Perný den Zelenského v Praze. Tričko se vzkazem od Pekarové, potlesk na Národní, nakonec odlet do Bratislavy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v Praze na dvoudenní návštěvě, která byla až do posední chvíle kvůli bezpečnosti utajovaná. Prezident přiletěl do Prahy ve čtvrtek okolo osmé hodiny večer z návštěvy Bulharska a setkal se s prezidentem republiky Petrem Pavlem.

V pátek dopoledne se Zelenskyj setkal ve Strakově akademii s premiérem České republiky Petrem Fialou (ODS), který Ukrajině slíbil poslat další zbraně.

Na společné tiskové konferenci přislíbil Fiala i zapojení Česka do poválečné obnovy Ukrajiny. „Budeme se zapojovat do poválečné obnovy Ukrajiny,“ prohlásil Fiala.

„Je obdivuhodné, jak statečně se Ukrajina brání barbarskému útoku Ruska. Jsem rád, že ke statečné obraně pomáhají i dodávky pomoci. Česko patří mezi největší dodavatele. Válka trvá 500 dní a my jsme poslali skoro 700 kusů těžké techniky a přes čtyři miliony munice,“ uvedl Fiala s tím, že s ukrajinským prezidentem byly diskutovány i další kroky spolupráce. Česko by mělo Ukrajině pomoci s výcvikem pilotů i dodáním simulátorů, aby mohl výcvik pilotů útočných helikoptér, které Česko Ukrajině daruje, probíhat i na Ukrajině.

Prezident Zelenskyj Fialovi, vládě České republiky i celé České republice za pomoc v podobě obranného balíčku poděkoval. Takovéto projevy solidarity dle jeho slov přibližují konec války. „Chtěl bych poděkovat premiérovi České republiky Petru Fialovi, vládě a celé České republice za nový, silný a velmi aktuální obranný balíček pro Ukrajinu – to je přesně to, co potřebujeme. Každý takový projev solidarity přibližuje konec této strašné války rozpoutané Ruskou federací,“ řekl Zelenskyj a dodal, že děkuje i za podporu ukrajinských snah o to, aby nadcházející summit NATO ve Vilniusu v Litvě, který se má konat 11. až 12. července, byl přínosný jak pro Ukrajinu, tak samotnou alianci.

„Jsem také vděčný za podporu našich lidí – všech Ukrajinců, našich vnitřně vysídlených osob, kteří byli v České republice chráněni před ruským terorem, před touto nelidskostí a agresí. Ukrajina bude vždy vděčná za pohostinnost České republiky – za tak silnou podporu, za pomoc našim ženám, dětem... všem Ukrajincům,“ vyjádřil svůj vděk ukrajinský prezident a v závěru vyjádřil svou naději, že v budoucnu budou zajištěny podmínky pro návrat ukrajinského lidu zpět na „vítěznou Ukrajinu“.

Po jednání se Fiala se Zelenským vydali na Národní třídu, kde položili květiny u pamětní desky 17. listopadu.

Volodymyr Zelensky knows very well that freedom is not a given, but something that must be pursued and sometimes fought for.



I wanted to show him a place that is a symbol of our struggle for freedom and democracy and the fall of totalitarianism in November 1989. That's why,… pic.twitter.com/qe6BBXOVq0 — Petr Fiala (@P_Fiala) July 7, 2023

Ukrajinský prezident se dopoledne setkal i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a s předsedkyní Poslanecké sněmovny České republiky Markétou Pekarovou Adamovou (TOP-09).

Předseda horní komory Parlamentu Vystrčil ukrajinskému prezidentovi předal symbolický klíč od Senátu, který vnímá jako „oboustranný závazek“. „Závazek českého Senátu, že bude podporovat Ukrajinu, že bude dělat všechno pro to, aby získala svoji územní celistvost, svébytnost, nezávislost a aby se stala svobodnou demokratickou zemí tak, že ji nebude žádný agresor napadat,“ řekl Vystrčil a pokračoval: „Pokud má někdo klíče od domu někoho jiného, tak to znamená, že je jeho přítel, a tudíž předpokládám, že i to bude zřejmé z toho, jakým způsobem se bude Ukrajina do budoucna chovat a kam bude směřovat,“ vysvětlil předseda Senátu. „Sláva Ukrajině,“ ukončil svůj projev.

Předseda horní komory Parlamentu Vystrčil předal ukrajinskému prezidentovi Zelenskému symbolický klíč od Senátu. Bere to jako oboustranný závazek. pic.twitter.com/XDX69wMcGp — ČT24 (@CT24zive) July 7, 2023

Markéta Pekarová Adamová přivítala Zelenského ve Sněmovně se slovy, že přinesl do politiky prvek hrdinství. „Na to, čemu byl ze dne na den vystaven, nemůže být nikdo připraven. On ukázal, že jeho vlast je mu cennější než vlastní život. Bylo mi ctí Vás přivítat ve Sněmovně, pane prezidente Zelenský,“ sdílela na twitteru.

Všem připomenul prvek, který jsme v politice dlouho neviděli. Prvek hrdinství. Na to, čemu byl ze dne na den vystaven, nemůže být nikdo připraven. On ukázal, že jeho vlast je mu cennější než vlastní život.



Bylo mi ctí přivítat Vás ve @snemovna, pane prezidente @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/LfpPpQm29A — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 7, 2023

Ukrajinskému prezidentovi věnovala tričko s potiskem odkazující na datum 15. listopadu 2022, kdy Poslanecká sněmovna České republiky odhlasovala, že ruský režim je teroristický. „Ukrajina je hrází proti tomu, aby se ruské běsnění nedostalo dál. Pomoc obětem zločinů vnímám jako povinnost k sobě samým,“ napsala Pekarová.

Ruský režim je teroristický. Odhlasováno ve @snemovna 15. listopadu 2022. Tričko s odkazem na toto usnesení jsem věnovala panu prezidentovi @ZelenskyyUa.



Ukrajina je hrází proti tomu, aby se ruské běsnění nedostalo dál. Pomoc obětem zločinů vnímám jako povinnost k sobě samým. pic.twitter.com/hhVyVPSHrI — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 7, 2023

ČTK informovala, že po necelých 16 hodinách strávených v České republice Volodymyr Zelenskyj odletěl do Bratislavy. Dále by měl zamířit i do Istanbulu na setkání s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

