Otec s vidlemi, brambory a zelí. Učebnice s tradiční rodinou naštvala rodiče a je stažena z oběhu

V učebnici jsou dvě rodiny odlišné jako den a noc. První rodina je netolerantní, zpátečnická, tradicionalistická a nacionalistická. Druhá rodina pak rasově smíšená, multikulturní, inteligentní, plná smíchu a poznávání. Tak irská učebnice učí děti poznávat svět.

První rodina v učebnici je vykreslená jako čtyři rusovlasí lidé, všichni jsou oblečení v tradičních irských svetrech, stojí před vesnickou chalupou se slámovou střechou. Otec má v ruce vidle na kravský hnůj, děti v pozadí tančí tradiční irské tance. Žáci se v učebnici dočtou, že rodina nemá ráda žádné změny, všichni příbuzní musejí být Irové. Nesmějí sledovat zahraniční filmy, hrát zahraniční hry nebo sledovat zahraniční televizní pořady. Vše musí být podle učebnice v první rodině s nálepkou made in Ireland. V první rodině se jedí jen brambory se zelím a slaninou. Ze sportu je připuštěna pouze irská tradiční Galská atletická asociace, každé léto chodí na tradiční letní Fleadh, kde se muzicíruje výhradně podle partitury irské kultury.

Obrázek tradiční rodiny

Na druhé straně je rodina číslo dvě. Rodina smíšených ras. Rodina, která miluje změny a odlišnost, užívá si cestování, zkoušení nových jídel, nových přátelství a vztahů. „Máme vztahy v Londýně a Austrálii a naše rodina je zčásti irská, zčásti rumunská a zčásti nizozemská,“ uvádí učebnice o kladném příkladu rasově smíšené tolerantní rodině. „Většinu let si vyměňujeme dům s rodinou v jiné zemi. Je to skvělý způsob, jak se setkat s lidmi a dozvědět se něco o jiných kulturách a společnostech. Díky tomu si uvědomíte, že když je poznáte, lidé jsou si více podobní než odlišní.“

Obrázek správné rodiny

První, irská rodina, je dětem dávána jako špatný příklad. Příklad zpátečnický. Irská kultura se irským dětem v irských školách představuje jako ta špatná, neuvědomělá, „tradiční“. Druhá rodina, multikulturní, rasově smíšená, je pak dětem předkládaná jako vzor.

To vše je v učebnici pod kapitolou nazvanou Zdraví a pohoda.

Když se rodiče dětí školou povinných o učebnici dozvěděli, spustili velký rozruch. K němu se připojili i někteří politici.

„Naprosto nepřijatelné, že jsou naše děti indoktrinovány, aby se nenáviděly. Od kdy je v pořádku zesměšňovat a snižovat irské lidi a naši kulturu? Tento protiirský rasismus musí skončit,“ napsala na síti X politička Helen Duignanová.

Totally unacceptable that our children are being indoctrinated to hate themselves. Since when is it ok to ridicule & belittle Irish people & our culture? This anti-Irish racism has to stop. Get critical race theory out of our schools @NormaFoleyTD1 @Education_Ire #SPHE @NCCAie https://t.co/eVaGGtWdwF