Paní Němcová, oni bojovali i za váš život! Jaroslav Foldyna se opřel do kolegyně z ODS

Foldyna úvodem svého vystoupení uvedl, že by chtěl do českého kalendáře napsat jako významný den 21. srpen. „21. srpen 1968 změnil životy tisíců Čechoslováků a generací Čechoslováků. I můj život změnil. Byla to okupace a není o čem tady diskutovat. V roce 1968 a následných letech došlo k pokroucení českého národa a československého národa, charakteru tohoto národa a je vidět, že to pokroucení neseme ještě s sebou. Pokroucení formou pokrytectví, které tady samozřejmě někdy slyšíme. Dneska vystupují partyzáni a partyzánky 10. května s jasným stanoviskem. Do roku 1989 jsem o nich nikdy neslyšel. Je to podivné,“ podotkl Foldyna.

„Když mluvíme o návrhu zákona v ruské Dumě, který přednáší nějaká retro skupina komunistických poslanců, čili nikoliv politická garnitura Ruské federace, ale nějaká skupina retro nějakých pošetilých poslanců, kteří navrhují, aby okupace Československa byla zlehčena nějakým aktem a jejich vojáci byli odměněni svojí zemí. Kdyby to Ruská federace přijala, přijala by na sebe břímě špatných činů bývalého Sovětského svazu. Byli by pošetilí a blázni, kdyby to přijali. Jsem přesvědčen, že se tak nestane,“ dodal.

