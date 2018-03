Parchanti, vy se neštítíte ničeho. O vážné světové události píše vojenský analytik, a výrazně jinak i Jakub Janda

„Na Rusko jako původce útoku poukázal krátce před svým nečekaným odvoláním i americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Ruské ministerstvo zahraničí už dřive spojitost s útokem odmítlo,“ dodává dále Štefec.

„Parchanti, vyvolávající protiruskou hysterii s cílem ovlivnit volby v neprospěch prezidenta Putina, se neštítí naprosto ničeho. Ani vraždy. Nebo vražd. Možná by bylo možné otevřít smrt Litviněnka jako první jaderný útok na Alianci od jejího vzniku. A možná odpovědět Rusku hromadným jaderným, chemickým a také biologickým útokem. Ať to pára tlačí,“ zkonstatoval následně zbrojní analytik.

Oznámení britské vlády si pak všímá i Jakub Janda. „Pokus o vraždu na britském území, při kterém bylo vážně zraněno 21 lidí, byl řízen ruskou vládou. Byla užita vojenská bojová látka – nervový plyn. Potvrdilo to vyšetřování specializovaného britského armádního centra. Podle britské premiérky tento ruský čin zapadá do ‚známého stylu agresivního chování ruského státu‘,“ podotkl Janda s tím, že Ruská federace fakticky provedla teroristický útok chemickou bojovou látkou na území Velké Británie.

Celý příspěvek Jaroslava Štefce:

Jednu dobu jsem celkem s oblibou četl Kavku. Jeho svět je fakt zvláštní, a ani ve snu by mě nenapadlo že se v něm ocitnu tak říkajíc "in natura":

"NATO řeší otravu exšpiona jako první chemický útok na alianci od svého vzniku. Britská vláda tvrdí, že bývalého agenta ruské tajné služby Sergeje Skripala a jeho dceru zabil nervový plyn Novičok, který vyvinulo Rusko. Severoatlantická aliance v souvislosti s tímto útokem neuvažuje o aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy o společné obraně, nicméně konstatovala, že jde o první a tudíž bezprecedentní ofenzívní použiti nervového plynu na území NATO od vzniku aliance v roce 1949.

Velká Británie podle českého velvyslance v NATO Jiřího Šedivého ani v nejmenším nenaznačila, že by chtěla použít články 4 nebo 5 hovořící o kolektivní obraně. "Britové nás informovali, že jde o látku vyvinutou v Rusku," řekl Šedivý.

Na Rusko jako původce útoku poukázal krátce před svým nečekaným odvoláním i americký ministr zahraniči Rex Tillerson. "Rusko má podle britské žádosti uvést, zda bojovou látku někdo zneužil. Na tuto odpověď čeká i aliance," zdůraznil Šedivý. Ruské ministerstvo zahraničí už dřive spojitost s útokem odmítlo.

Británie také útok považuje za závažné porušení Úmluvy o zákazu chemických zbraní. "Pro Británii je útok součástí širšího trendu tolerujícího používání podobných látek jako jsme svědky například v Sýrii," řekl Šedivý."

K tomu nemám co dodat. Parchanti, vyvolávající protiruskou hysterii s cílem ovlivnit volby v neprospěch prezidenta Putina, se neštítí naprosto ničeho. Ani vraždy. Nebo vražd. Možná by bylo možné otevřít smrt Litviněnka jako první jaderný útok na Alianci od jejího vzniku. A možná odpovědět Rusku hromadným jaderným, chemickým a také biologickým útokem. Ať to pára tlačí.

Příspěvky Jakuba Jandy: