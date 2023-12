Peníze jsou. Stačí jen zatlačit na Fialu. Doktoři vyslali nebezpečný signál všem, shodli se ekonomové

Vláda nechce do ničeho zasahovat, řeší jen to, co jí padá na hlavu, říká analytička deníku Echo24 Lenka Zlámalová. Dohoda premiéra Petra Fialy (ODS) se zdravotníky také pravděpodobně bude vypadat jinak. Podle Zlámalové premiér není schopen dodržet to, co slíbil. Hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda, který byl též hostem pořadu, usoudil, že Fiala dohodou se zdravotníky zavedl nebezpečný precedent, kdy i další oblasti, kde chybí prostředky, uvidí, že na vládu stačí zatlačit a peníze pustí. „Jenže vtip je v tom, že ve státní kase ty peníze jsou,“ usoudil Kovanda. Analytička mu dala za pravdu.

reklama

Prvním tématem pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima News se stala pondělní stávka. Podle Zlámalové stávka ukázala pravý důvod, proč se lidé bouří. „Zažíváme obrovský pád životní úrovně. Za poslední tři roky poklesla skoro o 40 procent. A ti lidé už toho zkrátka mají dost, tak se sepisuje dlouhý seznam všech možných důvodů. Ale tím skutečným důvodem za protestem je odpor proti pádu životní úrovně a strachu z dalšího pádu,“ vysvětlila analytička. Stávka podle ní přinesla jasnou zprávu vládě, že lidé toho mají dost. Lidé nevidí, že by vláda přicházela s návrhy, které by ekonomiku vrátily k růstu.

Ekonom Kovanda se následně vyjádřil konkrétně ke stávce učitelů. Podle Kovandy by mělo dojít k celkovému zefektivnění školství. Za nákladnou označil řešení otázky inkluze. Jako jedno z řešení navrhl zpoplatnění studia na vysokých školách. „Mladí lidé by si měli být vědomi toho, že vzdělání něco stojí a že to není jen lážo plážo,“ uvedl Kovanda.

Zmínil, že například studenti lékařských fakult po ukončení studia jdou do zahraničí a české ekonomice tak nic nevrátí. Kdyby bylo studium zpoplatněno, více lidí by si také rozmyslelo volbu konkrétního oboru, který plánují studovat. „Mnohem uvážlivěji by volili obory a následně by i trh práce tak byl efektivnější. Že by lidé studovali skutečně to, po čem je momentálně poptávka,“ shrnul Kovanda a dodal, že poplatky nemusí být „závratné sumy“ a sociálně slabší rodiny by mohly mít studium zcela zdarma, takže by se nijak neomezila možnost studia chudších.

Podle Zlámalové však vláda nehodlá do ničeho zasahovat. Zmínila například ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka (STAN), který podle ní přichází s brilantními analýzami o tom, co by se mělo ve školství změnit, druhým dechem však dodává, že je to politicky neprosaditelné.

„Já myslím, že ta vláda nechce vůbec do ničeho zasahovat a vlastně se rozhodla všechno vysedět s co nejmenšími problémy do příštích voleb a řeší jenom to, co jí začne padat na hlavu a když se začne někdo bouřit, tak začne ty díry v rozpočtu zalepovat,“ řekla s odkazem na oblast školství i zdravotnictví. Zlámalová dodala, že dohoda premiéra Petra Fialy se zdravotníky pravděpodobně nebude vypadat tak, jak byla avizovaná. „On není schopen dodržet to, co zdravotníkům slíbil,“ prohlásila analytička.

Kovanda jí dal zapravdu. „Z hlediska celkového rozpočtu je sice oněch 10 miliard lékařům zanedbatelná suma, ale tisíckrát nic umořilo osla. Vláda nemá žádnou koncepci, takže se snaží všechny věci vysedět a nedělat žádné zásahy. Vláda nějak protlačila konsolidační balíček a to si vzala jako maximum své snahy. Zasáhne pouze ve chvíli, kdy se daný resort bortí,“ řekl ekonom.

Svým ústupkem zdravotníkům však podle Kovandy Fiala dal jasný vzkaz dalším oblastem, ve kterých je nedostatek financí. „Fiala tím dal najevo, že kdo na vládu vyvine dostatečný tlak, tomu ustoupí,“ uvedl Kovanda. „Jenže vtip je v tom, že ve státní kase ty peníze jsou. Vláda tvrdí, že nejsou, ale to není pravda. Jmenujme třeba dotace pro živnostníky na elektromobil či nechvalně známý program Oprav dům po babičce. I veřejnost vidí, že vláda ty peníze má a já si myslím, že když bude premiér a vláda takhle ustupovat, může se potýkat se stávkami každý týden,“ vysvětlil Kovanda s tím, že toto chování je nebezpečným precedentem.

„Peníze samozřejmě jsou,“ souhlasila s Kovandou Zlámalová. Pozastavila se i nad tím, proč se dohody neúčastnil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Zajímalo by mě, jak chce vláda stanovit výšku platů v soukromých nemocnicích. Celý ten mechanismus je nesrozumitelný a má daleko k realitě. Někdo tady nejspíš nemluví pravdu. Možná, že mladí lékaři budou ještě koukat,“ usoudila v pořadu Zlámalová.

Psali jsme: Sníh dopadl na Rakušana. „Honil” na něm politiku a dohnalo ho to Vazba za verbální delikt. Lidé se vážně bojí mluvit. Advokát Suchý natvrdo popsal, jak to dnes chodí Mach, David, Majerová. SPD schválila lídry do eurovoleb Zabíjíte příliš mnoho Palestinců, vzkázala americká viceprezidentka Izraeli. A nakreslila budoucí uspořádání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE