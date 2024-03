Pavel na výročí okupace v Německu? Václav Klaus cosi prořekl k jeho cestě

reklama

Počátkem rozhovoru Václav Klaus, jenž se nedávno setkal v Bratislavě s bývalým prezidentem Ivanem Gašparovičem a s předsedou slovenské vlády Robertem Ficem, hovořil o svých pocitech z česko-slovenských vztahů, které nyní nabourává Fialova vláda přerušením vládních konzultací: „Za prvé, velmi odlišme vztahy lidí, Čechů a Slováků, které k sobě navzájem mají, od vztahů pár politiků, kteří si honí triko. Myslím si, že na skutečných česko-slovenských vzájemných vztazích se nic nezměnilo, pouze náš pan premiér dětinsky, neprofesorsky vyslovil určité soudy, o kterých si myslím, že byly hloupé,“ říká Klaus.

„Do dnešního dne dostávám maily od lidí, kteří proti výrokům Fialy pořád protestují. Mne to překvapilo, jelikož již uplynulo čtrnáct dní, a opět jich několik přišlo. Děkují mi, že jsem tam jel a udělal toto gesto, a tak dále,“ řekl Klaus pro XTV. „Naši politici si neuvědomují naše zájmy, a kdo je naším nepřítelem. Bylo to hloupé a nerozumné,“ dodal k přerušení vládních konzultací se Slovenskem.

Čeští politici jdou tímto na ruku EU. „Vždyť přece ta Evropská unie, respektive ta západoevropská část Evropské unie, se netěší na nic jiného, než aby definitivně zlikvidovala V4. Aby ji rozpoltila, rozkouskovala. Aby tato entita, která si už několikrát dovolila zabouřit proti tomu, co se v té Evropské unii děje, tak aby zmizela z povrchu zemského,“ pokračuje exprezident.

„Jestli Fiala, který psával před patnácti dvaceti lety docela rozumné texty o Evropské unii, by se na ně měl fakt znovu podívat. Já se dívám na své texty z té doby. Nyní totiž připravujeme několik věcí v institutu k dvacátému výročí vstupu do Evropské unie. Určitě uděláme pochod na Blaník, ale větší setkání uděláme někde dole, o kousek níž pod vrcholem, takže 30. večer. Kromě toho jsme se rozhodli, že se podíváme na naše texty, co jsme psali před vstupem do EU o Evropské unii. A od té doby to vydáváme na našem webu institutu, každý den jeden text,“ zmiňuje Klaus.

Došlo i na téma vládou svolané mimořádné schůze Sněmovny, i kvůli Babišovu e-mailu, v němž žádal o informace na pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského poté, co pirát Babiše označil za bezpečnostní riziko pro stát. Podle Klause takové počínání pětikoalici rozhodně nepomůže. „Vládní pětikoalice se jedním krokem za druhým diskredituje, tohle byla další forma její vlastní diskreditace. Každým tím krokem jí ubývá počet voličů,“ řekl. A že si dovede představit, že naštvaný volič pětikoalice pak dá raději hlas Babišovi. „Každý člověk na tím musí vrtět hlavou a ťukat si na čelo,“ uvedl bývalý prezident ČR.

Václav Klaus se vyjádřil k tomu, že prezident ČR Petr Pavel vyrazil na výročí okupace do Německa, kde se v Drážďanech setkal se saským premiérem Michaelem Kretschmerem, což od lidí v ČR sklidilo ostrou kritiku. „Nevěřím, že tato návštěva prezidenta Pavla v Německu na výročí okupace, ta nebyla nahodilá a nepromyšlená. Druhá varianta je, že by se záměrně chtělo toto výročí bagatelizovat, že jsou Němci náš nejlepší kamarád, na vše zapomeňme, demonstrovat to tímto způsobem. Ale oboje je špatně,“ konstatoval exprezident Václav Klaus.

