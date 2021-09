Peksa velmi vyděšen. Orbanizace Česka! S migrací to je jinak, vysvětlil divákům ČT

reklama

V Ústí nad Labem zorganizovali Piráti petici proti „orbanizaci Česka“, termín poslanec Evropského parlamentu přiblížil slovy: „Je to název pro proces, který proběhl hlavně v Maďarsku, kde dochází k centralizaci všech médií do jedněch rukou, a sice do rukou vlády či do rukou podnikatelů vládě blízkých. Státní správou prorůstají nitky vládnoucí strany,“ uvedl, že celý stát se podřizuje vůli jednoho konkrétního člověka.

Andrej Babiš se podle Peksy chystá v Česku na něco podobného. „Nepochybuji o tom, že by Andrej Babiš udělal totéž velmi rád, samozřejmě to není úplně jednoduché,“ podotkl, že v demokratickém státě takovému postupu brání určité zřízené mechanismy.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V Maďarsku se vládnoucí vládě podařilo demokratické mechanismy odstavit. Zatímco dnešní Maďarsko se podařilo zcela ovládnout, v Česku ještě Andrej Babiš na jistý odpor naráží. Jistě by ho ale rád překonal, jen se mu to zatím nepovedlo,“ zopakoval europoslanec. Stojí za to podotknout, že Evropská unie na rozdíl od Maďarska s Českem nevede žádná řízení o tom, že by porušovalo unijní hodnoty. Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3625 lidí

K letošním volbám nabídl příměr z dob totalitního režimu. „I za komunismu tu byly nějaké volby, ve kterých byl někdo zvolen, ale předem bylo jasné, kdo to bude. Se zlou se pak potázali ti, kteří se pokoušeli volit jinak,“ reagoval na dotaz, zda kolem návštěvy Orbána není zbytečný „poprask“.

„Pokud jde o Maďarsko, tam je systém už skutečně hodně ohnutý. Vůbec uspět proti té vládní straně je velký problém,“ míní. „S napětím sleduji, jak se celá tamní opozice připravuje na společnou kandidátku, aby vůbec měla šanci v nadcházejících volbách příští rok vyzvat Viktora Orbána,“ doplnil.

Znovu upozornil, že Česko se vydává podobnou cestou, volby rozhodnou, zda se podaří odklonit jiným směrem. „Ta snaha tady určitě existuje, jestli se to Babišovi povede, nebo nepovede, velmi závisí na výsledku těchto voleb. Během celého tohoto volebního období sledovali, jakým způsobem Andrej Babiš dosazuje své lidi do kontrolních rad jednotlivých médií a jakým způsobem ohýbá zákony pro předcházení korupci a střetu zájmů,“ pokračoval Peksa.

Demonstrace a protesty podle Peksy odrážejí vypjatost před volbami a fakt, že Orbán do Česka přijel s cílem Andreje Babiše před sněmovními volbami podpořit. „Viktor Orbán vnímá Andreje Babiše jako svého koně, jako svého ideového spojence, kterého tady v Česku potřebuje podpořit, prosadit ho vpřed, aby se o něj pak mohl opírat v Radě Evropské unie a při jiných příležitostech,“ konstatoval poslanec Evropského parlamentu.

Nebýt voleb, je Peksa přesvědčen, že by Babiš do Česka Orbána nezval: „Ti dva pánové dlouhodobě pěstují spojenectví a utužují ho. Teď prostě zřejmě přišel ten okamžik toho mediálně využít a vyvolat dojem, že Babiš má podporu v zahraničí. Jde ale o Maďarsko, které je poměrně izolované v Evropě,“ glosoval Orbánovu předvolební návštěvu v Česku.

Jedním z témat, o kterém premiér Babiš podle svých slov se svým maďarským protějškem Orbánem hovořil, byla i migrace. Polsko a Litva stavějí na hranicích ploty. Podle Peksy je ale dialog s migranty efektivnější než bariéry.

„Co vyřešíme tím, pokud si pouze vyslechneme příběhy běženců?“ zajímala se moderátorka Světlana Witowská. Peksa se ohradil, že výrok vytrhla z kontextu, a na pravou míru uvedl: „Myšlenka byla taková, že pokud chcete u někoho prověřovat, zdali má pravo na azyl, nebo ne, je obecně lepší nechat ho předložit pas a vyptat se ho, z jakých důvodů by mu měl být azyl udělen. Ti lidé nemají tendenci vám to říct, pokud šplhají přes plot,“ řekl, že tato myšlenka je podle něj obecně pravdivá. Pohraniční stráž by mu v tom podle jeho slov jistě dala za pravdu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš nedávno prohlásil, že s muslimskou Evropou má už problém, k tomu však Peksa podotkl: „Ta muslimská Evropa tu není, je to opakovaný strašák, který s naší realitou nemá příliš společného,“ řekl s tím, že ploty, které vznikají na hranicích Polska a Litvy, zkrátka souvisejí pouze s tím, že se běloruský diktátor pokouší skrze podněcování ilegální migrace narušit systém ochrany vnějších hranic do Evropské unie, což je prý zcela jiná situace v porovnání s migrační krizí v roce 2015.

Psali jsme: „Nejsem člověk elity,“ řekl Orbán. Babiš o něm zjistil další věci. Hrdinství, Havel a revoluce Piráty trefilo z Orbána. A jdou do akce, chtějí ochránit Česko Když se zvedne vlna afghánských migrantů... Orbán má plán, Babiš už pomáhá „I kalhoty nám EU sebere. Zabráníme tomu.“ Orbán bez milosti. Děkoval Babišovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.