Ožebračit, prodat, tři sta let zpátky. V Příčovech promluvili odborníci

Proč jsme na tom nejhůř? „Ani covid, ani Putin, ani Babiš…“ Na téma, kdo může za ojedinělou mizérii na českém energetickém trhu, hovořili špičkoví experti na vlasteneckém setkání na zámku v Příčovech. Vyjádřili zásadní obavy z dostupnosti energií v republice. „Všechno jsou to jen hrátky s vašimi penězi,“ varuje energetický expert Ivan Noveský. „Stát odmítá řešit příčiny energetické krize,“ upozorňuje Vladimír Štěpán. Bývalý šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek si také přisadil: „Potraviny se dostanou přes sto procent nárůstu.“

Noveský nastínil realitu takto: „Že jsme tu měli 249 obchodníků s elektřinou a snad 150 obchodníků s plynem? Uvědomme si, že všechno je vždycky z téměř jednoho zdroje. Elektřina většinou z ČEZu. Plyn byl vždycky z Ruska, žádný jiný. To znamená, všechno jsou to jen hrátky s vašimi penězi. S penězi nás všech. Aby Česká republika odešla z burzy? Žádný zákonný problém v tom není. Žádný zákon nám nenařizuje prodávat za burzovní ceny.“

V klidu experta nenechává ani současné opatření vlády – dotovat ČEZ. „Bohužel, v poslední době udělala vláda šílené opatření, půjčila ČEZu 74 miliard, aby bylo možné dále na burze prodávat. Tyto peníze si vláda musí půjčit,“ připomenul. Podle Noveského je tohle absolutní nonsens. „V době, kdy státy kolem nás, např. Maďarsko, zakázaly vývoz? My podporujeme vývoz elektřiny, dokud něco máme?“ upozorňuje. „Zatím jsme ve výrobě elektřiny soběstační, jenže jak dlouho? Nám elektřina zdaleka stačit nebude. Jak jsem úvodem uváděl bilanci, to platí, když nebudeme nahrazovat plyn elektřinou,“ dodal.

Proč jsme na to nejhůř? „Ani covid, ani Putin, ani Babiš…“

Zásadní názor na současnou situaci řekl i Vladimír Štěpán, odborník na plynárenství a energetiku.

„Musíme si uvědomit, že energetickou krizí je postižena nejvíce v celé Evropě Česká republika. Nikdo jiný. A příčiny, proč? Ani covid, ani Putin, ani Babiš. To už je důsledek rozhodování této vlády,“ řekl Štěpán jednoznačně. Žádá po politicích, aby některé věci vysvětlili. „Proč obyvatelé v ČR platí šestkrát vyšší cenu elektřiny než na Slovensku, třikrát vyšší než v Maďarsku, proč máme na paritu kupní síly nejvyšší cenu elektřiny na světě? Proč tohle nikdo nevysvětlí?“ přidával zásadní otázky. „Innogy, náš největší obchodník s plynem, prodává plyn 1500 kubíků na Slovensku za deset korun, ale v Česku za dvacet korun. Jak je toto možné? Říkají, že jsem největší kritik vlády...? Nejsem si tak jistý,“ uvažoval nahlas za potlesku publika Štěpán.

Ne, nemusíme prodávat na burzu. Je zdeformována

Štěpán předesílá, že se současnou českou reprezentací je marné jednat. „Beznadějné. Ignorace, hloupost a všechno dohromady. Naprosto nezodpovědný spolek,“ poznamenal. Všichni na energetickou krizi doplácejí, ale zopakoval dotaz, proč my nejvíce? „U nás se vydává za svaté, že musíme prodávat na burzu. Nemusíme prodávat na burzu. Burza je nástroj na to, abychom levně prodali elektřinu, popřípadě i plyn, a pak abychom koupili energie zpět za nejvyšší ceny v Evropě. Burza je deformovaná,“ zhodnotil. A popsal detaily: „V plynu je burza deformovaná tak, že když Rus přestal dodávat, zbyli dva, tři obchodníc,i a ti si přihrávají. Já na bráchu, brácha na mě. Poptávka a nabídka fungovala mezi lety 2010 a 2020.“

„Burza je katastrofa. Ta nás zničí“

Máme energeticky intenzivní průmysl a dřív jsme na tom vydělávali. Jenže od roku 2021 začaly ceny stoupat. „Burza je katastrofa. Ta nás zničí. Napsali jsme to a opakujeme to rok, dva – marně. S touhle vládou já se bavit nebudu. Absolutně beznadějné. A je to úmysl. Co nám ještě zbylo? Všechno jsme privatizovali. Ale máme dva a půl milionu bytů a domů. ‚Musíme‘ mít nejvyšší ceny energií. Ty pak nikdo nezaplatí. A k tomu si dáme daň z nemovitosti procentem z tržní hodnoty. Když si přičteme inflaci, kterou máme taky díky cenám plynu a elektřiny, také je nejvyšší,“ uvažoval odborník, který už evidentně vzdal diskuse se současným kabinetem. „Teď nastala doba, kdy jsme na dně,“ dodal Šrěpán. Upozornil, že nejvyšší političtí představitelé ostatních států vystupují na obranu vlastní země. Jenže v České republice nikoho takového nevidí.

