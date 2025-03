Peníze nebereme, kartu má každý, zní čím dál častěji. ČNB krčí rameny, sankci udělit nemůže

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7968 lidí článek časopisu Forbes, v němž generální ředitelka KB SmartPay Jitka Palatová pronesla tvrzení, že „bezhotovostní platby už nejsou výhodou, ale spíše nutností“. A zaznělo též, že „spotřebitelé prostě upřednostňují pohodlí a rychlost, a pokud narazí na prodejce, který karty nepřijímá, reálně hrozí, že už se nevrátí“.



„Kdo se nepřizpůsobí, přichází nejen o jednorázový příjem, ale i o možnost získat dlouhodobé věrné zákazníky,“ ozývalo se od aliance Komerční banky a společnosti Worldline s odkazem na průzkum KB SmartPay, tvrdící, že objemy bezhotovostních plateb výrazně narůstají.



Mnoho lidí označení bezhotovostních plateb za „nutnost“ odmítlo s tím, že dávají přednost hotovosti a nechystají se na tom nic měnit. Jejich přesvědčení však do budoucna může stále více podlamovat snaha platby hotově znevýhodnit oproti těm, které probíhají skrze aplikace, karty či jiné bezhotovostní metody.

Právě dražší platby, pokud se rozhodnete platit hotovostí, a nikoliv kupříkladu kartou či mobilem, se totiž již stávají čím dál častější realitou. A v neposlední řadě se objevují i automaty jen na karty či dokonce podniky i obchodní místa avizující, že „neberou hotovost“.



Hotovost nebereme



Takových míst stále přibývá. Hotovost odmítá přijímat například pražský restaurační a kulturní objekt Manifesto Market. „Vítejte v budoucnosti. Celý koncept Manifesta je založen na bezhotovostních platbách a vybaven terminály, které přijímají všechny typy karet, mobilní platební aplikace a stravenkové karty Edenred a Ticket Restaurant. Přináší více než pohodlí. Obzvláště v současné době jsou bezkontaktní a bezhotovostní platby důležité pro hygienu a bezpečí a jsou doporučeny i Ministerstvem zdravotnictví ČR jako jedno z důležitých protiepidemiologických opatření,“ uvádí provozovna s tím, že lidé s hotovostí si budou muset směnit na předplacenou kartu.

Naštvaným lidem podnik odpovídá, že platby pouze kartou dle něj „nejsou protizákonné“. „Je to pouze naše volba rozhodnuta z praktických důvodů. V dnešní době má platební kartu už opravdu skoro každý a věříme, že to není takový problém,“ tvrdí majitelé kulturní sportovny.







Co na to zákon o oběhu bankovek a mincí? Právní předpis uvádí ve svém § 5, že „každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení“. Výjimkou pak je akorát například situace, kdy obchodníci nemusí akceptovat více než 50 mincí v rámci jedné platby.

Zákon též uvádí, že ten, kdo přijímá tuzemské bankovky nebo mince jako plnění vlastní pohledávky, nesmí za jejich přijetí požadovat úplatu.



Bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Oldřich Dědek se v říjnu 2022 coby tehdejší člen bankovní rady ČNB situaci věnoval i na půdě Poslanecké sněmovny, kde upozornil na to, že dle ČNB z výše uvedeného ustanovení zákona podle jejího názoru vyplývá, že „občané mají legitimní očekávání, že tuzemskými bankovkami a mincemi mohou u obchodníků platit“.

„Samozřejmě se obě strany mohou dohodnout i na jiném způsobu úhrady, je-li to výsledkem jejich svobodné volby. Za svobodnou volbu však lze jen ztěžka považovat, obrazně řečeno, vývěsku na dveřích provozovny, oznamující ‚hotovost nepřijímáme‘. V takovém případě bývá narušena smluvní volnost slabší strany, což bývá spotřebitel,“ poukázal. Dle ČNB je však problém v tom, že subjekty, které takto porušují zákon, lze jen stěží jakkoli sankcionovat.



Od té doby k posunu v tomto ohledu i přes upozornění někdejšího člena bankovní rady ČNB před zákonodárci nedošlo. Česká národní banka pro ParlamentníListy.cz uvedla, že se v rámci výkonu své dohledové pravomoci setkává s případy nedovoleného odmítání tuzemské hotovosti ze strany obchodníků nadále.

„Jelikož platná právní úprava obsažená v zákoně o oběhu bankovek a mincí za nedovolené odmítání tuzemské hotovosti obchodníky nestanoví žádnou sankci, je ČNB v případě budoucí novelizace zákona o oběhu bankovek a mincí připravena vést diskusi o potřebě zpřísnění či doplnění stávající právní úpravy povinné akceptace tuzemské hotovosti,“ uvedla dále centrální banka ve vyjádření, které ParlamentníListům.cz k situaci zaslala mluvčí ČNB Petra Vlčková.



