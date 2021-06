Pavel Novotný zpět ve hře: Má spasit ODS po aféře Feri

Pavel Novotný ve Sněmovně? Co se nedávno zdálo být nemožným, je dnes tématem k vážné diskusi. V ODS se otevřela nová debata, zda by řeporyjský enfant terrible neměl být na kandidátce do podzimních sněmovních voleb. Přišla s tím vlivná politička ODS.

„Vymknuta z kloubů, doba šílí, říkám s Hamletem. Má-li politická strana v téhle době vysvětlovat svůj program, musí do toho šílenství vstoupit. Neměl by Pavel Novotný dostat šanci na posledním místě kandidátky? Navzdory přešlapům se mnohé z toho, co říkal o Rusku, ukázalo přesné,“ otevřela debatu Alexandra Udženija (ODS) na Twitteru. Otevřela tak téma, které koalice SPOLU chtě nechtě bude muset řešit. Novotný, který ještě nedávno oznamoval svůj konec ve straně, tam možná má novou naději na poslanecký mandát.

Vymknuta z kloubů, doba šílí, říkám s Hamletem. Má-li politická strana v téhle době vysvětlovat svůj program, musí do toho šílenství vstoupit. Neměl by @PavelNovotnak dostat šanci na posledním místě kandidátky? Navzdory přešlapům se mnohé z toho co říkal o Rusku ukázalo přesné. — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) June 1, 2021

Udženiji okamžitě poděkoval sám Novotný, kterého její slova podpory potěšila a překvapila zároveň.

Dobře víš, přes čí zájmy nejede vlak. Ale DĚSNĚ si vážím toho, žes to napsala. Budeš mít jen problémy. Díky, Sandro. Překvapilo. Potěšilo. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 1, 2021

Do debaty se připojil i někdejší europoslanec za ODS Edvard Kožušník. I on se zařazením netradičního politika Novotného souhlasí. „Souhlas. Jasně a stručně. Tak, jak Dominik Feri měl přinést v Praze pár % navíc, tak je může přinést Pavel Novotný,“ napsal.

Souhlas. Jasně a stručně. Tak jak DF měl přinést v Praze pár % navíc, tak je může přinést @PavelNovotnak ... — Edvard Kožušník (@kozusnik) June 1, 2021

„Nikdy nezapomenu na to, co jsem si vyslechl za svoje ‚objímačky se Sandrou‘ po jejím sestřelení na kongresu. Věděl jsem, že přijdou. Vážím si lidí, co udělají něco, za co dostanou ceres a stejně to udělají, protože jim to připadá správně. Je to nevšední,“ vyjádřil se ještě starosta ohledně místostarostky na Praze 2. A doplnil, že čeká, jak ho budou grilovat.

NIKDY nezapomenu na to, co jsem si vyslechl za svoje "objímačky se Sandrou" po jejím sestřelení na kongresu. Věděl jsem, že přijdou. Vážím si lidí, co udělají něco, za co dostanou ceres a stejně to udělají, protože jim to připadá správně. Je to nevšední. (grilování za 3.. 2..) https://t.co/MqRQe1cOFI — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 1, 2021

Vlaštovka je tedy venku. Uvidíme ale, jak se k nápadu postaví další výrazné tváře ODS, třeba Jan Zahradil, Miroslava Němcová, ale především předseda Petr Fiala. A také starostka Jana Černochová, o které se Novotný jednou vyjádřil, že se jeho kandidatury bojí.

Ovšem Novotný svou kandidaturu nevidí optimisticky. A to kvůli předsedovi klubu zastupitelů magistrátu hlavního města, Zdeňkovi Zajíčkovi. Prý by mohl překonat starostku Prahy 5, Renátu Zajíčkovou, jeho manželku. Zajíček je prý „nevykopnutelný a neporazitelný“.

„Od chvíle, kdy mi došlo, že mi nepomůže, ale půjde po mě kvůli ženě, jsem věděl, že je KONEC. Zdeněk je tak dobrý hráč, že jsem kapituloval já. A já se nebojím nikdy a nikoho. Je to manželka. Já to chápu. Nedají mě tam,“ odhaduje.

nevykopnutelný a neporazitelný.. od chvíle, kdy mi došlo, že mi nepomůže, ale půjde po mě kvůli ženě, jsem věděl, že je K O N E C. Zdenek je tak dobrý hráč, že jsem kapituloval já. A já se nebojím nikdy a nikoho. Je to manželka. Já to chápu. Nedají mě tam. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 1, 2021

což je obrovský problém, ona se toho bojí i Jana, ale reálně bych mohl uspět a to třeba na úkor Renaty. Je to strana a její vnitřní boje. Vnitřní život. Velcí hráči. Já jsem malý hráč. Proti Zdenkovi Zajíčkovi úplně pidi. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 1, 2021

