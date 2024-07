Parkinson? Osm návštěv slavného lékaře u Joe Bidena. Nové svědectví

Server The New York Post upozornil, že už v lednu tohoto roku byl na návštěvě u prezidenta Joea Bidena špičkový washingtonský neurolog Dr. Kevin Cannard z Walter Reed Medical Center. Dorazil na schůzku s osobním lékařem prezidenta Bidena Kevinem O'Connorem. Podle dostupných informací byl na místě i kardiolog Dr. John E. Atwood. Cannard je odborníkem na Parkinsonovu chorobu a pro Walter Reed Medical Center pracuje téměř 20 let.

Osobní lékař prezidenta Bidena O'Connor ještě v únoru o prezidentu Bidenovi tvrdil, že je v dobré zdravotní formě.

Kongresman Ronny Jackson, lékař, který působil v pozici lékaře Bílého domu v dobách Baracka Obamy a Donalda Trumpa, nad podobnými pochvalnými verdikty o Bidenově zdraví kroutí hlavou.

„Kevin O'Connor je pro Jill Bidenovou (manželku prezidenta) jako syn - ona ho miluje. Je to bláznivé. Kevin O'Connor byl v této kanceláři prvního dne Bidenovy administrativy, protože věděli, že Kevinovi mohou důvěřovat, že řekne a udělá vše, co je potřeba říct nebo udělat, a zakryje vše, co je potřeba zakrýt.“

Jackson už roky varuje, že Bidenovo duševní zdraví se zhoršuje. Po katastrofální debatě z 27. června Jackson řekl, že je to důkaz, že Biden trpí „kognitivní nemocí“ - a vyzval ho, aby rezignoval.

Server britského listu The Guardian napsal, že Kevin Cannard navštívil Bílý dům od srpna 2023 celkem osmkrát.

Při sedmi z těchto návštěv, naposledy koncem března, se setkal s Megan Nasworthy, styčnou osobou mezi klinikou Waltera Reeda a Bílým domem.

Zpráva přišla poté, co Biden v pátek v rozhovoru pro ABC News vyloučil provedení nezávislého kognitivního testu a zveřejnění jeho závěrů.

„Podívejte. Kognitivní test podstupuji denně. Každý den podstupuji onen test. Vším co dělám. Víte, nejen že dělám kampaň, ale řídím svět. … Zní to jako nadsázka, ale my jsme jedním ze základních národů světa... Madeleine Albrightová měla pravdu. A každý den, například dnes, než jsem sem přišel, jsem telefonoval s premiérem - no, každopádně bych neměl zabíhat do podrobností, ale s Netanjahuem. Telefonoval jsem s novým anglickým premiérem,“ vysvětloval prezident Spojených států.

Trval na tom, že v tolikrát probírané první letošní televizní debatě s Donaldem Trumpem jen neměl svůj den, protože byl velmi nachlazen. Prý se lékařů ptal i na to, zda může mít covid.

V rozhovoru také zdůraznil, že kampaň potrvá ještě 125 dní a během těchto dní prý Biden ještě předvede, co v něm je.

„Já jsem ten, kdo stmelil NATO. Do budoucna. Nikdo si nemyslel, že bych ho mohl rozšířit,“ vychvaloval své úspěchy Biden v narážce na vstup donedávna neutrálního Švédska a Finska. „Já jsem ten chlap, který pohnul 50 národy – nejen v Evropě, ale i mimo Evropu, aby pomohly Ukrajině,“ pokračoval.

Zdůraznil, že odmítá vzdát prezidentskou kandidaturu. „Protože si myslím, že nejlépe rozumím tomu, co je třeba udělat, aby se tento národ dostal na úplně novou úroveň,“ pravil. „Myslím si, jak říkají někteří přední ekonomové a přední odborníci na zahraniční politiku, kdybych teď skončil, zapsal bych se do historie jako docela úspěšný prezident. Nikdo si nemyslel, že dokážu to, co se podařilo.“

Naproti tomu Trump je podle Bidena lhář, který lidem v časech covidu doporučoval pít bělidlo a je to muž, který myslí vždy nejprve na sebe. Lidé to podle Bidena vědí a proto může vyhrát. To, že mu v současnosti moc nepřejí průzkumy, ho podle jeho vlastních slov nechává v klidu. Je přesvědčen, že i v roce 2020 se mu v průzkumech nedařilo a nakonec zvítězil. A nepochybuje o tom, že se tento scénář zopakuje. „Jsem ten nejkvalifikovanější člověk k tomu, abych ho porazil, a vím, jak věci dotáhnout do konce.“