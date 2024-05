Pád Fordu. Desítky procent. Děkovat může elektromobilům

reklama

Za první čtvrtletí roku 2024 automobilka Ford prodala 10 tisíc elektromobilů. Což je v meziročním srovnání pokles o 20 %. „Tržby Fordu klesly o 84 % na zhruba 100 milionů dolarů, což Ford připisoval především snižování cen elektromobilů v celém odvětví. To mělo za následek ztrátu 1,3 miliardy dolarů před úroky a zdaněním,“ informuje CNN a doplňuje, že Ford očekává, že u elektromobilů do konce roku dosáhne celkové ztráty až pěti miliard dolarů.

Velká část ztrát jde podle Fordu na účet inovací a vývoje. Ale bez něho by se Ford propadl úplně, protože konkurence automobilek sráží ceny. „Cenová válka mezi elektromobily, která trvala zhruba rok a půl, i toto měřítko ziskovosti velmi ztížila,“ řekl John Lawler, finanční ředitel Fordu. „Řekl, že zatímco Ford u každého Mustangu Mach-E odstranil zhruba 5 000 dolarů z nákladů, ,výnosy klesají rychleji, než dokážeme náklady odstranit‘,“ napsala CNN.

Automobilka se chce zčásti opřít o stát a velké společnosti. „Ford uvedl, že má silné požadavky na prodej elektromobilů pro federální služby a velké společnosti. Očekává objednávku na 9 250 dodávek E-Transit od americké poštovní služby, které mají být dodány do konce tohoto roku, a objednávky na více než 1 000 vozů od společnosti Ecolab, ekologické globální společnosti pro udržitelnost,“ píše CNN.

V automobilce Volkswagen hlásí za první čtvrtletí pokles zisků o 20 %. Automobilku táhnou lacinější značky z jejího portfolia, jako je Škoda a Seat, jejichž prodeje rostly. Vedení automobilky označuje první čtvrtletí za „pomalý začátek roku“. Trend se podle vedení Volkswagenu změní s nabídkou nových modelů, které má automobilka představit v půlce roku. Vedení loni oznámilo plány na úsporný program ve výši 10 miliard eur a v nadcházejících letech oznámilo snížení počtu zaměstnanců. Tato opatření se prý do ekonomiky společnosti propíšou až během roku 2024.

Automobilka Stellantis, mezi jejíž 15 značek patří Fiat, Jeep a Peugeot, oznámila, že tržby za první čtvrtletí jí klesly o 12 procent. Nejinak je na tom americká výkladní skříň elektromobility Tesla. Té klesly zisky o 13 procent. Elon Musk oznámil propouštění 10 procent zaměstnanců, informuje The New York Times.

Velkým problémem pro evropské automobilky je i konkurence z Číny, která dobývá evropský trh svými konkurenčně citelně levnějšími vozy. Na to zareagovala Francie protekcionistickou politikou podpory elektromobility. „Francie chce nabídnout finanční podporu nákupu elektromobilů. Výroba elektromobilu ale musí splnit přísný limit pro uhlíkovou stopu, což prakticky vyloučí dotování importovaných aut,“ píše server O energetice.

Automobilky tak mohou spoléhat na státní pomoc. V České republice nyní běží program na podporu elektromobility, kde finanční podpora na zakoupení elektromobilu činí až 200 000 Kč. „V rámci programu Záruka Elektromobilita evidujeme k 15. dubnu celkem 112 podepsaných smluv o záruce a 240 žádostí, které získaly od NRB kladné stanovisko. Dosud jsme zamítli pouze jednu žádost a v jednom případě se klient sám rozhodl svou žádost stáhnout. V řešení dále máme 428 žádostí,“ popsala pro Obnovitelně.cz Klára Vaníčková z Národní rozvojové banky. Zároveň probíhají programy jednotlivých obcí, které nabízejí parkování elektromobilů bez poplatků.

Řešením uvadajících zisků automobilek u elektromobility může být zvýšení cen emisních povolenek. Státy samy mají hluboko do kapsy a dluhy rostou napříč Evropou, mohla by se tedy podpora elektromobility přehodit zprostředkovaně na daňové poplatníky. S takovou tezí přišel ekonom Lukáš Kovanda. „Poslední nadějí je opatření typu dalšího umělého zdražení emisních povolenek, které by znamenalo, že výrobcům elektromobilů umaže ztráty daňový poplatník, a to těžce proti své vůli, prostřednictvím třeba ještě dražší elektřiny nebo bydlení. Tyto jeho peníze by pak sanovaly výrobce elektroaut,“ ukazuje Kovanda cestu, kterou se uvažování politiků může vydat.

Ale zároveň před takovou cestou varuje. A to i s ohledem na bouře zemědělců, kteří protestují proti zvyšujícím se požadavkům na své podnikání. „Jenže třeba aktuální ,traktorové bouře‘ zemědělců napříč zeměmi EU jasně ukazují, že další tahání peněz z kapes lidí, například práv ve formě dražších a plošnějších povolenek, má své limity,“ napsal na twitteru Kovanda.

Politici se nyní určitě zdrží příliš velkého zhoršování podmínek pro život svých obyvatel. Je těsně před evropskými volbami. Jenže potom? „Europolitici možná jen čekají na druhou polovinu letoška, až bude po eurovolbách,“ poznamenal Kovanda.

Ford má letos z každého vyrobeného elektromobilu ztrátu v přepočtu přes 2,3 milionu korun. Celkově jeho elektromobilní divize počítá s celoroční ztrátou takřka 130 miliard korun.



Hrozí dokonce, že tato masivní ztráta zcela vymaže zisky divize Fordu vyrábějící auta se spalovacím… pic.twitter.com/YjBZUhak4p — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) May 12, 2024

Psali jsme: Václav Hošek: Příležitosti se meze nekladou Kdo si to koupil, už to nechce. Okamura ukázal na elektromobily Válku zastavit lze, doporučuji Kissingera. Green Deal už ne. Diplomat Sechter mluví na rovinu Okrádání lidí. Důkazy. Filip Turek a tajnosti elektromobilů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE