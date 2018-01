Pehe: Zeman je poznamenaný alkoholem

07.01.2018 19:32

Éra Miloše Zemana coby českého prezidenta brzy skončí. Možná. Politolog Jiří Pehe v to alespoň doufá. Doufá v to už kvůli tomu, co Miloš Zeman předváděl na Hradě celých pět let. Politologovo zhodnocení prvního Zemanova období pravděpodobně ani trochu nepotěší skalní zastánce dnešní hlavy prezidenta. Spokojen nebude ani druhý český prezident Václav Klaus.