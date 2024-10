Otec se bojí o dcery. Mocný soudní znalec vyhrožuje. Unikátní příběh jednoho soudu o děti

„Ve věci byly vypracovány celkem tři soudem určené znalecké posudky. Závěry třetího posudku doktora P. Krále jsou však v rozporu, jak se závěry předchozích dvou, tak i se zprávami Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších odborníků. Navíc existují důkazy o Králově křivé znalecké výpovědi před soudem. Je to jednoznačně prokázané již od konce roku 2021 a Okresní soud v Hradci Králové ji také tak ve svém rozsudku komentoval,“ napsal nám mimo jiné R. Kinčl. Jde o problém, který se týká tuzemských soudů a komunity soudních znalců. A je to dost klíčový problém.

Klid pro holky

Ale pojďme vysvětlit, o co u soudů jde. Tereza a Klára. Jelikož jde o nezletilé, pozměnili jsme jim v rámci jejich ochrany jména. Jde o starší a mladší dceru. A, bohužel, o jeden z mnoha současných tuzemských soudů o děti, ale s, jak bylo výše naznačeno, neobvyklými konsekvencemi. Začal na sklonku roku 2014. Otec, již zmíněný R. Kinčl, se snažil o střídavou péči, matka o výlučnou. Znalec a jiní odborníci však odhalili, že mámino ovlivňování starší dcery se blížilo k psychickému, někdy i fyzickému teroru. Od roku 2016 má tedy otec dcery na základě rozhodnutí OSPOD ve výlučné péči, od roku 2017 pak i z rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové.

Matce byl později soudem omezen kontakt s dcerami na online rozhovory, ale v roce 2022 hradecký odvolací Krajský soud rozhodl, že se dcery mají s matkou osobně stýkat každý druhý víkend a každý čtvrtek odpoledne. Takový by měl být ne moc ideální současný stav. Nicméně Tereza se mámě vyhýbá a zastal se jí v tom jak OSPOD, tak i ombudsman. Klárka ale s mámou soudem určený volný čas tráví.

Osudové okamžiky

Krajský soud se při svém posledním rozhodování opřel o posudek soudního znalce P. Krále, což před rokem zopakoval i Okresní soud v Náchodě a zanedlouho má dojít k dalšímu dílu tohoto soudního seriálu. ParlamentníListy.cz ho budou samozřejmě sledovat i nadále. Je třeba zmínit, že Král je vedoucím katedry klinické psychologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, takže celkem velká šajba. V celé kauze figuruje nejen OSPOD, ale i Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Terapeutické centrum pro děti a dospělé Nomia a soudní znalci. Podle dvou jejich posudků je nejlepší, aby dcery zůstaly v péči otce. Podle třetího, právě z pera Krále, ne. Ten však se starší Terezou výhrůžkami manipuloval, což zachytila nahrávka, takže mu veřejné popírání svého chování není nic platné.

A co přesně Král dělal? Nezletilé Tereze vyhrožoval, že když nebude spolupracovat, tak ji soud i se sestrou nechá zavřít na několik dnů do ústavu. Také jí nakukal, že soudce nevěří odborníkům, kteří děvčata vyšetřovali před ním. Tady je přesný přepis - se změněným jménem nezletilé dcery - nahrané komunikace: „Hele Terezo, bohužel asi nebudeš mít jako na výběr. Protože ten soud tě k tomu donutí. A ten nápad, kterej soudce měl, byl takovej – a teď mě dobře poslouchej, jako jo – ten nápad, kterej ten soud měl je, že by vás zavřel na nějakou psychiatrii a tam byste byly několik dní jako samy, jo. Takže jako jsme jim říkali, že je blbost, že by to bylo trápení, že je to takhle jako nej… Takhle, ten soud, je to o tom, že ten soud, ten soud nevěří paní Martincový a je to prostě tak, že…“

Ostatně přidělený OSPOD v Novém Bydžově napsal o Králově posudku již v roce 2020 toto: „Kolizní opatrovník v zájmu nezletilých dětí vnímá odvolání otce vůči znaleckému posudku jako oprávněné... Hodnotí znalecký posudek hlavně z pozice hájení zájmu obou nezletilých dívek… Hodnotí ho jako povrchní, s neprofesionálními sděleními a závěry vůči nezletilým dětem, s nesprávným kritizováním práce zúčastněných odborníků z předchozího období. Rovněž ho hodnotí i jako jednostranně zaměřený ve prospěch matky, kdy je vinna dávána otci a zcela nepochopitelně nezletilým dětem….“

