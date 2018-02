Pehe se v ČT v souvislosti s Babišovou vládou v demisi oháněl „ústavním převratem“. Musel ho krotit ústavní právník

Nejprve se věnovali faktu, že v tuto chvíli vládne v Česku kabinet Andreje Babiše (ANO), který je v demisi. „To je velmi citlivá věc,“ podotkl Cabada. Osobně je přesvědčen, že vláda v demisi by neměla činit nevratné kroky. Prací politiků by v tu chvíli mělo být co nejrychleji postavit vládu s důvěrou. Pehe taktéž Babišovi doporučil jednat zdrženlivě, k čemuž ostatně už v minulosti vyzval Ústavní soud ČR jedním ze svých nálezů. Pehe Babiše varoval především před zásahy do struktury státního zastupitelství.

„Čím déle by tady vládla vláda v demisi, tím jsme blíže k něčemu, co bych nazval ústavním převratem,“ varoval v jednu chvíli v pořadu Pehe. Wintr okamžitě kontroval, že by o ústavním puči nemluvil.

Doplnil také, že by bylo nebezpečné nějak limitovat vládu v demisi, protože se pak nabízí otázka, kdo by měl dělat nezbytné kroky. Dodal ovšem také, že bychom se mohli inspirovat např. Německem, kde se nová vláda sestavuje poměrně dlouho a mezitím v zemi stále vládne kabinet, který jako poslední získal důvěru dolní parlamentní komory. Nová vláda si tak či tak musí nechat schvalovat zákony v Poslanecké sněmovně, a pokud ta vláda důvěru nemá, „tak sice může makat, ale moc toho tedy neudělá“, podotkl Wintr.

Moravec poté přehodil výhybku debaty a zaměřil se na sjezd ČSSD, který by teoreticky mohl odblokovat jednání o vládě. Pehe okamžitě konstatoval, že sociální demokracie má velký problém a nelze předpokládat, že by k podpoře vlády přistupovala jednotně.

„Sociální demokracie je strana v hluboké názorové krizi. Myslím si, že se tam s odstupem dvaceti let projevuje to spojení několika proudů z doby, kdy Miloš Zeman vytáhl tuto stranu z nějakých šesti procent. Ta strana bude mít velké problémy vytvořit alespoň zdání něčeho, co by vypadalo jednotně. Ani ten poslanecký klub ČSSD není zdaleka jednotný. Tam jsou lidé, u kterých si nedokážu představit, že by hlasovali pro vládu s Andrejem Babišem. Např. u Bohuslava Sobotky (ČSSD) si nedokážu představit, že by pro vládu Andreje Babiše hlasoval, protože by tím popřel všechno, co v posledních letech říkal.“

Ladislav Cabada připomněl, že ani hnutí ANO není tak úplně jednotné a už teď se odtud ozývají hlasy některých členů hnutí, kterým se ani trochu nelíbí představa, že by se hnutí ANO opíralo o SPD Tomia Okamury a o komunisty. „Z toho vidíme, že v hnutí ANO probíhá určitá diskuse, že to není hnutí monolitní, protože ta obava tu existuje,“ podotkl Cabada.

Na přetřes přišla také debata o referendu. Jan Wintr má za to, že debata o obecném referendu je v tuto chvíli přehnaná, protože referendum lze vypsat už dnes, a to na základě ústavního zákona. „Mám pocit, že dnes zákon o obecném referendu prosazují strany, které by chtěly prosadit odchod z EU, ale cítí, že k tomu nemají ústavní většinu. Proto se snaží prosadit zákon o referendu s co nejmenším množstvím brzd,“ podotkl Wintr. Demokratické strany varoval před touto hrou.

Není prý absolutním odpůrcem referenda, ale vnímá ho jen jako doplněk k zastupitelské demokracii. Rozhodně by to podle Wintera nemělo být tak, že referendum bude suplovat zastupitelskou demokracii.

Pehe ve vysílání uklidňoval, že zákon o referendu by měl projít i přes Senát, který má zcela jiné složení než Poslanecká sněmovna. „Přinejmenším Senát neschválí takový zákon o referendu, aby bylo možné snadno vystoupit z Evropské unie,“ uvedl Pehe. Varoval ještě před jedním rizikem. Pokud bychom měli referendum a víme, že za prezidentem stojí 2,8 milionu voličů, jak ukázaly nedávné volby, tak by mohl prosadit prakticky, co by chtěl. I navzdory Parlamentu.



Jan Wintr, Ladislav Cabada, moderátor Václav Moravec a Jiří Pehe. (Screen: ČT24)

Odchod z EU by byl pro Česko katastrofa

Cabada dal svému kolegovi za pravdu. Jen ještě doplnil, že pro hnutí ANO není otázka referenda až tak důležitá, protože referendum by hnutí ANO brzdilo v „makání“. Nemluvě o tom, že Češi jsou do značné míry pragmatici a budou mít na mysli, že vystoupení Česka z EU by bylo ekonomickou katastrofou. „Do tohohle státu přiteklo za posledních sedm let asi 700 miliard korun. Vláda tvrdí, jak tyto peníze potřebuje, ale současně ta vláda naše členství v EU nehájí. To, že to nedělají ty strany, které chtějí vystoupit z EU, to chápu, ale to, že to nedělají strany, které vládnou, tomu nerozumím,“ kroutil hlavou Cabada.

Pehe k tématu dodal, že nejde jen o evropské dotace, které k nám plynou. Jde především o to, že jsme součástí evropského volného trhu, a je otázka, kolik firem by Česko opustilo, kdyby Česko nebylo součástí EU.

Podle Wintra bychom neměli zapomínat ani na bezpečnostní hledisko. EU byla před desítkami let založena proto, aby bránila dalším válkám. Členové EU spolu sedí u jednoho stolu a řeší si spory u kulatého stolu, nikoli zbraněmi. „Evropské dějiny bývaly dějinami válek,“ připomněl Wintr s poukazem na to, že v Česku začínala třicetiletá válka, ale i druhá světová válka.

„Tady poněkud zaniká, že to, aby Evropa jako celek prosperovala, je společným zájmem Čechů, Němců i Rakušanů, a k tomu bychom se měli vrátit a nedebatovat o tom, kdo koho vyloučí,“ řekl Wintr.

Cabada doplnil, že nás nikdo nenutí jen poslouchat německo-francouzský motor, existuje tu poptávka po tom, aby se v EU objevovala i alternativní řešení různých problémů. „A to, že s těmi návrhy nepřicházíme, to není chyba Německa nebo Francie, to je naše chyba,“ zdůraznil politolog.

autor: mp