Otřese to koalicí? Čunek si kvůli sporu kolem zlínského špitálu volá na pomoc proti Hamáčkovi samotného Babiše

Politický spor kolem projektu stavby nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích trval dlouho a trvat ještě s největší pravděpodobností bude. Zatímco některé hlasy z řad Zlínské opozice (ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci, SPD) by nejraději rekonstruovali a rozšířili stávající Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Čunek jde tvrdě za svým „vysněným projektem“ a dlouhodobě prosazuje stavbu nového nemocničního areálu ve Zlíně-Malenovicích, investici v hodnotě 8 miliard korun. Do nového objektu by se poté „Baťovka“ (jak někteří familiárně Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně říkají) přestěhovala s personálem i vybavením. Původní areál by pak byl využit jinak, o čemž hejtman Čunek nehledě na spory kolem nemocnice již spekuloval. Mohla by tam údajně vyrůst nová rezidenční čtvrť nebo kanceláře.

Jenže věc má svůj háček. Čunek nemohl pro svůj projekt dlouho najít dostatečnou podporu. Projekt prvním hlasováním na zastupitelstvu zhruba v polovině minulého roku neprošel. Kraj jej nakonec odhlasoval až koncem roku na prosincovém zastupitelstvu. Zakopaný pes je v tom, jak k tomu došlo. Hlasování o projektu šlo totiž před zastupitele tzv. mimo program: o hlasování o tomto bodu nebylo dopředu informováno, jak ukládá radnicím a samosprávám zákon o krajích.

Na tento způsob reagovalo Ministerstvo vnitra (reagovalo na oznámení a podání v této věci) aktuálně pod vedením ministra Jana Hamáčka (ČSSD) a Zlínskému kraji doporučilo hlasování opakovat či alespoň potvrdit s tím, že tento způsob může být v rozporu s platnými zákony. Zlínský hejtman Jiří Čunek ostře zareagoval a sepsal peprnou odpověď ve formě otevřeného dopisu Hamáčkovi, ve kterém jej nepřímo nařknul z „politických her“ a zaspekuloval i o tom, že se Hamáček jako sociální demokrat snaží pomoci svým spolustraníkům na Zlínsku. A asi to nestačilo, jelikož nově Čunek sepsal další otevřený dopis, tentokrát adresovaný přímo předsedovi vlády Andreji Babišovi. V něm požaduje od Babiše nápravu (plné znění otevřeného dopisu Jiřího Čunka Andreji Babišovi naleznete na odkazu ZDE).

Podle Čunka je nezbytné, aby byl Babiš jako předseda vlády České republiky informován o dle jeho názoru „nestandardním přístupu“ Ministerstva vnitra, „potažmo samotného ministra vlády Jana Hamáčka týkajícího se posuzování zákonnosti rozhodování Zlínského kraje o investičním záměru výstavby nové nemocnice“.

Čunek dle svých slov nehodlá Babiše zatěžovat detaily celé věci. Namísto toho argumentuje proti doporučení resortu vnitra. Vnitro podle Čunka argumentuje „paradoxně“ nálezem Ústavního soudu. V něm však „Ústavní soud jasně řekl, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými“, píše v dopisu Čunek. Podle Čunka vzhledem právě k těmto závěrům vyznívá argumentace Hamáčkova resortu „jako účelová, ale i jako zavádějící a právně zcela nepatřičná“. Čunek dále spekuluje v tom smyslu, že pokud by věc došla až k nezávislému soudu, „konečný soudní verdikt dá Zlínskému kraji za pravdu“.

Čunek dále oceňuje, že Babiš zařadil projekt nové krajské nemocnice ve Zlíně do Národního investičního záměru s tím, že se jedná o „zásadní a potřebnou investici v oblasti zdravotní péče občanů“. „Souhlasím s Vámi, že zajištění zdraví občanů patří vedle jejich bezpečnosti k těm nejdůležitějším prioritám na úrovni vlády,“ píše Čunek.

Dále Čunek zdůrazňuje, že „politické hry“ kolem nemocnice (jak Čunek doporučení resortu vnitra zřejmě rozumí) „stojí a budou stát občany Zlínského kraje ohromné prostředky“. „Místo toho, abychom co nejrychleji zajistili občanům zdravotní péči v nové nemocnici, bude nutné vynakládat stamiliony do provizorních oprav staré nemocnice, protože bez toho ji do doby výstavby nové nemocnice neudržíme v chodu,“ kritizuje situaci Čunek.

Chatrná je podle Čunka právní konstrukce Ministerstva vnitra. Ta podle Čunka stojí na „překroucení závěrů nálezu Ústavního soudu ČR č. 331/02“. „To může způsobit rozval a zpětnou i budoucí nejistotu v činnosti obecních a krajských samospráv, protože žádný právní předpis nestanoví a ani nezná rozdíl mezi body závažnými a méně závažnými,“ bije na poplach Čunek. Čunek dle svých slov věří, že Babiš coby předseda vlády zjedná u ministra vnitra Jana Hamáčka nápravu.

