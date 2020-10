Pekarová si mne ruce: Příště vyhrajeme volby. A pak... Babiš a vězení? Covid bude mít dohru

reklama

Hostem pořadu 20 minut Českého radiožurnálu byla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Začalo se tématem koronaviru a chováním ministra Romana Prymuly. „Denně umírají lidé, zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné, živnostníci a podnikatelé jsou na pokraji krachu, tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít – a v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla,“ citoval moderátor Vladimír Kroc slova Pekarové Adamové a tázal se, jak se k tomu ona staví.

Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 11% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 49% hlasovalo: 3518 lidí

Prý jde o porušení pravidel, která sám zavedl, a nemá prý šanci si udržet důvěryhodnost a respekt lidí, kterých se opatření týkají. I to je, podle ní, jeden z důvodů, proč s epidemií prohráváme. On sám dle Pekarové Adamové důvěryhodnost ztrácel už předtím spolu s celou vládou, která též údajně ztratila autoritu. „Ta opatření nejsou dostatečně zdůvodňována, není tady dostatečné vysvětlení, co se musí stát, aby jednotlivá opatření se mohla rušit, přicházejí ve velmi rychlém sledu za sebou a takovou salámovou metodou. Do toho všeho přichází toto porušení všeho myslitelného, myslím, že to je velmi špatný příklad, a já opakovaně vyzývám lidi, abychom si nebrali příklad z pana Prymuly a byli lepší než vláda,“ dodala Pekarová. Nový ministr zdravotnictví bude mít prý velmi těžko pozici.

„Nás se často lidé ptají, jak bychom to řešili my,“ načala předsedkyně. „My bychom měli jasná data o tom, když uděláme to a to opatření, tak se to projeví v tom a tom časovém horizontu, určitě se nedá říct na den, ale v nějakém časovém horizontu jednoho, dvou týdnů se projeví to opatření tak a tak. To je základ, jak by měla vláda přistupovat k těm modelům a scénářům vývoje. My to od ní prakticky od samotného března chceme, neustále dokola opakujeme, že bez toho se nedá získávat ani ta důvěra lidí v opatření a v to, že ta opatření mají svůj význam, mají svůj smysl,“ myslí si. Prodloužení nouzového stavu podpoří.

Od koronaviru se téma přesunulo ke koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. V úterý strany podepsaly společné memorandum o spolupráci.

Znamená to prý, že ve volbách do Poslanecké sněmovny budou kandidovat tyto subjekty spolu v rámci koalice. „Chceme dokonce zvítězit a dát lidem jasnou naději, že můžeme z těch všech krizí, které teď prožíváme, a není to jenom ta zdravotní a ekonomická, ale třeba i klimatická, že z nich chceme vyjít dobře a využít je jako příležitost,“ pravila Pekarová Adamová.

„Vy říkáte zvítězit, jaký volební výsledek si od této koalice slibujete?“ tázal se moderátor. „Vítězství,“ odpověděla, čímž ho rozesmála. „Co to znamená?“ zeptal se pobaveně? „To znamená, že budeme první na pásce, když se to takto řekne, ale samozřejmě k tomu přistupujeme s velkou pokorou, je před námi ještě velký kus cesty,“ dodala. Získat by prý tato koalice mohla získat o více než třetinu navíc oproti výsledku z roku 2017, kdy tyto tři strany kandidující zvlášť získaly dohromady 42 mandátů. Prý budou koalicí pro všechny občany České republiky.

Moderátor si však touto koalicí nebyl jistý. „Takto široká spolupráce si vyžaduje poměrně velké společné kompromisy. Nebude to pro část vašich voličů třeba příliš? Neotupíte je tím? Vy se třeba zavazujete neprosazovat euro, ODS se vůči němu nebude vymezovat, nikdo nebude zpochybňovat klimatickou změnu a tak dále. Nepřestanete být pro část vašich sympatizantů atraktivní?“ chtěl vědět Kroc.

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 14578 lidí

„Já pevně věřím, že všichni vidíme, čemu tady čelíme, a že kompromisy jsou vždy nějaké nutné, a jsme toho byli schopni i ve volbách krajských a senátních, ukázalo se to jako cesta, která je úspěšná a voliči ji umí ocenit a pevně věřím, že voliči chápou, že na oltáři nějaké společné změny a to úsilí pro změnu, občas nějaká programová priorita může padnout, ale pokud bychom spolu sestavovali vládu, i když bychom v té koalici nešli, tak i tak bychom museli ty kompromisy dělat. My jenom s tím programovým prohlášením, v uvozovkách, přijdeme před těmi volbami a ukážeme, na čem jsme se shodli, a opravdu je toho víc, co nás spojuje, než v čem se lišíme,“ vysvětlila. Prý by byla připravena sestavovat vládu s druhým opozičním blokem, který se připravuje, a to s hnutím STAN a s Piráty. „Já doufám, že kolegové najdou společnou řeč, držím jim v tom palce,“ dodala.

Pekarová Adamová se poté vrátila ke koronaviru. Počínání vlády, podle ní, „může mít až trestněprávní rozměr“. „Pokud měli někteří aktéři, kteří jsou těmi, kteří mají hlavní rozhodovací pravomoci, jako jsou ministr, premiér, ale i třeba jiní v rámci svých spíše úřednických pozic, jasná data o tom, že se řítíme do skutečně obrovského problému, řítíme se s tou lodí proti ledovci, a včas nezatočili kormidlem, aby se tomu nárazu vyhnuli, tak to skutečně už může být na trestněprávní odpovědnost. Já vím, že tu už trestní oznámení padla a je samozřejmě hlavně na policii, aby to vyšetřila. Na nás politicích je vyvodit tu politickou odpovědnost, ale myslím, že v tomhle případě se dá hovořit i o selháních, které mohou mít až trestněprávní rozměr,“ vysvětlila předsedkyně TOP 09.