„Stát odmítá řešit příčiny. Proto říkám, že musí odejít okamžitě. Každý den této vlády je tragédie pro nás pro všechny. Jsem prý ten nejhorší kritik vlády. Když přijdu do televize, vždycky než začne rozhovor, mi říkají – pane Štěpáne, vy jste nejhorší kritik vlády, ale my potřebujeme, aby se to také odvysílalo…“ prozradil za bouřlivého potlesku.

Štěpán v diskusi doplnil i informace k nákupu plynu. Má svůj plán. „Až bude holandský plyn, nechám si udělat rozbor a na 99 % to bude plyn ruský, jako v roce 1997. To je naše energetická politika a bezpečnost!“ varoval. „Bojím se této zimy a našich politiků,“ vzkázal.

Když byly potraviny nedostupné, nikdo to nestrpěl

Zdeněk Jandejsek, bývalý prezident Agrární komory, doplnil debatu dalšími zkušenostmi.

„Každý den slyšíte a čtete, jací jsou zemědělci lotři a že si cpou kapsy penězi. Situace je jiná a složitá,“ uvedl. Poukázal na skutečnost, že všechny vstupy do zemědělství vzrostly. „Situace je pro naše obyvatelstvo velice složitá. Naši lodivodi nám vypravují a lžou. Už jsem vyhodil kanál 1 a 24. Tam není ani deset procent pravdy. Jestliže všechny vstupy rostou, nemůže být cena potravin nižší,“ argumentoval.

„Všichni dobře víte, že potraviny byly rozhodující hybnou silou obyvatel. Když byly potraviny nedostupné, víte, že to nikdo nestrpěl. Doufám, že to nestrpíte ani vy!“ obrátil se na veřejnost. „Tato vláda je vládou hospodářských negramotů. Ti lidé se naučili jen mluvit a nás všechny oblbovat. Snaží se nás dostat do toho, abyste vy všichni přišli o úspory, abyste všechno vydali za energie a za jídlo. Jaký bude další vývoj? Složitý. Jestliže budou růst ceny elektrické energie a plynu, samozřejmě budou růst i ceny potravin.“

Zdeněk Jandejsek na Vlasteneckém setkání. Záznam vysílání. Foto: archiv PL

Jandejsek připomenul i další zásadní problém – sucho od Maďarska přes Itálii, Španělsko, jižní Francii a severní Afriku. „Obilí máme dost, ale už je ho velká část prodaná za velké peníze,“ podotkl. „Potraviny se dostanou přes sto procent nárůstu,“ spočítal. Řešení by přitom podle něj bylo jednoduché. „Pokud by nasmlouvali cenu plynu jako ve Francii nebo v Maďarsku…“ uvedl.

Ožebračení lidí? Kdo je napojený na zahraniční kapitál

Dlouhodobě se u nás vytváří taková hospodářská politika, aby se příliš nevyráběly potraviny živočišného původu. „U nás kýváme, říkáme, že musíme plnit Green Deal. Kdyby se podařilo snížit vstupy, ceny obilí půjde dolů také,“ konstatoval Jandejsek. Vytknul elitám i to, že si neumějí ani přečíst, jak se hospodařilo v minulosti.

„Nakoupí se obilí pro dobytek, na jídlo – a ostatní ať si obchodníci prodají,“ uvedl. V České republice se ale podle Jandejska chováme jinak: „My děláme všechno pro to, abychom ožebračili lidi. Nejdřív lidem vysají úspory, aby byli ovladatelní. To je hlavní důvod. Jim nezáleží na našem obyvatelstvu, na národu, ale na vlastní kapse. Jsou napojení na zahraniční německý nebo americký kapitál. Všechno to vyjde najevo,“ předpokládá.

Kilo masa za 180 korun už je podle něj katastrofální. „Ať předloží přístupovou smlouvu z Bruselu. Bylo nám řečeno, že budeme mít stejné podmínky v zemědělství. Tato vláda určitě nebude mít zájem smlouvu revidovat. Tato vláda má zájem na tom, abychom zchudli a dostali se do problémů,“ říká.

Jandejsek se ohlédl i za obdobím Marie Terezie, která věděla, že úhor nemá cenu pro obyvatele Rakousko-Uherska. „Zavádíme úhor. Vracíme se o tři sta nebo čtyři sta let zpátky. Úplně jsme se pomátli,“ komentoval. Často měl sám možnost osobně se potkat s evropskými elitami. „To jsou lidi, kteří jsou úplně mimo. Nikdy tyto věci neřešili. Sedí za stolem a likvidují. Evropa je vzdělaná a kulturní. A my kvůli ideologiím zlikvidujeme naši životní úroveň?“ upozornil Jandejsek.

