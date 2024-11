Europarlament schválil usnesení, které vyjadřuje podporu Ukrajině ze strany Evropské unie a zároveň ostře odsuzuje rostoucí vojenskou spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou. Čeští europoslanci z vládních stran, kteří usnesení podpořili, kritizují, že představitelé opozice tak neučinili. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zdůrazňuje, že se opozice drží zdravého rozumu. Upozorňuje na problematické body v usnesení, jako je povinná pomoc ve výši 0,25 % HDP pro každou členskou zemi na pomoc Ukrajině, souhlas s použitím útočných zbraní hluboko na území Ruska, a úplný zákaz ruského plynu.

Pro usnesení zvedlo ruku v Evropském parlamentu ve Štrasburku celkem 390 z přítomných europoslanců, 135 hlasovalo proti tomuto usnesení a 52 poslanců se zdrželo.

Europoslankyně na sociální síti poukázala, že zatímco z celkového počtu 21 českých europoslanců usnesení podpořili zástupci stran vládní koalice a představitelka Pirátů, naopak zástupci opozičních stran byli proti. Mezi těmi, kdo hlasovali proti dokumentu, byli europoslanci Ivan David (SPD), Ondřej Knotek (ANO), Tomáš Kubín (ANO), europoslankyně Jaroslava Jermanová Pokorná (ANO), Jana Nagyová (ANO) a Klára Dostálová (ANO). „Nikoho to už asi vážně nepřekvapí?“ dodala politiřčka Vrecionová.

Usnesení nepodpořili také představitelé politických subjektů, které nejsou zastoupeny v českém parlamentu; europoslanec Filip Turek (Přísaha), Ondřej Dostál (KSČM) a europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) a Nikola Bartušek (Přísaha).

Tento postoj vyvolal kritiku i ze strany dalších vládních politiků. Europoslanec Jan Farský (STAN) udeřil na ty, kteří svým odmítavým postojem vůči usnesení hlasovali ve prospěch Ruska, což považuje za neodpovědné. „Konečná, Dostál, David a Turek se ohánějí suverenitou. Ale když se chce suverénní země bránit, hlasují ve prospěch agresora. Opět to ukázali při jednání o usnesení na podporu Ukrajiny. Hlasovali třeba pro proškrtání odstavce, který se týkal posílení vojenské podpory,“ uvedl na síti X.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dodává, že otázka podpory Ukrajiny a role KLDR ve válce bude jedním z témat příštích sněmovních voleb. „Europoslanci ANO hlasují PROTI podpoře Ukrajiny, zatímco zločinec Putin už vede válku i se zjevným přispěním KLDR. I o tom budou příští sněmovní volby. Buď se chceme bránit před Putinovými ambicemi, nebo vyhrají ti, kteří mu jdou na ruku. Jednodušší volbu jsme už dlouho neměli.“

Vládní strana KDU-ČSL poukázala na rozpor v postojích opozice, která deklaruje, že podporuje mírové řešení konfliktu a odmítá válku, avšak hlasuje proti usnesení, které vyjadřuje podporu Ukrajině a odsuzuje agresi. „‚Chceme mír, ne válku‘, to zaznívá od opozice neustále. Obrázek si udělejte sami,“ stojí k hlasování v příspěvku lidovců na platformě X.

„Tohle je pořád stejný. Komunisti, ANO, Přísaha a motoristé – služebníci Ruska,“ konstatoval ve své reakci lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík.

Europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN, která rezoluci spoluiniciovala, zdůraznila, že spolupráce mezi Putinem a KLDR ohrožuje naši bezpečnost. „Ve STAN stojíme za Ukrajinou, protože je to správné a navíc i v našem zájmu je, aby se ubránila Putinovi,“ uvádí.

„Opět se potvrdilo, že někteří v Evropském parlamentu pracují na prosazení zájmů České republiky, ostatní jen kritizují anebo hlasují ve prospěch úplně někoho jiného,“ dodala na adresu českých europoslanců, kteří s usnesením nesouhlasí.

Marketér ODS Šimon Ehrlich poukázal na podporu ruské strany ze strany představitelů opozičního hnutí ANO, kteří nehlasovali pro podporu Ukrajiny, když připomněl kontroverzní antikampaň koalice SPOLU před letošními evropskými volbami, a sic když pozměnilo slogan hnutí ANO „Česko pro tebe všecko“ na heslo „Rusko pro tebe všecko“. „To někdy tak vyjde,“ poznamenal Ehrlich, který se svými politickými postoji skrývá na sociálních sítích za profil, jenž nese jméno „Jie Ťien-ming“.

Ehlrich pomáhal europoslankyni za ODS Veronice Vrecionové s komunikací před letošními evropskými volbami, v nichž kandidovala jako dvojka na kandidátce Spolu. Ehrlicha coby břitkého glosátora české politiky sleduje na X téměř 73 tisíc lidí. Mimo okruh ODS méně známá Vrecionová má necelých 3,5 tisíce sledujících. „Pracuje pro mě. Dělá mi návrhy obsahu příspěvků na X, upozorňuje, co bych měla komentovat, dává mi fotky na sítě,“ popsala tehdy europoslankyně pro Aktuálně.cz.

Europoslankyně Pokorná Jermanová z hnutí ANO odmítla obvinění z proruských postojů a zdůraznila, že usnesení obsahuje řadu dalších důležitých bodů, které je nutné vzít v úvahu. „Povinná pomoc ve výši 0,25 % HDP pro každou členskou zemi na pomoc Ukrajině, svolení s použitím útočných zbraní hluboko na území Ruska, úplná stopka pro ruský plyn, bez kterého se některé země včetně ČR zatím neobejdou, pranýřování vlád suverénních států za jiný názor a mnoho dalších nesmyslů, tak to jsme opravdu podpořit nemohli. Jsme přesvědčeni, že to EP nepřísluší.

Rozhodně to ale neznamená, že jsme proruští. Máme jen zdravý rozum a neskáčeme na populistický hujerský aktivismus jako strany čtyřkoalice,“ dodala Pokorná Jermanová.

Ve společném návrhu usnesení o posílení podpory EU vůči Ukrajině proti válečné agresi Ruska a rostoucí vojenské spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreu se klade důraz na skutečnost, že Německo nadále trvá na tom, že Ukrajině nedodá rakety dlouhého doletu Taurus. Či že maďarský premiér a ministr zahraničních věcí cestovali do Moskvy, aby tam jednali s agresorským státem.

Klade se zde důraz na to, aby EU a její členské státy dále posílily vojenskou podporu Ukrajině, a to poskytnutím letounů, raket dlouhého doletu, včetně raket Taurus, moderních systémů protivzdušné obrany, včetně systému Patriot a SAMP/T, a munice, i systému MANPASDS, dělostřelectva a výcvikových programů pro ukrajinské ozbrojené síly. Zároveń vyzývá k urychlenému dodání vybavení, které bylo přislíbeno k uspokojení naléhavých potřeb Ukrajiny; potvrzuje postoj, který již vyjádřil dříve, že všechny členské státy EU a spojenci v NATO by se měli kolektivně i individuálně zavázat k vojenské podpoře Ukrajiny ve výši 0,25 svého HDP ročně. Dokument také vyzývá k zavedení plného embarga na dovoz ruských fosilních paliv zkapalněného zemního plynu do EU.

