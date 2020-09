Paní Němcová, proč vás nechtěli? Nerada odpovídala

Hostem internetového pořadu STANDASHOW byla tentokrát Miroslava Němcová, politička z ODS. Proč není její strana schopna porazit Andreje Babiše? Kdyby šla ODS do vlády s Babišem, Němcová prý okamžitě vystupuje ze strany. Pavel Novotný je exot. Do Senátu kandiduje s ekology a debata o prezidentské volbě ji nebaví. Značně kontroverzní rozhovor.

Moderátor Standa začal ne zcela příjemnou otázkou, proč ta ODS není schopna porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Němcová na to odvětila, že to má několik důvodů: „Ten první a hlavní důvod je, že neprobíhá ta rovná, svobodná soutěž politických stran, tak jak ji předjímá ústava, protože máte-li proti sobě soupeře, který má ohromnou moc ekonomickou a mediální, tak o rovné soutěži nemůže být řeč,“ posteskla si Němcová.

„Druhý důvod je ten, že v roce 2013 padla vláda Petra Nečase za dosud nevyjasněných okolností a to, co způsobilo dramatický propad ODS, nikdo dodnes nevysvětlil a je to jako v normálním životě. Když ztratíte důvěru svého okolí, tak velmi pomalu ji získáváte zpátky. Ale tak myslím, že pomalu ji zpět získáváme a dostáváme se dál,“ myslí si politička.

„Třetím důvodem je také ta míra populismu, na který ODS neumí reagovat, nejsme populistická strana. Návrh na pět tisíc korun pro důchodce nemůžeme přebít jiným návrhem, protože máme nějaké zpětné zrcátko,“ narážela Němcová opět na Andreje Babiše a jeho návrh rouškovného.

Moderátor se pak zeptal, zda být populistou není v dnešní politice spíš nutností. „No to já nevím, možná že to tak je, akorát že já a moji kolegové na to nechceme přistoupit, protože nechceme zploštit tu politiku na to, že se budeme předhánět v tom, kdo spustí větší katastrofu.“

V rozhovoru se dostali také k výrazné a dnes téměř k hlavní tváři ODS, Pavlovi Novotnému. „Pavel Novotný je exot v dobrém i nedobrém slova smyslu. Je tam často absence nějaké hranice, co už ano a co už ne,“ myslí si Němcová. Samozřejmě ale nezapomněla řeporyjského starostu taky pochválit: „Mně se líbilo, co řekl na adresu Číny, co řekl na adresu Ruska.“

„Dovedete si představit, že by se pan Novotný stal předsedou odéesky?“ zeptal se Standa. „Já myslím, že ne, nevsadila bych si na to. On má své příznivce,“ odpověděla Němcová s tím, že pořád je v ODS dost funkcionářů, kteří ho odmítají, a ona by ho nevolila.

Němcová dále prohlásila, že je okamžitě připravena vystoupit z ODS, pokud by strana šla do vlády s Andrejem Babišem. „Já nejsem vůbec připravena spolupracovat na vládní úrovni s Andrejem Babišem, protože ho považuji za rizikový faktor pro českou politiku,“ řekla.

„Vy kandidujete do Senátu na společné kandidátce stran ODS, TOP 09 a hnutí STAN,“ řekl moderátor a Němcová ho jen doplnila: „A ještě k tomu LES, Liberálně ekologická strana.“ Standu pak zajímalo, zda nějakou takovou koalici můžeme očekávat v parlamentních volbách. „Já nevím, opravdu nevím, kdyby už něco bylo uzavřeného a dojednaného, tak by se to objevilo venku dřív, než my bychom si přáli,“ řekla politička tajemně.

Standa také připomněl Němcové, že se už dvakrát pokoušela stát předsedkyní ODS a že byla pokaždé poražena. Jednou Mirkem Topolánkem a podruhé Petrem Fialou. „Kde je chyba?“ tázal se. „No určitě ve mně. Mám nějaké vlastnosti, které třeba těm členům nepřijdou jako důležité, a jiné, které jim chybějí, a neumím je teď vyjmenovat, nikdy jsem si žádnou analýzu nedělala. Je otázkou se s tím smířit,“ ošívala se Němcová nad nepříjemnou otázkou.

Otázku na svou prezidentskou kandidaturu označila Němcová za předčasnou: „Ta role prezidenta se u nás přepaluje, jako by to bylo to nejdůležitější ze všeho, a Miloš Zeman, já s ním nesouhlasím, ale má dva a půl roku ještě před sebou a mě nebaví vést debatu, kdo bude prezidentem, takhle předčasně.“ Prohlásila politička, která ale kandidaturu nevyloučila a stále o ní uvažuje.

