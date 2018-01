Pane Faltýnku, pane Babiši, náš čtenář se ptal vašeho poslance na OLAF. Nepříjemné

Čtenář Jan Žižka se zeptal zcela explicitně.

„Dobrý den, zajímalo by mě, jak budete hlasovat ohledně vydání Babiše? Pokud by byl totiž nevydán, nemyslíte, že by to ANO poškodilo? Jestli je Babiš nevinný, může se u soudu očistit. Svým nevydáním ale podle mě přiznává vinu. A proč vám píšu. Včera se Faltýnek (taky jsem se ho ptal, ale myslím, že raději bude dělat mrtvého brouka) rozčiloval, že ho zpráva OLAF nezajímá, protože šéfem je stíhaný politik. Co když stejnou argumentaci použijí ostatní, když ČR povede obviněný politik? Myslíte, že lze brát vyjádření obviněných lidí vážně nebo jako souhlasíte s Faltýnkem? Na mě to působí tak, že jednáte podle toho, jak je to pro vás prospěšné. Ostatně by mě zajímalo, proč už neusilujete o zrušení imunity politiků, jako tomu bylo před obviněním Babiše s Faltýnkem? Je mi jasné, že dotazy nejsou příjemné, ale prosím o pravdivou odpověď."

Poslanec Řehounek na dotaz skutečně reagoval.

„Dobrý den, jednání MIV (Mandátový a imunitní výbor) zatím v této problematice neskončilo a MIV nepřijal žádné usnesení. Jakmile toto bude k dispozici, padne moje definitivní rozhodnutí - zastávám názor, že poslanecký mandát není "ochrannou slupkou pro poslance", na druhou stranu, právě poslanecká imunita má zabránit účelovým jednáním složek činných v trestním řízení. Přál bych si, aby tomu tak nebylo, ale i kauzy z minulosti jasně ukazují, že podobné případy se staly. Co se týká zprávy OLAF - zpráva OLAF řeší poskytovatele dotace a ne žadatele - tzn. maximálně řekne, že dotace byla poskytnuta špatně. Nevidím souvislost zprávy OLAF a hlasováním o důvěře vládě - vidím však souvislost s trestním řízením vedeným v ČR a na to jsem již psal - jakmile MIV dokončí svoji roli, přijme usnesení a podloží ho pro mě smysluplnými argumenty, padne moje definitivní rozhodnutí, jak hlasovat. Věřím, že to bude rychle, apoliticky, věcně."

Už ve středu se pro naše čtenáře vyjádřil rovněž šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Jeho odpověď na téma OLAFu naleznete ZDE.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor už připravil žádost o zbavení mlčenlivosti bývalého detektiva někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka. ČTK to dnes řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Žádost by měla odejít na ministerstvo vnitra datovou schránkou ještě dnes. Ministr vnitra Lubomír Metnar ČTK napsal, že po jejím doručení rozhodne.

Komárek by měl před výbor předstoupit v úterý k případu Čapí hnízdo, v němž výbor projednává vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Komárkovo pozvání prosadili na mimořádném středečním jednání poslanci hnutí SPD a ANO. V úterý by měli dorazit i Babiš a Faltýnek. Je pravděpodobné, že v tento den výbor už vydá doporučení plénu, zda má špičky ANO k stíhání vydat, nebo ne.

„Andreji Babišovi, který v případu Čapího hnízda prokazatelně lhal, má na jednání mandátového a imunitního výboru přispěchat na pomoc expolicista Komárek, odsouzený za to, že prokazatelně lhal. Vlastně to do sebe zapadá," glosovala ODS na Twitteru.

