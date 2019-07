Pane Soukupe, já myslím, že tomu Fialovi jde jen o koryto... Barrandovský ředitel poslal divačce odpověď plnou smíchu

Ačkoli většina televizí využívá cosi jako letní přestávku a pouští divákům starší produkci, na ČT např. komunistický policejní seriál Malý pitaval z velkého města, Soukup je zřejmě připraven pracovat naplno i v létě. Anketa Měla by ČSSD opustil vládu? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 338 lidí

„Vítejte u pořadu Volejte a pište šéfovi, který jsme kvůli vašemu velkému zájmu nechali i v letní programové nabídce,“ oznámil majitel televize. „Já bych chtěl, abychom se po zhlédnutí tohoto pořadu vzájemně obohatili. Vy mě svými dotazy a svými pocity, to je prostě strašně cenná zpětná vazba, a já se snažím o to samé, abyste neměli pocit, že jste ten čas promarnili,“ konstatoval Soukup.

A vrhl se na dotazy. První se týkal trestu smrti. Divák se zlobil, že poctivě pracující živí kriminálníky odsouzené na doživotí a naznačil, že by proto nemuselo být špatné obnovit trest smrti.

Co na to Soukup? Prý na to už několikrát odpovídal. „Já jsem odpůrcem trestu smrti. Ten důvod je jednoduchý. Ten zásadní je ten, že nemůžeme vyloučit justiční omyl. A trest smrti už nikdo nenapraví. Lidský život je nenahraditelný. V tom, že nemůžeme vyloučit justiční omyly,“ upozornil Soukup.

Je prý stoupencem tvrdých trestů pro násilníky a podobné strašné kriminálníky, ale od trestu smrti dává ruce pryč.

„Spravedlnost něco stojí. Každý, kdo se proviní proti společenským pravidlům, tak musí být potrestán. To vězeňství něco stojí. Říká se, že u nás to je asi 17 tisíc korun měsíčně. To je prostě daň za dodržování pravidel,“ pokračoval Soukup.

Druhý dotaz mířil na disidenta a filozofa Daniela Kroupu, který se dodnes vyjadřuje k politickému dění. Jeden z diváků chtěl slyšet, zda je normální, že je tak často v médiích. „On je prostě liberální demokrat, tak jim v jejich politickém zaměření evidentně vyhovuje, v té České televizi a v Českém rozhlasu. Je to jejich právo. Já proti panu Kroupovi nic nemám,“ vyložil svůj názor Soukup.

Posluchačka z Brna volal do studia pořádně naštvaná. „Já bych prosila pana doktora, aby opravdu řekl, jaký program má hlavně pan (Petr) Fiala (ODS). Tomu šlo o to, aby nebyl zvolen Zeman, ale aby byl Drahoš prezidentem. Fiala už se viděl pri..., pri, no prostě jako je (Andrej) Babiš,“ nemohla si paní vzpomenout na slovo premiér. „Já si myslím, že ani vyhození (Václava) Klause mladšího nebylo správné a tak dál. Jde mu jenom o jeho koryto. Děkuji, posluchačka z Brna,“ rozčílila se paní.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já teda taky nad některými politickými postupy pana Fialy, taky kroutím hlavou, i když asi nejsem tak rozčilený, protože upřímně řečeno, kdybych se rozčiloval u každého politického nesmyslu, tak bych v podstatě pořád byl rozčílený. Ale máte pravdu,“ uznal kritická slova dámy generální ředitel a majitel televize.

Soukup pochybuje, že se ODS v brzké době vrátí k moci, protože voliči zatím občanským demokratům nezapomněli, co dělali, když byli ve vládě. Navíc, program založený především na kritice Andreje Babiše podle jeho názoru nefunguje. „Ale pan Fiala je takový, on je takový konfliktní,“ uzavřel svou odpověď Soukup se smíchem.

Došlo i na herce Jiřího Mádla a jeho kolegyni Marthu Issovou. Soukup jim v pořadu doporučil, aby nekritizovali své starší spoluobčany za to, jak volí, a aby v rámci demokracie respektovali jejich názor. „Já bych jim doporučil, aby se naučili pokoře k rozhodnutí starších lidí,“ žádal Soukup.

Nakonec zmínil i demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné. Jedna z dam se ptala, co je pravdy na tom, že účastníci dostávali až tisíc korun za to, že na demonstraci jeli. Prý se to u nich povídá.

„Já jsem to taky slyšel, ale myslím, že to pravda není. Nejsou na to důkazy,“ odvětil Soukup. Na demonstraci osobně ocenil to, že proběhla v klidu. Už méně se mu ale líbily projevy některých řečníků, protože se podle jeho názoru vyjadřovali příliš agresivně.

Psali jsme: Zbláznili se v Rozhlase? Tohle je právní stát? Soukup vystřelil ze židle kvůli Žantovského popravě Zemana Přes čáru! Benešová naložila Moravcovi za jeho chování k Babišovi, Soukup si mnul ruce Nejsem nekulturní ministr. A Fajta bych odvolal znovu, zákon platí pro každého, ujistil u Soukupa Staněk Co si to Václav Moravec dovolil? Platíme ho všichni! Soukup se nad urážkou Zemana rozpálil doběla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp