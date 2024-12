Otázka na novou petici Milionu chvilek Babiše přivedla k mrazivé větě

Spolek Milion chvilek pro demokracii už vytvořil řadu peticí. Jeho asi nejúspěšnější počin byla Chvilka pro rezignaci, pod kterou se podepsalo 439 418 lidí, ze známějších tváří třeba herci Tomáš Hanák a Vojtěch Dyk, moderátor AZ kvízu Aleš Zbořil a moderátor soutěže Riskuj Jan Rosák či režisérka a bývalá poslankyně Olga Sommerová.

S peticemi spolek pokračuje, aktuální je momentálně výzva Stojíme za Ukrajinou, pod kterou jsou podepsaní například bojovníci proti dezinformacím Jan Cemper a Bohumil Kartous. Pod tou je podepsáno 20 250 lidí.

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 1% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1025 lidí Výzva demokratickým politikům 2025, která tvrdí, že „K vítězství ve sněmovních volbách mají nakročeno populisté a autoritáři, jejichž politika může přinést zásadní ohrožení demokracie a právního státu v naší zemi. Tak jako se to děje na Slovensku a v Maďarsku.“ A petice má „vyslat jasný signál“, že podepsaní touto cestou jít nechtějí. Petici hodlají údajně předložit všem „demokratickým politickým stranám“, aby nenechaly Česko „autoritářům a populistům“, protože je to dle Milionu chvilek jejich zodpovědnost.

Pod touto peticí je dle Milionu chvilek podepsáno 18 690 lidí, mezi nimi opět režisérka Sommerová, aktivista Bohumil Kartous, filozof Václav Němec nebo režisér Jan Hřebejk. Ze známých jmen uvádí spolek třeba herce Vladimíra Polívku, režiséra Václava Marhoula, zpěvačku Barboru Polákovou nebo hokejistu Jiřího Hrdinu.

Celý text petice:

My, níže podepsaní,

s obavou sledujeme, jak ve střední Evropě nabývají na síle autoritářské tendence a naši bezpečnost ohrožuje putinovské Rusko.

I naši demokracii oslabuje mnoho vnitřních problémů. Nedaří se nám držet na uzdě pronikání byznysu do politiky. O podíl na moci usilují ti, kteří se snaží rozvracet právní stát. Nezávislá média jsou pod stále větším tlakem a nedaří se řešit ani destruktivní vliv dezinformací. To vše je živná půda pro zklamání z demokratické politiky a pro posilování populistů a autoritářů.

Odpovědnost nesou nejen minulé vlády, ale v některých ohledech i ta současná.

Jedno je však jisté. Už 35 let se nám, i díky občanské společnosti, daří uchovat si to zásadní. Svobodu a demokracii, byť s chybami a nedokonalostmi. Jen díky ní se dokážeme bránit bezpráví a mocenské zvůli. Ne všem zemím v našem okolí se to totiž povedlo.

Nechceme se vydat cestou Slovenska a Maďarska, kde jsou v rozkladu instituce právního státu. Kde vládní politici rozdělují společnost a nálepkují novináře, neziskový sektor a umělce podle loajality. A kde vrcholní představitelé státu jezdí na Rudé náměstí a vyjadřují podporu Kremlu.

Rok před volbami proto apelujeme na všechny demokratické politiky: Zůstaňme pozitivním příkladem ve střední Evropě. Nenechme se strhnout vlnou autoritářství všude okolo. Všechny Vaše politické kroky a postoje v předvolebním roce budou zásadní a budou mít velký dopad na výsledek voleb i naše další směřování.

Podpisem pod výzvu zvedáme jasný hlas: Chceme, aby Česká republika i po volbách v roce 2025 zůstala demokratickým srdcem Evropy!

Záleží mi na demokracii a do voleb 2025 si pro ni najdu chvilku!

Andrej Babiš, proti kterému je Milion chvilek dlouhodobě zaměřen, komentoval tuto výzvu narážkou: „Už se omluvili paní Marii Benešové?“ Marie Benešová byla ministryní spravedlnosti během Babišovy vlády a proti její osobě tehdy spolek protestoval, protože byli nespokojení s tím, že by Babišova vláda jmenovala nového nejvyššího státního zástupce. A také proto, že Benešová byla oblíbená bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Bývalá ministryně zemřela 11. listopadu tohoto roku, tedy krátce před zveřejněním této výzvy.

Fotogalerie: - Rozloučení s Marií Benešovou

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil také politolog Lukáš Valeš, který petici Milionu chvilek hodnotil jako výkřik do tmy, který by mohl mít nějakou relevanci za vlády Andreje Babiše a tehdy také mohl mít nějaké publikum. Pokud něco teď rozbíjí demokracii, tak se nejedná o „směřování k Putinovi“ nebo autoritářství. „To jsou nesmysly,“ vyjádřil se politolog. Připomenul, že na Slovensku i v Maďarsku proběhly řádné volby a o autoritářství ve smyslu toho, co zde bylo před rokem 1989, nelze mluvit.

Pro stabilitu demokracie je dle něho důležitější sociální solidarita, což se podle Valeše ukázalo např. ve třicátých letech minulého století. „O tom kupodivu Milion chvilek nehovoří,“ poznamenal. „Aby z demokracie měli ekonomický profit všichni, ne, jako se děje dneska, že obrovsky narůstá majetková a příjmová nerovnost,“ komentoval s tím, že pak lidé přestávají věřit demokracii. „To neovlivní ani Putin, ani Orbán, i v Americe se ukázalo, že lidé volí podle peněženek,“ konstatoval Valeš s tím, že nedůvěra k demokracii vzrůstá úměrně neschopnosti řešit socioekonomické problémy.

Petice podepsané Olgou Sommerovou a Janem Hřebejkem na tom pak nic nezmění. Valeš souhlasil s Milošem Zemanem, že tito lidé patří do tzv. pražské kavárny, která je dobře zaopatřená, nemá existenční starost a nevyzná se mimo Prahu. Takže např. nevnímá to, že mají Češi v OECD jednu z nejvyšších cen elektřiny.

Psali jsme: Sommerová o dnešní opozici: „Chtějí sem pustit Putina.“ Tuší temné časy pro demokraty „Je nás hodně.“ Svěrák nechce ztratit „opravdovou, poctivou demokracii“. Tak láká na akci Zemřela Marie Benešová. Návladní, ministryně i terč Milionu chvilek Do radosti chvilkařů nad Igorem Němcem vstoupil docent: Udáví se vztekem