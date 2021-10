Pět dní před volbami katastrofa pro Fialu s Bartošem: Místo většiny 87 křesel

Nejnovější model STEM pro CNN Prima News ukázal, že by volby vyhrálo ANO s 27,3 procenty. Dvě opoziční koalice SPOLU a PirSTAN by nezískaly většinu ve Sněmovně. Do ní by se totiž dostali i komunisté a Přísaha. Před branami dolní komory by naopak skončila ČSSD, informuje iDNES.cz.

Současné vládní hnutí ANO podle posledního volebního modelu je ve vedení, získalo by 27,3 procent. Za sebou by tak nechalo dvě koalice: SPOLU s 21,4 procenty a Piráty se Starosty, kteří by získali 17,4 procent.

„ANO své voliče dokázalo mobilizovat již před měsícem, u ostatních uskupení je to mnohdy úkol až do finiše kampaně. Koalice Spolu mírně posiluje, se ziskem přes 21 procent by skončila druhá. Oproti druhé koalici má pevnější stoupence a působí soudržněji. Koalice Pirátů a STAN zaznamenala od jara významný pokles, nyní je ale zhruba na stejné úrovni jako v předchozích dvou měsících,“ vysvětlili tvůrci modelu.

Čtvrtou stranou, která by se dostala do Sněmovny, by byla SPD Tomia Okamury se ziskem přes 12 procent. Hranici pěti procent by pokořili komunisté a přísaha Roberta Šlachty. Naopak 4,4 procent by znamenalo zásadní neúspěch pro ČSSD Jana Hamáčka.

„Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu – a zda vůbec nějakou – půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran,“ uvádí agentura k výsledkům modelu.

Průzkum probíhal v době od 24. září do 30. září 2021 a zúčastnilo se ho 1247 osob nad 18 let. Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Průzkum dal koalici SPOLU 48 mandátů, Pirátům se STAN pak 39. Zatímco minulý týden jim průzkum Kantaru pro Václava Moravce dával většinu 102 hlasů, nyní by tato dvě seskupení, která již deklarovala vzájemnou povolební spolupráci, získala pouhých 87 křesel.

