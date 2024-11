Panika kvůli elektřině. Vysvětlil Čechům, co je čeká v příštích letech

Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz, varuje před očekávaným zdražováním energií v následujících letech. Zmiňuje dva klíčové faktory, které budou mít negativní dopad na ceny. Těmi jsou dle jeho názoru „zvyšování distribučních poplatků a zdražování silové elektřiny a plynu a s ním také cen na burzách“. I Kaňok když nečeká dramatické zdražení jako v minulosti, růst cen je dle jeho názoru nevyhnutelný.

Jedním z důvodů pro zdražení plynu je akvizice většinového podílu v distribuční společnosti GasNet společností ČEZ, což vyžaduje velké investice do infrastruktury. U elektřiny se očekávají další investice potřebné k adaptaci sítě na stále více využívané udržitelné zdroje energie, které jsou závislé na počasí a mohou být nestabilní.

„U elektřiny budou hrát roli investice do infrastruktury, protože síť je třeba s nástupem a rozvojem udržitelných zdrojů předělat. Udržitelné zdroje bývají poměrně nestabilní, protože v závislosti na počasí je někdy elektřiny hodně, jindy zase málo. Distribuční síť to musí ustát, proto je třeba ji průběžně předělávat, aby byla odolnější a výkyvy zvládla,“ vysvětluje Kaňok.

Rostoucí distribuční poplatky a burzovní ceny energií jsou pravděpodobné kvůli aktuální geopolitické situaci, zejména k úplnému odstřižení od ruského plynu. Ten je historicky levný, a proto jeho ztráta povede k vyšším nákladům na dovoz plynu, který se importuje ve zkapalněné podobě, což je nákladnější.

Kaňok dále upozorňuje na to, že Česká republika je v současnosti soběstačná v oblasti elektřiny. „Má to ale jeden háček, většinu elektřiny vyrábíme z uhlí – a jak dobře víme, uhelné elektrárny bude brzy třeba odstavit, některé možná skončí už příští rok. Až k tomu dojde, je zřejmé, že na burze vypukne panika, protože z trhu zmizí významný výrobce elektřiny,“ míní Kaňok.

Před vážnými důsledky plánovaného odstavení uhelných elektráren v Česku varuje i předseda sdružení Realistická energetika a ekologie Jaroslav Čížek. Podle jeho odhadů by toto odstavení mohlo připravit zemi v zimních měsících až o 1100 hodin elektřiny ročně, což představuje zásadní riziko pro energetickou bezpečnost. Čížek zdůrazňuje, že je nutné prioritizovat zajištění dostatečného množství energie, aby bylo možné přežít současné výzvy, i když je třeba myslet i na budoucnost.

Zároveň je Čížek toho názoru, že zatímco fosilní paliva poskytují energii, která byla miliony let koncentrována, obnovitelné zdroje jsou méně efektivní a obtížněji nahradí potřeby, zejména v situacích, kdy je potřeba stabilní a koncentrovaná energie.

Čížek také kritizuje ekonomickou životaschopnost obnovitelných zdrojů, tvrdí, že bez trvalých dotací nejsou schopny existovat. „Existuje bod zvratu, kdy se investice do energetického zdroje začne vyplácet,“ vysvětluje Čížek. „U obnovitelných zdrojů je tento bod často nedosažitelný bez masivních dotací.“

Ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok dále zdůrazňuje, že investice do infrastruktury, přepravy a zkapalňování plynu zvyšují náklady, a logistické problémy způsobené bezpečnostními riziky v oblastech jako Rudé moře situaci ještě zhoršují. I když je Česká republika schopna se adaptovat na nový dodavatelský model, bude to mít vliv na ceny energií pro spotřebitele. „Kapacitně sice bojkot ruského plynu zvládneme, napojíme se na jižní Evropu a na pokrytí spotřeby by nám to mělo stačit, pocítíme to ovšem na našem vyúčtování,“ předpokládá Kaňok, že změny v dodávkách plynu a elektřiny se nevyhnutelně promítnou do účtů domácností a firem.

Podle Kaňoka existují dvě možnosti, jak tuto situaci řešit. První možností je vyrábět elektřinu jiným způsobem, což v současnosti znamená využití plynu, což však opět zvýší jeho cenu kvůli vyšší poptávce. „Právě proto se dnes říká, že cena plynu přímo ovlivňuje cenu elektřiny,“ vysvětluje.

„Druhou možností je potom dovoz elektřiny, ale protože jsme v rámci Evropy malá země a náš dovoz není pro jiné evropské trhy zrovna nejatraktivnější, budeme mít elektřinu na burze o něco dražší než ostatní,“ říká a dodává, že na burze se elektřina prodává vždy na určité období dopředu.

Kaňok doporučuje spotřebitelům zvážit možnost zafixování ceny energií, a to buď výběrem spolehlivého dodavatele s výhodnou nabídkou, nebo dokonce změnou dodavatele během smlouvy. „V tuto chvíli se ale může vyplatit i změna dodavatele v průběhu smlouvy, byť tam je třeba počítat s pokutou. Pořád ovšem může být výhodnější zaplatit sankce než čekat s podpisem na příští rok, kdy už ceny mohou být o něco vyšší,“ říká Kaňok. Důležité je mít dobré načasování, aby se minimalizovalo riziko vyšších cen v budoucnu.

