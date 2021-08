Ovlivnění voleb? Milion chvilek má velký problém. Podporuje „demokraty“, ale jen některé

reklama

Co přesně nabízí projekt Volím změnu, do něhož se mohou lidé zapojit i s pomocí internetu, si přál zjistit Matěj Michalk Žaloudek, zastupitel Prahy 3 a člen vedení pražských Zelených. Způsob komunikace, kterou byl tlačen do „správných odpovědí“, jej ale doslova šokoval. Anketa Chcete, aby byl Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 78% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6491 lidí

Přihlášení do zmíněného projektu je velmi jednoduché, vyberete si možnost Volím změnu a v okamžiku se vám otevírá chatbot – jedná se v podstatě o robota, který s vámi zahájí komunikaci a předstírá konverzaci s živou osobou. Chatbot analyzuje otázky, na které se ptáte a vzápětí vám na základě klíčových slov zasílá již předpřipravenou odpověd.

Jak ale z Žaloudkovy zkušenosti vyplynulo, na některé otázky tento počítačový program, se kterým komunikoval, neměl ani v plánu vůbec odpovídat. O svůj zážitek se politik podělil s ostatními uživateli na sociální síti Facebook.

„Způsob, jakým se podařilo vytvořit narativ, že neexistuje jiné téma než odstranění Babiše, že všichni slušní lidé mají na výběr jen dva volební lístky, že kdo nechce vládu s ODS, není demokrat, je fascinující…“ popisuje pocity, které si z projektu Volím změnu odnáší. I proto je podle něj letošní kampaň tak obsahově plytká.

Následně přidává printscreen ze svého chatu s „ultradebilním chatbotem“ a ironicky k němu pozmenává: „Pomůže vám udělat si ve volbách jasno, ať už jsou vaše preference jakékoliv, ale shodou náhod ty preference zřejmě nemohou být levicové.“

Chatovací robot simulující skutečnou osobou se Žaloudka nejdříve táže, „která kauza ho nejvíce pálí“. Politik v odpovědi uvádí téma rezonující v tuzemsku i zahraničí „klimatická změna“. K jeho překvapení však chatbot na téma o klimatu reaguje slovy „prosím, vyber jednu z možností“.

Po prvním neúspěchu Žaloudek volí další téma, které jej zajímá „nedostupné bydlení“. A na něj však robot odpovídá „prosím, vyber jednu z možností“. Třetí pokus Žaloudka tedy zní „Exekuce a obchod s chudobou“, bohužel i zde zůstává reakce počítačového komunikačního programu monotónní a Žaloudka opět žádá „prosím, vyber jednu z možností“.

Témata, která vás mohou podle chatbota pálit, jsou s ohledem na četnost palčivých problémů v tuzemsku značně osekaná. Žaloudek upozorňuje, že podle nabídky chatbota si můžete zvolit pouze ze čtyř možností, kterými jsou: Nezvládnutí pandemie. Premiérovy kauzy. Mocenské hry Zemana či snaha ovládnutout ČT.

Následně přikládá podobnou konverzaci, kterou s chatbotem vedl i jeho kolega ze Zelených v Brně Dalibor Levíček, ten se s chatbotem dostal až na diskusi o současné vládě. „Je po dvojici ANO a ČSSD čas na změnu?“ ptá se chatbot politika. „Určitě,“ odpovídá zastupitel v Brně-Líšni.

Problém nastává po otázce robota „za kým tě to nejvíc táhne?“ Levíček odpovídá Zelení a silně naráží, robot jej opět upozorňuje svým známým „prosím, vyber jednu z možností“. Stejné otázky a odpovědi si ještě následně vymění ve stejném znění, jelikož chatbot nemá Zelené, coby menší politická uskupení, ve svém výběru.

Rada, která na závěr přijde od chatbota, je pro voliče malých stran přinejmenším zarážející: „No takže jak vidíš, tentokrát musí jít srdce stranou, musíme nechat promluvit srdce. Proto musíme dát náš demokratický hlas tomu, u koho je jistota, že se dostane přes 5% hranici.

