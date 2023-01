Pavel: Fialova vláda je lepší, než Babišova. Pomůžu jí

reklama

Generál Petr Pavel poskytl rozhovor Lidovým novinám. Vymezil se v něm vůči Danuši Nerudové a konstatoval, že v současné složité situaci, ve které se Česká republika nachází, nemá profesorka Mendelovy univerzity dost zkušeností pro výkon funkce hlavy státu.

„Nikdy jsem neskrýval, že mám pochybnosti, že by paní Nerudová byla dobrou prezidentkou v této době. Hlavní je pro mě její rozsah zkušeností. Nezpochybňuji její dráhu v akademické sféře, ale kromě Mendelovy univerzity a působení v důchodové komisi, kterou zřídila v druhé Babišově vládě paní ministryně Jana Maláčová, žádnou jinou zkušenost nemá. Podle mě je to na funkci prezidenta zvlášť v této době málo,“ poznamenal Pavel.

Spekuloval, že Nerudová možná udělala chybu, když se prezentovala jako tzv. „křišťálově čistá uchazečka o Hrad“. A teď, když se najednou ukázalo, že i ve své minulosti má nějaké stíny, nepomáhá jí to. Naproti tomu Fialovu vládu ocenil. Podle svých vlastních slov ji považuje za lepší, než byl předchozí kabinet Andreje Babiše.

V debatě na Blesku se vymezoval i proti druhému favoritovi prezidentské volby Andreji Babišovi (ANO).

„Je to takový specifický český bizár,“ sdělil ke kandidatuře trestně stíhaného a obžalovaného Andreje Babiše. Expremiér by podle Pavla měl mít sám dost soudnosti a seznat, že jako člověk stojící před soudem v kauze Čapí hnízdo neměl kandidovat.

V debatě pro Blesk také přiznal, že nedávno vyzkoušel marihuanu a že jako malý kluk v obchod ukradl malý blok. Ale pak ho prý velice hryzalo svědomí.

„Nikdy jsem se neskrýval s tím, že jsem tuhle vládu volil a že jsem za ni rád. Myslím si, že je určitě lepší než ta předchozí. To ale neznamená, že schvaluji bez výhrad vše, co dělá. Vadí mi pomalá a neadresná reakce na rostoucí ceny energií a zdražování. Došlo k neefektivnímu utracení prostředků, protože za méně peněz mohly být lepší výsledky. Navíc vláda měla nepochybně problémy v komunikaci. To byl asi jeden z vůbec nejslabších článků. Nicméně říkal jsem, že jsem v případě úspěchu ve volbách připraven jí pomoci,“ pravil Pavel.

Fialův kabinet však také kritizoval a to za jednorázový pětitisícový příspěvek rodinám na každé dítě. To podle něj nebyla dobrá dávka.

„Naopak jedním z opatření, které podle mne nebylo dobré, byl pětitisícový příspěvek pro všechny. Výrazně by se měl zjednodušit také byrokratický systém. Lidem by se také mělo dát najevo, že není žádná prohra, pokud si o příspěvek požádají,“ uvedl Pavel.

V rozhovoru také nabádal k opatrnosti při plánovaném nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu.

„Chtěl bych proto vidět detailní analýzu akvizičního procesu na deset let, a kolik výdajů to bude znamenat v jednotlivých letech. Pak bych si udělal názor, jestli to můžeme udělat, nebo ne. Pokud ne, musíme hledat jiné cesty. Ačkoli bych chtěl, aby měla naše armáda to nejmodernější, co se dá ve světě sehnat, realisticky si musíme říci, že si můžeme dovolit to, na co si vyděláme. Není možné, že za to, že budeme mít nejmodernější letectvo, omezíme činnost pozemního vojska nebo pokrátíme prostředky ve školství nebo zdravotnictví. V tom musí být rovnováha,“ uvedl Pavel.

