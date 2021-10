Paní Schillerová, vy jste právník... Klidně se nechám urážet, já jsem zvyklá, usmála se ministryně

reklama

Ceny plynu a elektřiny prudce rostou. Několik dodavatelů zkrachovalo. V čele s Bohemia Energy. Co bude dál?

Schillerová uvedla, že vláda snížila DPH u energií na nulu. Uznala, že je to v rozporu s právem EU. „Ano, to my víme, ale pan premiér o tom hovořil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a my to vyjednáme na půdě EU. Paní Leyenová se k těm dvěma měsícům v tomto roce stavěla velmi benevolentně a my to chceme vyjednat i na příští rok,“ vyprávěla před kamerami Schillerová.

„Jsem ráda, že premiér na pět hodin zablokoval jednání Evropské rady a nakonec prosadil kompromisní znění o emisních povolenkách,“ pokračovala.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Skopeček uvítal, že vláda chce lidem pomoct, ale není si jist, jestli je snížení DPH nejlepší cestou. „Já si myslím, že třeba zvýšení doplatků na bydlení je první krok, který by se dal udělat pro ty nízkopříjmové, kterých se to dotkne nejvíc,“ pravil Skopeček. Jedním dechem dodal, že je třeba pomoct i malým a středním průmyslovým firmám,

„Za vším se spojuje ta zelená politika. Jako konzervativní politik jsem velmi pro to, abychom předali planetu příštím generacím v dobrém stavu, ale to, co se děje na evropské úrovni, je nepřijatelné. My si ceny za elektřinu zvyšujeme těmi státními zásahy,“ rozčiloval se Skopeček s tím, že kdyby EU netlačila na tak rychlé zezelenání ekonomiky, ceny energií nemusely růst tak rychle.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem viděla na vyjádření, že vy jste původně podporoval to snížení DPH, ale váš ekonomicky nevzdělaný šéf to viděl jinak a já jsem doufala, že ho poučíte,“ rýpla na dálku do předsedy ODS Petra Fialy. „Ale oni vás zválcovali s tím doplatkem na bydlení,“ pokračovala Schillerová.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To se řídí normativem a ten normativ se stanovuje vždy k prvnímu lednu. Tam se posoudí ty jednotlivé příjmy a řekne se, co do těch nedoplatků bude patřit. A mně píšou vystrašení důchodci, že o něj nechtějí žádat, protože člověk, který tuto dávku dostane, může o jiné přijít,“ upozornila Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vy jste, paní ministryně financí se vzděláním právníka, několikrát jste byla usvědčena z ekonomické nekompetence, tak toto si prosím odpusťte,“ vrátil Skopeček Schillerové slovní ránu.

Rýpl i do odcházejícího premiéra Andreje Babiše (ANO). „Podívejme se pár měsíců zpátky. Pan premiér jezdil do Bruselu, tam odkýval Green Deal, neudělal proti němu nic,“ připomněl Skopeček.

Babiš prohrál Green Deal

Schillerová trvala na tom, že premiér na půdě EU dělá maximum a podařilo se mu prosadit, že bude prověřen trh s emisními povolenkami. „Možná se na ta jednání někdy dostanete a uvidíte, jaký je to boj. Ten boj trval pět hodin a pan premiér to prosadil. Neříkejte tady ty polopravdy, už je po volbách, tak pojďme hledět dopředu.“

„Tam, kde se to prohrálo, to bylo v jednáních o Green Dealu. Tehdy to měl premiér udělat, protože věděl, že pochází z průmyslové země. Pro Českou republiku to bude velmi vážný problém. Pokud jde o ten Green Deal, který schválil premiér Babiš, tak to přinese obrovské problémy České republice,“ hřímal ve studiu Skopeček.

Budoucí vláda podle něj pomůže lidem celou sadou opatření, od zásahu do doplatku na bydlení přes řešení podpory obnovitelných zdrojů, až po návrat racionality do ekologické a energetické politiky.

„Žádný Green Deal premiér neschválil. Není to pravda, Tak to tady ukažte. Není to pravda. Až teď se bude lámat zásadní chleba a vy tam budete hrát roli, takže vás budeme velmi pečlivě sledovat,“ udeřila na Skopečka Schillerová.

„Ten chleba se lámal před několika měsíci a vy jste selhali,“ vypálil Skopeček na vládu Andreje Babiše.

„Já se tady klidně nechám urážet, já jsem zvyklá,“ ozvala se Schillerová.

„Vy jste s tím urážením začala, vy jste urazila našeho předsedu,“ zahřmělo od Skopečka.

Nejhorší ministryně financí od roku 1918?

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku ke státnímu rozpočtu a Skopeček zdůrazňoval, že budoucí vláda musí provést škrty na úrovni zhruba 100 miliard. „Ale lidé nemusí mít obavu, my to chceme šetřit především na provozu státu. Vždyť se podívejte na neobsazená tabulková místa na ministerstvech a na dotace do agropotravinářského komplexu sektoru,“ vypočítával Skopeček.

„Jsou to třesky plesky pořád dokola,“ odbyla Skopečkovu představu Schillerová s tím, že jako ministryně má k dispozici státní aparát, který dodal data o tom, že tato představa je nesmyslná. „Vy se prosím uklidněte, chce to klid, budete ho potřebovat,“ pálila dál do Skopečka.

Pokud chce budoucí vláda ušetřit 100 miliard, bude podle Schillerové muset sáhnout na důchody, na platy státních zaměstnanců, na sociální dávky a tak podobně. „A to už tady jednou bylo. Udělala to ODS s ministrem financí,“ zahřměla na Skopečka. „Vy navrhujete brutální škrty, protože nic jiného neumíte. To jste se naučili v minulých letech,“ pokračovala.

„To není pravda. Vy umíte jenom zadlužovat,“ pálil okamžitě Skopeček. „Já nechci, aby moje děti a moji vnuci jednou platili dluhy paní ministryně Schillerové, jen proto, že byla nejhorší ministryní financí od roku 1918. Ona není schopna nikomu zdůvodnit, proč pro příští rok navrhuje vyšší schodek než v době covidové krize,“ pokračoval v kanonádě.

Schillerová rychle přešla do protiútoku a konstatovala, že budoucí vláda chce navýšit počet místopředsedů Sněmovny, což bude stát miliony korun. Osobně by si přála, aby ve Sněmovně zůstalo 5 místopředsedů, a pokud jich bude 6, hnutí ANO by mělo mít 3 místopředsedy. Tak to vidí Schillerová.

Skopeček se Schillerové vysmál. „Já se musím usmívat, že paní ministryně financí najednou bude strážcem státní kasy, když se pro ni platil fotograf a když užívá byt blízko Pařížské ulice, tak ona najednou bude volat, aby se šetřilo,“ kroutil hlavou s pousmáním Skopeček.

Psali jsme: „Prezident přijel s tankem z Vysočiny, namířil dělo na Lidový dům.“ Zaorálek na ČT vytáhl minulost Svobodní: Opravdu už si připadáme jako v Kocourkově Jiří Paroubek: Blíží se Fialova drahota Kobza (SPD): „Teď když máme, co jsme chtěli?“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.