Pavel Novotný v ráži: Vyzkoušel jsem všechny dostupné drogy. Uprchlíci? Vstřebali bychom sto tisíc. Já bych zvládnul deset

Starosta pražských Řeporyjí a významný politik ODS Pavel Novotný přišel podebatovat do Studia svobodného přístavu s milovníkem svobody, anarchokapitalistou a spisovatelem Urzou. Probrali spoustu věcí, mimo jiné i drogy. Novotný popsal jeho pozitivní vztah k marihuaně. Srovnal drogy s alkoholem i bulvárem. A došlo i na uprchlíky. Kolik by si jich vzal domů?

„Pavla Novotnýho určitě všichni znáte, je to starosta Řeporyjí, politik ODS a je to velice excentrický politik,“ představil Urza na začátku svého hosta. „Kdy to budete vysílat? Snad to bude aktuální. Politikem ODS budu třeba i za padesát let, ale pro jistotu do střižny,“ zažertoval o svém angažmá ve straně Novotný. Urza ho následně upozornil, že ve svém pořadu nikdy nestříhá. „Mně je to úplně ukradený.“ Oznámil v klidu starosta.

Novotný se hned z kraje vytasil s historkou o tom, jak se učil přes internet balit marihuanovou cigaretu. „Já kouřim marihuanu od patnácti let, ale neumím backroll. Mám prostě problém s balením jointu. Na youtubu je asi tisíc videí na téma balení jointů. Já jsem velmi nešikovný člověk, nejsem žádný hodinář. Vyberu si video úplně pro debily, kdy černoušek, rastaman z Jamajky s tebou balí dvacet minut brko. Prostě video pro tělesně postižený, kvadruplegiky a pro mě. Učil jsem se to těch dvacet minut, pak sem to rozsekal, říkám, jdi do hajzlu, a ubalil sem celopapíráka jako vždycky.“

„Hele, když si začal tohle téma, tím si otevřel něco, o čem jsem s tebou chtěl taky mluvit, a to jsou drogy,“ navázal na rozjetého politika Urza. „Já kouřim celoživotně trávu, vyzkoušel jsem úplně všechno, droga, kterou jsem fascinovanej, je LSD, můžu se směle prohlásit za člověka, kterej je velmi zkušenej v tomhle ohledu. Mám strašně rád LSD, vyzkoušel jsem všechny dostupný drogy. Ta marihuana je něco, čemu holduju strašně, opravdu konstantně, velmi dlouhou dobu. Já když si zahulim, tak nesmrdím, nejsem nebezpečnej a jsem kreativní,“ reagoval starosta.

Novotného pak také překvapilo, že Urza marihuanu nekonzumuje: „To dělaj ty dredy a za to vy, dredaři, vděčíte Ivanu Bartošovi od Pirátů, kterej překročil Rubikon, on opravdu s těma dredama dojde na ten post toho premiéra. My se známe. On opravdu s těma dredama nakráčí do Strakovy akademie. A my budeme s Fialou nasraný,“ pálil dál překotně své myšlenky Novotný.

„Trávou se nemůžeš předávkovat, ale uchlastat se můžeš a chcípneš rovnou. Zabije tě to.“ Snažil se porovnat alkohol s rekreačními drogami. „Já mám až extrémní názory u těchhle drog, to jsou prostě věci, kterým se ve společnosti nevyhneme, není možný je potlačovat,“ dodal Novotný s tím, že podobné názory má třeba i u dopingu, kdy by prostě nechal ve sportu vítězit trh a tyto látky povolil.

Politik a bývalý bulvární novinář dále zmínil, že se nyní povedlo zlikvidovat varnu pervitinu v jeho domovských Řeporyjích. Pervitin: „Je to tak žádaná věc, je to jak ten bulvár, všichni se nad tím ošklíbají, ale ve skutečnosti tři miliony a sto tisíc lidí denně otevře bulvár v tiskový nebo elektronický podobě. Na drogách je fantastický pozorovat trh a chování trhu, a právě proto bych to uvolnil. Na druhou stranu, máme výborně ustanovenou drogovou legislativu,“ upozornil Novotný.

Starosta kromě drogové problematiky také promluvil o jeho postoji k uprchlictví: „Mně je těch syrských sirotků líto. Tady bychom vstřebali i sto tisíc uprchlíků. Já bych jich deset zvládnul. Moje žena, nacistka z Moravy, mi řekla na verandě, když sem hulil brko, ty budeš muset říct těm debilům, že by sis je vzal domů, viď?“ popisoval politik s tím, že by dva uprchlíky doma jeho rodina údajně zvládla. "Všichni se pohoršujou jak v tom Calaise skáče ten negr na ten kamion, ale byli bysme to samý," vypálil dál Novotný.

