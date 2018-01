Pekelné VIDEO s Tomášem Halíkem: Zeman je ještě horší, než Babiš. Z Hradu něco vychází. Nazývají mě zvířetem, havloidní arcisviní, ale já jsem povznesen

Halík se mimo jiné vyjádřil k otázce, zda je pro něj větším nebezpečím prezident Miloš Zeman, nebo premiér Andrej Babiš (ANO). „Momentálně je tady prezident Zeman na scéně,“ poznamenal Halík, i když uznal, že na scéně je i Babiš.

Zeman je však pro něj horším. „Nejsem ani politický aktivista, ani politický komentátor, mě vlastně zajímá taková ta kulturně morálně právní stránka politiky. Z toho Hradu něco vychází do té společnosti. Ta funkce premiéra nemá takový psychologický dopad, i když má daleko větší dopad mocenský,“ zmínil Halík.

Původní text ZDE.

Voliče Miloše Zemana však Halík neodsuzuje. „Každý má právo zvolit si svého hrdinu. A za to nese svou zodpovědnost. Rozhodně bych nechtěl devalvovat tu část lidí, kteří volí Zemana, i když jim nerozumím,“ míní Halík.

„Znám se s obrovským množstvím lidí, s nimiž se stýkám, kteří nikdy Zemana nevolili a nikdy volit nebudou. Ale mnozí lidé, třeba na benzinové pumpě, mi říkají, že je s ním aspoň sranda,“ podotkl, s tím, že mnozí zemanovci jej nazývají zvířetem. Jednou se také dočkal oslovení židovsko-havloidní katolická arcisvině. Je důležité, jak tvrdí, se nad tyto jedince povznést.

„Po roce 1989 se utvořila určitá elita. Jsou to různí lidé – elita finanční, elita mocenská, elita vlivu. Samozřejmě to je strašně různá škála lidí. Někteří jsou schopní všeho. Přichází také zášť a tekutý hněv,“ popsal stav současné společnosti Halík, jenž vnímá kulturně-duchovní frustraci. Poukázal také na sociální sítě, kde mnozí mohou díky anonymitě nadávat.

Závěrem pak Halík vyjádřil to, že doufá, že v prezidentských volbách vyhraje Jiří Drahoš. Neočekává ani to, že by nyní přišlo nějaké kompro. „Zeman je velký hráč, je možné, že bude hrát prozápadního a proevropského gentlemana, ale moc dlouho mu to nevydrží. Na populistu si jen hraje. Je to v podstatě intelektuál. On si prostě nasadil masku hulváta, ona mu trošku přirostla k tváři. S čím člověk zachází, s tím také schází. Ale není to on,“ poznamenal Halík.

„Jiří Drahoš by si měl vzít nějakého mediálního kouče. Strašně se zlepšil, dostává víc jiskry a sebejistoty. Nikdy to nebude šoumen, vždycky to bude akademik,“ zkonstatoval. A nezkritizoval ho ani příliš za to, že by byl beznázorový. „Vsadil na tu kartu, že když se nebude příliš přimykat k jedné straně, tak že může získat na obou stranách. Uvidí se, jestli tato taktika je správná. Já bych toto nevolil, ale respektuji to,“ uzavřel Halík se slovy, že Drahoš je podle něj člověk pravého středu. Jeho samého rozhodně nemrzí, že do prezidentské volby nakonec nenastoupil.

autor: vef