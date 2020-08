Pět tisíc pro důchodce? Vláda mohla vymyslet ještě mnohem horší věci, vyslechl si Moravec

reklama

Česko se přibližně půl roku potýká s koronavirem. Moravec chtěl vědět, zda české ekonomice pomůže pumpování dalších peněz.

Nerudová zdůraznila, že na začátku byla pumpování peněz nakloněna, ale teď nastal čas, aby se stát z ekonomiky stáhl a situaci už by měly řešit tržní mechanismy. „Týká se to např. udržování zaměstnanosti v programech Antivirus A, B a C. Měl by být zaveden klasický německý kurzarbeit,“ zdůraznila Nerudová před kamerami ČT. S tím, že Antivirus tlumí nárůst nezaměstnanosti, ale podnikatelé, kteří přežijí toto období, budou potřebovat nové zaměstnance, a ty teď nemají kde najít.

Znamená to, že některé firmy zkrachují, ale takový je ekonomický život.

Rusnok se vlády Andreje Babiše zastal a neviděl jako nijak dramatické, že vláda zasekla do rozpočtu sekeru v podobě schodku 500 miliard. „Osobně bych to neviděl kriticky. Ono je samozřejmě populární kritizovat vládu, ale my se tady nijak zvlášť nelišíme od okolních zemí,“ pravil Rusnok.

Matějka vládu opravdu kritizoval, a to za to, že vláda se chce z krize proinvestovat.

„Vláda už neví lépe než podnikatel, kde peníze utrácet, a kde ne,“ upozornil Matějka. Pokud se vláda teď víc a víc zadlužuje, může to občany vystrašit. „Lidi si řeknou, co když jednou nebude na moje důchody... a začnou o to víc šetřit,“ varoval ekonom.

„Bylo by lepší, aby vláda neřešila dostavbu jaderných elektráren, nového mobilního operátora a řadu dalších věcí. Teď snižovat daně z práce, tak to je obecně fajn věc, ale teď je ta nejhorší doba, kdy to udělat,“ varoval Matějka v narážce na nápad rušení superhrubé mzdy.

Prostě a krátce řečeno, vláda by podle Matějky udělala lépe, kdyby skutečně dotáhla chytrou karanténu, aby podnikatelé měli jistotu, co se bude dít, pokud se v jejich firmě objeví koronavirus. Teď to nevědí, trápí je nejistota, a to je problém.

Tady dal Rusnok Matějkovi za pravdu a kroutil hlavou nad tím, že nesnižuje nejistotu v ekonomice. „Rozhodně ji nesnižuje. Tady se chrlí různé nápady. Zřejmě to souvisí s volebním cyklem. Ono je jednoduché snížit daně; otázkou pak je, jak vybalancovat příjmy a výdaje,“ upozornil Rusnok.

Podle Nerudové potřebujeme řešit situaci budoucích důchodců. „Potřebujeme, aby Česká republika po 30 letech konečně řešila situaci budoucích důchodců. Ruku v ruce s tím je třeba udělat daňovou reformu, ale daňovou reformu tato vláda už určitě nestihne,“ pravila.

Obává se totiž toho, že důchodci tento příspěvek investovat nebudou a budou šetřit, protože budou mít obavy, co se ještě může stát.

Matějka se přidal. „Když budu mluvit za naši rodinu, tak i my máme babičku a dědečka a snažili jsme se jim pomoct, a to tím, že jsme jim pomohli sehnat nákup a snažili jsme se s nimi být v kontaktu alespoň na dálku. Ale rozhodně jsme neudělali to, že bychom vzali peníze z našeho účtu a vyplatili je jim. tím bychom jim určitě nepomohli,“ upozornil Matějka.

Rusnok na dárku pro důchodce ocenil alespoň jednu věc. „Já jsem rád, že to je jen jednorázové, protože to mohlo být ještě mnohem horší,“ pravil Rusnok.

Jako veterán, který české politiky sleduje 30 let, má za to, že důchodové reformy, kterou bychom opravdu potřebovali, se nikdy nedočkáme.

Matějka na to konto doporučil, aby se stát rozhodl vzít 100 miliard a investoval je tak, aby vytvořil jistou rezervu na důchody pro budoucí generace.

„Ukažte mi parlament, který to odhlasuje,“ ozval se Rusnok. Nápad je to podle něj dobrý, ale fakticky se prý nepovede zrealizovat.

Matějka však trval na tom, že odborníci jsou tu od toho, aby takovéto nápady předkládali, aby se o nich vedla celospolečenská diskuse a nakonec aby pod dojmem této diskuse politici i jednali.

Podle Matějky by nám s úsporami na důchod mohlo pomoci zavedení společné evropské měny. „Kdybychom měli euro, tak spoření na stáří by bylo výhodnějhší, protože bychom mohli nakoupit akcie tisíců firem.“

Ale tady se Rusnok odstře ohradil. „Já se omlouvám, ale tady nemůžu souhlasit, protože už dneska můžete investovat do podílových fondů,“ pravil guvernér ČNB.

Nerudová se postavila proti Rusnokovi a konstatovala, že sice už 30 let máme kapitalismus, ale před tím 40 let nad touto zemí panovali komunisté, v té době lidé neměli možnost investovat své peníze a dodnes se to Češi, Moravané a Slezané tak úplně nenaučili. „Ale lidé skutečně nejsou zvyklí investovat. Když se podíváte, tak mladí lidé na Západě si vytvářejí investiční portfolia... a kolik našich mladých lidí si vytváří investiční portfolia,“ upozornila.

Všichni tři hosté se velmi kriticky stavěli k rušení suoerhrubé mzdy. Moravec se ptal, zda jde o hazard.

„Ale no tak hazard, v kontextu Evropy je to sranda, ale v kontextu Česka je to zbytečnost,“ pravil Rusnok.

Pokud takto snížíme daně, tak už nezbude moc zdrojů, z čeho financovat různé systémy. To dlouhodobě zhorší ekonomickou situaci Česka víc než jednorázová dluhová sekera ve výši půl bilionu korun, kterou má na svědomí ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Rusnokovi by prý tato sekera nevadila, pokud by se půjčené peníze investovaly účelně, ale propad na daních z příjmů budeme prý řešit dlouhé roky. V situaci, v jaké ekonomika je, se prý daň z příjmů měla spíše zvyšovat.

Matějka dal Rusnokovi za pravdu.

Nerudová konstatovala, že je třeba sáhnout na vedlejší odvody ze mzdy, především na sociální pojištění. Daň z příjmů by prý rozhodně nesnižovala. Ve shodě s Rusnokem by prý viděla spíše prostor pro růst.

Poté Rusnok ve vysílání uklidňoval, že inflace v Česku rozhodně nedosahuje horských výšin, takže se vlastně nemusíme tolik obávat. Uznal však, že ceny zboží v obchodech rostou, a přičetl to na vrub tomu, že zde může existovat jistý typ dohody mezi velkými obchody o udržování výše cen, aby se tyto velké obchody zahojily po koronavirovém uzamčení celé ekonomiky.

Poté zdůrazňoval, že ČNB sleduje inflační cíl a sleduje stabilitu systému; a i když teď teoreticky může ČNB nakoupit akcie soukromých firem, Rusnok nepředpokládá, že k tomu dojde. „Nehledejme za tím nějaké spiknutí, že ČNB bude na pokyn z Hradu nakupovat akcie PPF,“ pravil Rusnok.

V obecné rovině je však rád, že centrální banka má k dispozici nástroje, které by mohla použít, kdyby bylo nejhůř.