Nechcete platit kartou? Tak to si připlatíte



Vedle odmítání přijmout hotovost se lidé mohou setkat ještě s další praktikou – obchodník jim sice platbu přijme, ale řekne si o víc, než kolik by služba či výrobek stál při placení bezhotovostní formou.

I takový tlak nutí mnohé lidi přejít z používání hotovosti na placení kartou či například mobilem. Index prosperity a finančního zdraví, na němž se podílejí Česká spořitelna, datový portál Evropa v datech a Sociologický ústav AV ČR uvádí, že tři čtvrtiny Čechů již preferují bezhotovostní platby a že tři procenta populace hotovost nenosí vůbec.

„Preference způsobu placení se v závislosti na věku výrazně liší. Mladá generace ve věku 18 až 24 let preferuje ze 75 % platbu mobilní peněženkou Apple Pay či Google Pay. Oproti tomu u generace nad 55 let naprosto dominuje klasická plastová platební karta, případně právě hotovost. Důvodem je většinou lepší přehled o útratách,“ uvedl průzkum z loňského listopadu. 4,2 % Čechů ve věku mezi 55 až 65 lety pak k platbám využívá jednoznačně hotovost a dalších 7,6 % v této skupině ji také používá častěji než platby kartou.

Právě těmto lidem, preferujícím hotovost, kteří napříč věkovými skupinami tvoří dle údajů indexu prosperity a finančního zdraví 7 % populace, se chování obchodníků znevýhodňujících platby hotovostí může prodražit.



Senioři bez karty mají smůlu

Od roku 2022 například došlo z rozhodnutí zastupitelstva Písku ke zdražení jízdného v MHD placeného hotovostí a argumentací tohoto kroku ze strany tehdejšího místostarosty města Petra Hladíka (KDU-ČSL) bylo, že se tím zabrání zpožďování spojů či že se zabrání manipulaci s penězi ze strany řidičů, která je z hygienických důvodů dle Hladíka „rizikovou operací“. Aktuálně tak jízdné písecké MHD placené v hotovosti vyjde na 20 Kč, kdežto placené kartou 12 Kč.



Podobně je na tom MHD v Sokolově, kde jízdenka stojí 27 korun hotově, ale 17 korun v případě bezhotovostní platby, přičemž výjimku z těchto cen jízdenek nemají ani senioři nad 70 let, kteří platbu hotovostí často využívají.



Rozdíly jsou například i ve Znojmě, ke stojí nejlevnější jízdné 20 Kč placené hotovostí a 12 Kč placené kartou a v případě placení mobilní aplikací dokonce 11 Kč. Samotný Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje upozorňuje, že by lidé měli používat mobil i v případě bezhotovostního placení, jinak se mohou při více jízdách dostat do problémů. „Některé bankovní karty umožňují jen několik plateb bez zadání PINu. Ve vozidlech nelze z bezpečnostních důvodů PIN zadávat. Pokud byste měli s tímto blokováním problémy, zadejte si kartu do mobilního telefonu a plaťte jím. Tam omezení nejsou,“ radí cestujícím, jak se vyhnout šlamastice při bezhotovostních platbách kartou, jež jsou levnější.

Měst, přesedlávajících na podobné znevýhodňování všech cestujících platících hotovostí, přibývá.

Nově by chtěl podobný systém v rámci chystaného zdražení veřejné dopravy učinit rovněž Středočeský kraj. V návrhu zdražení, které by mohlo na Středočechy dopadnout již letos, počítajícím se zvýšením cen o 20 až 30 % stojí, že by například jízdenky dnes stojící 30 korun měly stát nově 36 Kč při platbě kartou nebo při nákupu přes aplikaci, ale při platbě hotovostí 42 Kč.



„Původní plán byl zdražit od 1. července, ale zatím se nám nedaří získat shodu s Prahou. Je tedy možné, že zvýšení cen odložíme o několik měsíců,“ řekl pro server Zdopravy.cz k návrhu zdražit výrazně jízdné po regionu krajský radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).



„Ve Středočeském kraji je třeba zdražit jednorázové jízdné. Mimo jiné se tím snažíme zvýhodnit jízdenky, které si lidé kupují třeba přes aplikaci Lítačka. Samozřejmě by se zdražovaly i dlouhodobé kupony,“ doplnil poté pro server iDnes.cz.

ParlamentníListy.cz se v této souvislosti středočeského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého dotázaly, zdali taková změna nepoškodí právě starší cestující, kteří ve větší míře preferují hotovost. „Dezinformačním médiím, mezi která řadím i Parlamentní Listy, rozhovory a vyjádření neposkytuji,“ odvětil nám politik Borecký.



Nakolik tedy tuto otázku návrh na zdražení jízdného – který v druhé půlce února přistál na dopravním výboru středočeského zastupitelstva – akcentuje, to zůstává kvůli odmítnutí vyjádřit se k problematice ze strany radního Boreckého nezodpovězeno.

