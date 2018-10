Ovčáček se smál Miroslavě Němcové. A veřejně vytáhl toto nahé FOTO

První otázka byla, zda nepozvání určitých lidí na vyznamenávání na Hradě nebylo nedůstojné. Jiří Ovčáček znovu zopakoval, že to byla laskavost vůči několika málo jedincům, kteří v minulosti pozvánky demonstrativně trhali nebo přes sociální sítě hlásili, jak demonstrativně nepřijdou. Prý dotyčné ušetřili „bezesných nocí“ a uvažování, zda mají, či nemají vydat tiskové prohlášení. Průběh oslav podle Ovčáčka ukázal, že to vůbec nebylo na závadu. Jednalo se podle něj zhruba o 20 lidí, které by možná „pálily prsty“ při přijetí pozvánky.

„Třeba by přišli,“ oponoval mu moderátor a zmínil, že Miroslava Němcová by možná přišla, a pak zase odešla. „Paní Němcová by prožívala kruté chvíle, vzpomeňte si, jak při inauguraci říkala, že musela odejít, že se o ni pokoušel infarkt,“ odvětil na to Jiří Ovčáček a dodal, že doufá, že se její zdraví již zlepšilo.

Moderátor uvedl, že Zemanův projev byl nečekaně smířlivý, čili by dotyční pravděpodobně neodešli, takže proč je nepozvat? Ovčáček odpověděl, že neměli strach, že by někdo odešel, ale nechtěli dávat prostor pro nedůstojné hrátky a politickou performanci. „Já je jmenovat nebudu, jsou to obvyklí podezřelí,“ řekl mluvčí a opět dodal, že jich bylo velice poskrovnu. Poděkoval všem, kteří se oslav zúčastnili, a vychválil jejich průběh. „Myslím, že Masaryk by z těch oslav měl radost,“ dovolil si spekulaci mluvčí prezidenta Zemana. Na závěr se vyjádřil k protestům proti prezidentovi. „Já nepovažuji za vhodné tvořit nějaké uličky hanby,“ poznamenal Jiří Ovčáček a dodal, že takové věci patří do totalitních ideologií.

Jedním z těch, kdo rušil, byl Jakub Jareš. „Hanba prezidentovi, který lže. Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám. Hanba prezidentovi, který vtipkuje o vraždách novinářů,“ pronesl nahlas tento historik a publicista u příležitosti slavnostního otevření Národního muzea. Jareš se předevčírem vyjádřil k ohlasům, které od té doby dostal. „Moc děkuji všem za pozdravy, pochvaly, poděkování i vtipná rýpnutí, kterých mi přišlo od soboty strašně moc. Vážím si toho a jsem rád, že asi dost lidí to symbolické gesto potěšilo, anebo dokonce povzbudilo. Negativních zpráv s nadávkami, nebo výzvami, ať dáme fight, jsem dostal nakonec kolem 13. Tak, a od dnes pořádně zpátky do práce,“ napsal na svém facebooku.

Následně se Jiří Ovčáček pochlubil na kameru fotografií, na které jsou zachyceni právě historik Jakub Jareš a také senátor Marek Hilšer, oba svlečení do půli těla.