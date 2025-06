Pekarová uklidňuje vládní skandál: Občanů se to nedotýká

Opoziční politici jako předseda poslanců SPD Radim Fiala na dnešní mimořádné schůzi analyzovali všechny dostupné informace o bitcoinovém daru Ministerstvu spravedlnosti od drogového dealera. Zároveň vyzvali celou vládu k podání demise, protože prý kauza pošpinila obraz České republiky po celém světě.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová ale ve svém projevu uvedla, že by si politici měli přestat hrát na experty přes digitální měny a nechat celou věc vyšetřit nezávislými odborníky.

„Já se ve svém projevu nechci zabývat detaily a nechci se ani pasovat do role expertky na bitcoiny a všechny tyto záležitosti kryptoměn a podobně. Myslím si, že bychom to neměli dělat nikdo z nás, kdo tomu ve skutečnosti nerozumíme a před čtrnácti dny jsme možná ještě nevěděli, co všechno se dá dělat na blockchainu a podobně, co všechno může ukázat blockchain a podobně. Ale nebudu kázat jiným a sahat jim do svědomí,“ prohlásila Pekarová Adamová.

Politická odpovědnost

Kauza podle ní samozřejmě nabízí celou řadu dalších otázek a neznámých, ale pro občany je důležité, že se vláda k věci staví otevřeně a vysvětlení také bude chtít nalézt. „Co je podstatné pro občany této země, zda se k těmto otázkám a odpovědím na ně zejména dostaneme a zda se k tomu vláda staví čelem, že je chce přinést, a nechá orgány, které jsou k tomu zodpovědné, které mají tyto možnosti a pravomoci, aby tak činily a aby věc prošetřily, prověřily a následně případně byly vyvozeny i zodpovědnosti. To je věc, kterou požadujeme,“ uvedla s tím, že takové prošetření si žádá čas.

A prošetření se prý uskuteční, jak ubezpečil premiér Petr Fiala nebo designovaná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). „Jak už zmínila na dnešní tiskové konferenci, toto se bude dít i za jejího přičinění, protože zadá nezávislý audit externí firmou. To jsou věci, které se mají v takovém okamžiku stát z hlediska věcného,“ pokračovala šéfka Sněmovny.

Z hlediska politického podle Pekarové Adamové bohužel opravdu došlo k chybám, ale politická zodpovědnost za to již byla vyvozena. „Ostatně název dnešní schůze vlastně už prakticky neodpovídá situaci dneška, protože Pavel Blažek, který je tady teď, jak vidíte, přítomen, tak už je ministrem spravedlnosti v demisi a od příštího týdne jím nebude,“ upozornila.

„Takže to je ta rovina zcela jednoznačně politická, rovina odpovědnosti. Nastane-li, chyba – a nikdo ji tady nebagatelizuje, nikdo neříká, že ta chyba je banální – tak je také možnost se k ní postavit tak, jak jsme vídali v minulosti, tedy zametat věci pod koberec, hájit se neustále útoky na ostatní, anebo je možné se postavit k té chybě čelem a vyvodit osobní zodpovědnost. Pavel Blažek ji vyvodil v řádu jednotek dnů,“ uvedla Pekarová Adamová.

Dvojí metr

Blažkovo počínání je tak podle ní zcela jiné, než předváděl bývalý premiér Andrej Babiš. „Ten je už 2 700 dní obviněn. Srovnejte si to. Všichni si umíme udělat představu o tom, kolik je to let. Chodí po soudech, policie jej vyšetřuje, a to nejenom ta česká. Když tady slýchám slova od opozičních kolegyň a kolegů, jaký je to skandál mezinárodních rozměrů. Copak dotační podvod, který se vyšetřuje právě u soudu, nemá mezinárodní rozměr? Copak jsme tady neměli jasnou zprávu evropských orgánů včetně OLAF, který vyšetřuje podvody s dotacemi? Samozřejmě že měli,“ připomínala Pekarová Adamová Babišovy kauzy, které také rezonovaly v zahraničí.

„Copak francouzská prokuratura vyšetřující Andreje Babiše, v tomto případě tři roky čtyři měsíce a čtyři dny z podvodu, praní špinavých peněz, za jeho majetky, které má na Francouzské Riviéře, to není mezinárodní rozměr? Copak zavlečení vlastního syna na Krym okupovaný Rusy už v té době nemá mezinárodní rozměr? Co jsme slyšeli od Andreje Babiše, co jsme od něj slyšeli? Nikdy neodstoupím. Ano, nikdy neodstoupím. Tahle věta už zlidověla a myslím, že ji ještě doplnilo: To si zapamatujte, nikdy neodstoupím,“ připomněla Babišova slova.

V tom vidí Pekarová Adamová velký rozdíl, když stíhaný premiér vyhlásí, že nikdy neodstoupí, zatímco Blažek, který ani není z ničeho policií podezřelý, za politickou chybu zaplatí demisí. „Určitě si tady v tom také můžeme říci, že ten rozměr ve chvíli, kdy premiér – to je historicky první premiér v této zemi – je také vyšetřován policií, obviněn policií a pak následně chodí po soudech, je trošku něco jiného, než když někdo udělá chybu, postaví se k tomu čelem, ale sám žádnému vyšetřování, alespoň tedy prozatím, určitě nečelí. Tak kde byly ty výzvy z vlastního klubu, z vlastní strany k tomu, aby odstoupil? Kde byly? Já jsem je tedy neslyšela,“ ptala se opozičních poslanců a vzkázala jim, aby si zametli před vlastním prahem, než budou moralizovat.

„Jeden z vašich kolegů rád používá rčení o dvojím metru, už je to zlidovělé. Tak myslím, že všichni vidí obrovskou rozdílnost politické kultury. Nic se nezametá pod koberec, chceme věc vyšetřit, poskytnout odpovědi na otázky. To rozhodně za TOP 09 říkám, že chceme i my, celá vláda, a nikdo se nevymlouvá a neútočí na druhé. Obrovský rozdíl,“ dodala s tím, že jakkoliv je kauza nepříjemná, nijak se nedotkla českých občanů a nemůže překrýt úspěchy vlády.