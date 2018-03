Páchali jste zločiny! Nikdy vám nezapomeneme, utřel prezident Srbska Západ

„Zabíjeli jste nás kvůli své zločinecké politice. Nadešel čas, abyste nám také něco dali,“ řekl v projevu na připomínce 19 let od bombardování ze strany NATO srbský prezident Aleksandar Vučić. Odmítl opět, že by Srbsko kdy do Severoatlantické aliance vstoupilo. „To by bylo příliš soli na palčivou srbskou ránu,“ řekl na shromáždění před několika tísíci lidmi.