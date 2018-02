Pár hodin před volebním rychlosjezdem ČSSD. Jak jsou rozdané karty?

Motiv účasti ve vládě Andreje Babiše a jeho hnutí ANO je před sjezdem ČSSD v Hradci Králové velmi výrazný. A s přibývajícími hodinami do sjezdu nabývá na dynamice. Postoj ke kabinetu Andreje Babiše totiž může ovlivnit šance jednotlivých kandidátů, píše MF Dnes.

Za mírného favorita platí Jan Hamáček, jenž má nejvíce nominací z krajů. Svoji pozici se však snaží neustále vylepšovat Milan Chovanec a také bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. O něm se spekuluje jako o možném podporovateli Hamáčka, který by jej pak měl na oplátku podpořit na post prvního místopředsedy.

Ale teď zpět k vládě Andreje Babiše. Původně chtěli do vlády všichni tři kandidáti na předsedu. Chovanec však byl u Andreje Babiše v nemilosti, a tak se on sám proti tomu vymezil. „Pokud dohoda na vládě, tak spíš o její toleranci, nikoliv o přímé účasti,“ píše MF Dnes a dodává, že samozřejmostí je, že v čele vlády nebude Andrej Babiš.

Bývalý jihočeský hejtman Zimola rovněž podporoval vstup do vlády, dokonce stále trvá na tom, že by netrval na Babišově neúčasti v kabinetu. Tvrdí, že sociální demokraté nemohou vítězi voleb diktovat, koho má nominovat do vlády, stejně tak by to ANO nemělo činit vůči sociálním demokratům.

Hamáček měl podobný názor, neboť tvrdil, že účast v kabinetu Andreje Babiše by mohla být menším zlem než například předčasné volby. A tak začal pomalu otáčet, především v otázce, na jaký resort by měli socialisté v případě vládnutí sahat. A zároveň také uvedl, že nechá delegáty na sjezdu hlasovat, zda může být v kabinetu trestně stíhaný člověk.

Závěrem pak MF Dnes dodává, že jde o taktickou hru na delší trati. „Ale pokud se chce Babiš opravdu vyhnout těsným dohodám s Okamurou a spol., nezbude mu než si počkat. Ostatně už to v tomto duchu i přislíbil,“ zakončuje deník.

Psali jsme: Černé na bílém. Máme dokumentaci ke skandálu údajné spolupráce Corbyna s StB. A co s tím má společného Babiš? Zákulisní rozbuška Svatopluk Němeček. Prý může ovlivnit volbu šéfa ČSSD Zemanova přímluva za Duku svědčí podle historika o propojení moci O funkci předsedy ČSSD se před sjezdem přihlásil osmý uchazeč

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef