Pane Moravče, už deset minut se točíme v kruhu. Hvězda ČT šila do „zločince“ Faltýnka, že to i Hamáčkovi přišlo moc

Moderátor hned na úvod připomněl, že šéf poslaneckého hnutí ANO Jaroslav Faltýnek má na triku kauzu s vyšehradskou restaurací v Praze, po jejíž návštěvě přišel Roman Prymula o post ministra zdravotnictví. Faltýnek na tuto schůzku Prymulu pozval. A pak si na 3 dny odletěl do španělské Malagy.

Sám v tom neviděl problém, což sdělil také moderátorce pořadu 168 hodin Noře Fridrichové. „Jsem zločinec a je potřeba mě opravdu zastřelit a vyhodit. To bude nejlepší řešení. Já nemám právo na 3 dny odjet pryč jako?“ ptal se Faltýnek rozzlobeně.

Podle Hamáčka je mezi Prymulou a Faltýnkem zásadní rozdíl. Faltýnek není a za hnutí ANO nebyl ministrem, je předsedou poslaneckého klubu ANO. Pokud má někdo problém s tím, že Faltýnek letěl do Malagy, má se obrátit na hnutí ANO, které si tuto situaci musí samo vyřešit. „Hnutí ANO si za to ponese politickou odpovědnost, Já věřím, že našemu předsedovi klubu by se to nestalo,“ poznamenal k tomu Hamáček.

Moravec poté znovu udeřil na Faltýnka a konstatoval, že zatímco Prymula se rychle poroučel z postu ministra, Faltýnek zůstává předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO.

„Podívejme se, že ve vztahu k Jaroslavu Faltýnkovi, projde Jaroslavu Faltýnkovi (u Babiše) téměř všechno,“ šil do Faltýnka Moravec.

„My se tady už 10 minut točíme v kruhu. ... To je interní věc hnutí ANO,“ zdůraznil Hamáček.

Pokud jde o slavnou vyšehradskou schůzku, prý i Hamáčka zajímá, co se tam řešilo, ale pokud o tom někdo z účastníků schůzky nepromluví, lze o tom jen spekulovat. „Z mého pohledu se, jako všechno v České republice, i toto časem ukáže,“ doplnil ještě vicepremiér za ČSSD.

Poté se zastal stávajícího ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se spletl ve výpočtu reprodukčního čísla R. Moravec chtěl vědět, zda se Hamáčkovi zdá v pořádku, když ministr Blatný poplete výpočet tak důležitého faktoru, jako je číslo R.

„Prostě se přeřekl. Z mého pohledu jako ministr ví, o čem mluví,“ poznamenal Hamáček, s tím, že z jednoho či dvou přeřeků není třeba dělat kauzu, protože ministr Blatný je teď pod velkým tlakem a je třeba počítat s tím, že se může splést.

Ministr vnitra přidal pár slov i na konto reklamní kampaně za 50 milionů korun, jejímž cílem je vrátit důvěru občanů v Babišovu vládu. Hamáček má za to, že pokud bude tato kampaň dobře cílená, bude mít význam. Jedním dechem dodal, že v oblasti plošných reklamních kampaní není 50 milionů žádná horentní suma.

Poté vysvětloval, proč je připraven podpořit vznik vyšetřovací komise, až epidemie koronaviru odezní. „Když se potopil Titanic, tak ty komise byly dvě – jedna americká a jedna britská, a výsledkem bylo razantní zlepšení transatlantické dopravy,“ podotkl Hamáček.

Tato epidemie poznamená celý svět, a ani v Česku se podle Hamáčka nelze tvářit, že se v podstatě nic nestalo. Divákům také prozradil, že šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš neměl radost, když slyšel Hamáčka volat po zřízení parlamentní vyšetřovací komise, až tato krize skončí. „Nelíbilo se mu to, ale to je samozřejmě věc naší interní komunikace,“ konstatoval Hamáček.

V nouzovém stavu možná budeme muset přečkat do Vánoc

Pokud jde o stávající epidemickou situaci, Hamáček by prý rád věřil, že se daří podzimní výbuch epidemie brzdit, ale až data z příštích dnů prý ukážou, zda je to pravda, nebo zda jde jen o jednorázový pokles počtu nakažených.

Na návrat do normálu bude podle Hamáčka čas, až za jeden den budou přibývat stovky případů, nikoli přes 10 tisíc za jeden den, jak je tomu dnes. „Zklidnění nebude ve dnech, ani v řádu jednoho nebo dvou týdnů,“ varoval.

Proto počítá s tím, že vláda přijde před 20. listopadem znovu do Sněmovny a požádá o další prodloužení nouzového stavu.

„Jinými slovy, byste řekl, že tento stav bude trvat minimálně do Vánoc?“ ptal se Moravec.

„To je z mého pohledu férové říci,“ odvětil Hamáček.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani vystoupení druhého českého prezidenta Václava Klause 28. října před Obecním domem v Praze, kde Klaus mluvil bez roušky. Podle Hamáčka by za to prezident měl dostat pokutu jako každý jiný občan. A jako každý jiný občan by měl, podle Hamáčka, dbát vládních opatření a neupřednostňovat nějakou ideologii.

Hamáček se omluvil za chování policisty, který na pražském Žižkově vyrazil na občana bez roušky a choval se vůči němu agresivně. Navíc policista sám neměl roušku. „Já bych se chtěl za tento případ omluvit,“ poznamenal bez vytáček Hamáček. Jedním dechem však dodal, že policisté jsou také oslabení koronavirem, ale i navzdory tomu celkově odvádějí skvělou práci. Upozornil také na to, že občan, který se dostal do konfliktu s policistou, předtím demoloval auta a další majetek.

Došlo i na rušení superhrubé mzdy, kdy sám premiér Babiš dává v této věci pozměňovací návrh – a ČSSD dává ještě jiný návrh. Hamáček uznal, že je to chyba. Premiér chce daň z příjmů zaměstnanců snížit na 15 procent, ale ČSSD navrhuje 19 procent. „Ta chyba se stala v tom, že jsme se prostě nedohodli, Pan premiér si stojí za svými 15 procenty – a já říkám, že 15 procent je pro státní rozpočet riziko a pro obce a kraje je to likvidační. Já jsem mu řekl, že nesouhlasím s 15 procenty a že je riziko vyndat v této situaci z rozpočtu 90 miliard,“ rozčiloval se Hamáček.

Poté nařkl premiéra Babiše, že porušil koaliční smlouvu.

„Pokud někdo porušil koaliční smlouvu, tak to jako první byl předseda vlády Babiš, který jako první předložil pozměňovací návrh, aniž by pro něj měl dojednanou podporu v koalici a podpis ČSSD. My jsme na to poté reagovali tím, že jsme předložili vlastní pozměňovací návrh,“ vysvětloval Hamáček.

Jedním dechem však dodal, že by z toho nedělal nějaký zásadní problém. Rozhodnutí prý musí nakonec učinit Poslanecká sněmovna.

Pak už se Moravec s Hamáčkem jen rozloučil.

„Děkuji za tento otevřený rozhovor, přeji vám pevné zdraví a ať se ve středu dozvíte, že nejste pozitivní. Rozumějme, zdravotně pozitivní. Ale ať jste pozitivní politicky,“ pravil Moravec a poněkud nešťasten z toho, jakou větu stvořil, se nad ní pousmál.

Hamáček mu poděkoval.