No a tuhle jistotu, že náš hlas nepropadne a že jeho váha bude co největší, máme jenom když budeme volit jednu z demokratických koalic,“ navádí otevřeně chatovací robot z aplikace Volím změnu k volbě koalice Pirátů a STAN či koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) slibující „dáme Česko dohromady“.

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7355 lidí

Neférový způsob, jakým se v případě této volební kalkulačky odrazují voliči od podpory malých stran a jsou natlačováni do podpory zmíněných velkých koalic, vyvolal pod příspěvkem ožehavou diskusi.

Kritiku reflektoval předseda spolku Benjamin Roll. Argumentace, kterou se obhajoval, však nebyla příliš šťastná. V podstatě upozornil, že je možné volit jedině koalice, které bude možné alespoň nějakým způsobem ovlivňovat a jejich programy mírnit.

„Buď bude vládnout Babiš s extremistama... nebo PirátiStan se Spolu. To je prostě fakt. ODS to s ANO nedá, nebudou na to mandáty. Na Piráty a STAN se SPOLU mají odborníci a aktivisti alespoň bazální dosah a nevyvážený program se dá zkrotit. Na Babiše a Okamuru nemá dosah vůbec nikdo kromě Zemana a velkého byznysu... thats it,“ upozornil šéf chvilkařů přítomné diskutující.

Poté ještě dodal: „Zelení mají 1–3 %... mám je rád a vždy jsem je volil, ale fakt to nevidíte, že pokud chceme zastavit únos státu, rozvrat veřejných financí a tlak na ovládnutí ČT, tak to teď chce cílit na většinu mandátů?“ položil Roll otázku.

Do Rolla se následně opřel známý architekt a urbanista Petr Klápště, podle něj se jasně ukazuje, že Milion chvilek vůbec nechápe část české společnosti: „Máte jako chvilky nereflektovaný pravicový bias. Vůbec nechápete část voličů. Tudíž je pak nemůžete přesvědčit, jen utvrdit v opaku. Fakt to nevidíte?“ pozastavoval se.

Může se však stát, že preferované koalice voliče nakonec převezou tím, že kývnou na spolupráci s Babišem, upozornila politička Strany zelených z Prahy 10, Veronika Šmausová. „Já nevím, jestli se smát nebo plakat. Zajímalo by mě, co všechny ty dobrý duše, co tu přemlouvají lidi, že jediný, co se smí, je volit koalice, protože musíme porazit Babiše, až jedna z těch koalic udělá koalici s Babišem. Docela se těším, že přestanou otravovat,“ napsala ve svém komentáři.

Na chvilkaře pak uhodila také novinářka Apolena Rychlíková: „Ty jo aspoň tu realitu přestaňte úplně převracet,“ upozornila Benjamina Rolla a odkázala na několik vyjádření z twitteru sociologa Daniela Prokopa. V jednom z nich například cupuje program SPOLU: „Horší než výstřelky kampaně kolalice SPOLU je, že strany voličům lžou, co bude s daněmi a výdaji. Vytvářejí očekávání a povolební realita zas otřese důvěrou v politiku. Při absenci programu ANO hraje prim SPOLU – asi nejvíce ‚populistický‘ program, co jsem za 20 let u seriózní strany viděl,“ uvádí.

V těchto dnech objíždí zemi tisícovka dobrovolníků spolku Milion chvilek, v kontaktní kampani mluví s lidmi o tom, jak funguje politika a přesvědčuje lidi, aby šli volit takovým způsobem, aby zabránili tomu, že v další vládě bude sedět Andrej Babiš s Tomiem Okamurou.

Z dílny chvilkařů je i výše rozebíraná aplikace Volím změnu, která má šířit podobnou osvětu i pro ty, kteří se kampaně nemohou aktivně účastnit přímo v terénu a chtějí se o akci dozvědět něco víc z pohodlí domova. Jak bylo již řečeno, sklízí často ostrou kritiku právě proto, že jejím cílem není dát voličům skutečně na výběr a pomoci jim najít stranu odpovídající jejich preferencím, nýbrž se je snaží dotlačit dát svůj hlas opozičním koalicím, aby předstihly ve volbách hnutí ANO, které je podle volebních průzkumů stále jasným vítězem.