Mocný Král

Král na stránkách svého institutu píše: „Nejde jen o zájem, pacient by měl prožívat alespoň relativní duševní pohodu, mít možnost snižovat svůj strach, mít možnost ventilovat své pocity. Duševní rozpoložení totiž ovlivňuje i to, jak se uzdravujeme na somatické úrovni. Čím více je pacient v dobré psychické kondici, tím lépe se uzdravuje i po stránce somatické.“ Moc to ale nejde dohromady s tím, jak se choval v této kauze. V dalším kole odvolání, které se odehrávalo u Krajského soudu v Hradci Králové v roce 2022, však problematické chování soudního znalce, ani rozpor s předchozími posudky, nehrály roli. Soud upřednostnil jeho závěry.

Ostatně za ním stojí i Znalecký institut pro psychiatrii, sexuologii a klinickou psychologii, za nějž Král spoluvypracoval a garantoval probíraný posudek. Ze zmíněné znalecké kanceláře napsali: „Důsledně ale odmítáme, že by kdokoli vyhrožoval dětem zavřením do ústavu." O existenci nahrávky zmínili: „Závěrem bychom rádi konstatovali, že z otcova textu odvozujeme, že si znalecké vyšetření nahrával. Zde důrazně konstatujeme, že nás o tom neinformoval, neptal se nás, nežádal o souhlas a pokud by ho žádaI, nedali bychom ho.“ Král je ostatně i členem odborné rady Asociace klinických psychologů České republiky.

V prosinci 2021 předchozí Okresní soud v Hradci Králové Králův posudek ztrhal slovy: „K závěrům znaleckého posudku soud tedy nepřihlížel, neboť závěry znaleckého posudku jsou zcela v rozporu s ostatními provedenými důkazy a ke znaleckému posudku byla vznesena řada výhrad“. Krajský soud však situaci hodnotil zcela opačně. Ombudsman se rozhodování soudů ode zdi ke zdi dost podivil, ministerstvo spravedlnosti ne. Otázkou zůstává, jestli by se takovýmto sporům nemohlo předejít tím, že by soudní znalci podobných oborů měli za povinnost pořizovat ze svých šetření audio či videozáznamy.

Otec a advokát

Jak ParlamentnímListům.cz vysvětlil Kinčl: „Jde mi o to, aby krajský soud prokázané lži doktora Krále v jeho znalecké výpovědi před soudem, potažmo v jeho posudku, již konečně přestal z nejasných důvodů ignorovat a co hůře, aby se o něho ve svém novém rozsudku znovu bezostyšně neopřel. Bylo by na místě v naší věci nechat vypracovat revizní či nový znalecký posudek, který by celou věc objektivizoval. A to i s ohledem na rozpory Králova posudku s předchozími dvěma posudky i s ohledem na aktuální situaci. A to především kvůli zachování vztahu mladší Klárky vůči starší Tereze i mně, i kvůli zachování psychického zdraví Klárky, která po obnovení osobních kontaktů s matkou někdy trpí vážnými psychosomatickými problémy.“

Na začátku října došlo k jednání mezi úřadem ombudsmana a ministerstvem. Instituce se však neshodly na řešení daného případu. Ombudsman připravuje zprávu o šetření. Případ však zaujal i známého advokáta Zdeňka Koudelku, který se v něm rozhodl angažovat jako zástupce starší z dcer. V souvislosti s úlohou znalce P. Krále dokonce publikoval dva texty, které zveřejnil na webu Česká justice i na Parlamentníchlistech.cz. Jsou zde a zde. Mimo jiné napsal: „Je vhodné zvážit, zda role znalců není nadužívána. Zda potřebují skutečně soudy pro své rozhodování znalecké posudky v takovém rozsahu. To se týká i péče soudu o nezletilé, kdy u starších dětí má být určujícím kritériem pro rozhodnutí ve věci jejich názor, s kterým z rodičů chtějí žít a jak se s druhým rodičem stýkat, za předpokladu, že jeho akceptace nenaruší jejich zdravý vývoj či vazby na sourozence a druhého rodiče.“

Psali jsme: Drama o 370 milionů! Z oběti žalovaný? V soudní síni opět ožil příběh únosu a vydírání Hejtmanka Pecková: Lež se nesmí stát standardním nástrojem politického soupeření Další kvóty. V Německu vymýšlí, jak dostat přistěhovalce na posty soudců Kdyby se důkazy někdo zabýval, museli by Novotní do vězení, tvrdí Buráň