Padesát milionů zaplatí vláda francouzskému průvodci. Přivede to prý turisty

POLITICKÝ MONITORING Vláda se rozhodla zaplatit poplatek společnosti Michelin za zařazení Česka do světového gastroprůvodce. Celkem za pět let uhradí 51,3 milionu korun, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Členové vlády jednomyslně rozhodli, že Česká republika bude v příštích pěti letech mezi zeměmi, jejichž gastronomii hodnotí společnost Michelin.

„Dospěli k tomu na základě dat, která potvrzují, že jde o efektivně vynaložené prostředky. Půjde o celkovou částku 51,3 milionu,“ potvrdil mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Petr Waleczko a dodává, že v první fázi společnost Michelin provede analýzu celkové kvality gastronomické scény v ČR.

„Ve druhé fázi, která bude běžet do roku 2028, bude na základě předešlé analýzy probíhat oceňování podniků a marketingová kampaň zaměřená na zahraniční turisty. Zde půjde o částku v přepočtu přes 47 milionů korun včetně DPH na pět let. Na financování této části by se měl podílet nejen stát, ale také kraje a soukromý sektor,“ popisuje mluvčí MMR.

Gastronomie je podle výzkumů důležitým faktorem při výběru, kam cestovat. Na základě michelinského průvodce se zdaleka nerozhodují jen ti nejbohatší. „Data ukazují, že zahraniční turista dá zhruba čtvrtinu všech svých výdajů za gastronomii. Skupiny, které cestují hlavně za ní, zůstávají v destinacích v průměru déle a utrácejí více než ostatní. Podpora gastronomie je tedy klíčová, pokud má ČR zůstat jako turistická destinace konkurenceschopná ve srovnání s okolními zeměmi,“ doplňuje Walezcko.

Zařazení do průvodce například ministr dopravy Martin Kupka považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. „Finance do toho vložené se velmi rychle Česku vrátí,“ míní ministr dopravy.

Podle zástupců gastronomie, kteří vládu opakovaně k uhrazení poplatku vyzývali, podpoří zařazení České republiky do průvodce Michelin gastroturismus, je marketingovou podporou pro Česko po celém světě a má reálný potenciál přivést turisty do regionů.

„Chválím vládu, že se zařazení do průvodce nakonec podařilo rychle schválit. Škoda, že to muselo být až po výzvě restauratérů. Mohli jsem se o tom bavit už od jara, ale Michelin je určitě dobrá zpráva pro rozvoj českého gastropodnikání a cesta správným směrem. A budeme rádi, když se s námi bude vláda bavit i o dalším rozvoji gastra, ve kterém pracuje přes 130 tisíc zaměstnanců a podniká v něm 30 tisíc podnikatelů,“ říká Luboš Kastner, představitel Asociace restauratérů Apron.

Společnost Michelin loni změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu dostala před 15 lety jako první gastronomický podnik v postkomunistických zemích pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons, předloni jednu hvězdu obhájily pražské restaurace Field a La Degustation Bohéme Bourgeois. V loňském roce Michelin doporučení pro Česko nevydal.

