Palte na Rusko. Merz dal Ukrajině zelenou. Co už nedořekl?

„Uděláme vše, co je v našich silách, abychom Ukrajinu i nadále podporovali,“ uvedl na sociální síti X německý kancléř Friedrich Merz a potvrdil zrušení omezení na dostřel zbraní zasílaných na Ukrajinu.

„Už nebudeme omezovat dolet námi dodávaných zbraní. Ukrajina se nyní může bránit také útokem na vojenské pozice v Rusku,“ uvedl Merz. Kancléř zároveň změnil přístup k transparentnosti – většina budoucích dodávek zbraní bude držena v tajnosti, aby Rusko nemělo přehled o tom, jakou výzbroj Ukrajina získává.

Omezení doletu zbraní už v současnosti neexistují ani od Velké Británie a Spojených států amerických, potvrdil dnes Merz na berlínském fóru WDR Europaforum.

Ještě v prosinci loňského roku Scholz odmítal tlak na eskalaci konfliktu a upozornil na to, že ač Německo patří mezi státy, které Ukrajině nejvíce pomáhají, neznamená to, že musí vyhovět každé žádosti, která přichází, například o dodání určitých zbraní. Prioritou pro ně bylo zabránění rozšíření se konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou v konflikt mezi Ruskem a NATO. „A proto věřím, že mé rozhodnutí říci, že nedovolíme, aby nebezpečné zbraně, které jsme dodali, byly použity daleko v ruském vnitrozemí, zůstává správné. A totéž platí i v souvislosti s křižujícími raketami Taurus,“ řekl Scholz před Spolkovým sněmem 4. prosince v Berlíně.

Francie a Velká Británie už mezitím poskytly Ukrajině střely dlouhého doletu SCALP/Storm Shadow, které jsou srovnatelné s raketami Taurus, a Spojené státy mezitím částečně uvolnily pravidla pro použití amerických zbraní v blízkosti ruských hranic.

Kriticky Merzovo pondělní prohlášení zhodnotila předsedkyně levicové strany BSW Sahra Wagenknechtová. Zrušení limitu doletu pro útoky německými zbraněmi na Rusko považuje za nezodpovědné. V konečném důsledku podle ní může přinést válku i Německu.

„Pokud německé zbraně – v budoucnu možná i rakety Taurus – zasáhnou ruská města, bude se to rovnat vyhlášení války Moskvě,“ uvedla Wagenknechtová na X a požaduje okamžitou nápravu v podobě vyhlášení referenda o politice německé vlády vůči Ukrajině, zejména právě o zákazu dodávek raket Taurus.

Americký vojenský analytik Tyler Weaver na X představil možnost, že rakety Taurus už můžou být dávno na Ukrajině. „Vzhledem k tomu, že veřejná prohlášení se obvykle dělají až po předání zbraní na Ukrajinu, je docela možné, že rakety Taurus již byly odeslány,“ spekuloval analytik a naznačil, že nedávné ruské údery na sklady zbraní mohou být reakcí právě na takové dodávky.

Given that public announcements are generally made after weapons have been transferred to Ukraine, it's quite possible that Taurus missiles have already been sent in.



It's equally likely that this prompted the recent Russian strikes. They're very good at hitting missile caches. pic.twitter.com/qieo6g4Fdw