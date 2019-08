Pedofilové z Prague Pride: Chtějí nám „rozmrdat hlavu o obrubník“. Předáme to policii

I letošního průvodu Prague Pride se účastnili pedofilové, přesněji řečeno, šiřitelé osvěty z Československé pedofilní komunity. „Po roční pauze se Československá pedofilní komunita rozhodla, že nastal čas vrátit se společně se snahou o osvětu na průvod Prague Pride – tentokrát již po šesté!“ pochlubili se na svých stránkách.

Pedofilové z komunity tvrdí, že účastí chtěli poukázat na to, že jsou také sexuální menšinou, jejíž zástupci se údajně potýkají s podobnými problémy jako LGBT komunita. Osvěta podle webu probíhala formou těchto letáčků.

Celá zpráva ZDE

Anketa Jste pro schválení manželství homosexuálů? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 5036 lidí

Cíle pedofilní komunity ZDE

Fotogalerie: - Prague Pride se Shapirem

Někteří si přišli i pro letáček navíc, jiní naopak z obavy letáček vrátili či ten svůj naštvaně roztrhali. Ale mnozí se i zastavili, ptali se a přislíbili, že se na web podívají a zjistí si lepší informace. Vyloženě negativní reakce snad byla jen jedna, kdy po obdržení letáčku paní začala hlasitě křičet, nadávat, a kdyby nás potkala podruhé, jak na nás pokoutně číhala, mohlo dojít ke konfrontaci. Naštěstí k ní však nedošlo. Všeobecně však reakce hodnotím v zásadě pozitivně či neutrálně,“ píše autorka textu a děkuje všem, kdo letáčky rozdávali či se jinak účastnili. „Děkujeme, že jsme se mohli stát součástí průvodu Prague Pride, a těšíme se na příští rok!“ píše na závěr.

Nicméně, aktivisté čelili hrozbě. Tato zpráva podle webu dorazila do jejich redakce: „Jestli se zase objevíte na Prague Pride, tak vám rozmrdám hlavu o obrubník. Jen hlupák může propagovat pedofilii. Zasloužíte si lekci. Zkopu vás do kulata, až budete chcát krev, vy mrdky tekutý. Schválně si počkám, až mi některý z vašich píčusů nabídne letáček, a pak ho polechtám nožem v žaludku. To, co děláte děckám, udělám já vám. Dovolit si na bezbrannou oběť umí každý, ale kdo z vás pochcanejch kriplů si dovolí na mě, stodvacetikilovýho chlapa s nožem v ruce?

Radši běžte na akci hromadný skákání z mostu. Aspoň bude na světě o pár čuráků míň. A i děti si taky uleví.

Tohle je fakt drzost. Potřebujete seřezat řemenem od fotra. Prej na tu teplou akci chodíte každej zasranej rok. Pokud tam uvidím vaše z prdele vytažený pedofilní ksichty letos, tak budete litovat, že jste se vůbec narodili.

CHČIJU NA VÁS, PAVEL“

Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Československá pedofilní komunita uvádí, že se z důvodu této výhrůžky obrátila na policii ČR a na dotyčného podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování. „Dnes dopoledne navíc kontaktovala policie jednoho z našich spolupracovníků, se kterým se dohodla na spolupráci a opatření pro zvýšenou ochranu naší skupiny v průběhu průvodu. Po dobu naší účasti bude tedy skupina našich dobrovolníků chráněna policejními složkami přímo v průvodu – dovoluji si tedy upozornit, ať už pana Pavla z výše uvedeného e-mailu, nebo kohokoliv jiného, že přibližovat se k nám za účelem ublížení na zdraví se určitě nevyplatí,“ varovala administrátorka webu.

Dodala, že osvěta má zřejmě smysl, protože v roce 2014 byli účastníci na průvodu předvedeni k podání vysvětlení, protože policie měla za to, že pedofilie je zneužívání dětí. „Letos je situace jiná, policie je zjevně již obeznámena o tom, co je pedofilie a kdo je pedofil, neboť letos nás nebudou zatýkat, ale naopak nás budou chránit před těmi, kdo by nám chtěli ublížit,“ říká.

Celá zpráva ZDE

Psali jsme: „Buzny v katedrále?“ Klaus ml., Foldyna i aktivista Peszyński k Prague Pride: Šlo i o peníze Holky, tady si neza*ukáme... Ivan Vyskočil vypráví své neskutečné zážitky s lidmi, co chodí na Prague Pride Kreatury s holými zadky, ulevil si Foldyna. A vytočil tím prý mnoho spolustraníků Toto Prague Pride ještě neviděla. Kazatel s originálními pomůckami poučoval menšiny o chlapečcích a holčičkách, pak ho ukřičeli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas