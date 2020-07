Petr Fiala vyhlašuje: Obsadíme kraje! Mluvil o koalicích s ANO, ale pak do toho přimotal mafii

reklama

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 3047 lidí

„Do těchto voleb jdeme s kvalitním programem a velmi silnými týmy, jejichž součástí je celá řada velmi kvalitních politiků, spousta starostů, lidí z praxe. Už několikrát jsem řekl, že máme nejsilnější kandidátky, o čemž jsem skutečně přesvědčený,“ zdůraznil předseda ODS.

Prioritou je podle něj uspět ve volbách, pokud možno je vyhrát, a teprve pak se bavit o koalicích. „O co nám jde především, je, aby všechny kraje pokud možno co nejlépe fungovaly. A tomu přizpůsobíme naši strategii po volbách. Jediné, co mohu vyloučit, jsou koalice s komunisty. A samozřejmě chceme dělat svoji politiku, takže budeme upřednostňovat středopravicové koalice,“ upřesnil.

Umí si prý představit, nejen na jižní Moravě, že by šli do koalice s hnutím ANO: „My ty koalice už teď někde máme. Protože to závisí na konkrétní situaci v tom kterém regionu. Uvedu příklad: v Moravskoslezském kraji jsme utvořili koalici s hnutím ANO, a určitě jsme neudělali špatně. Moravskoslezský kraj je příklad, že se dá dělat rozumná politika i v takovéto konstelaci,“ řekl s tím, že kraj od kraje to bude samozřejmě odlišné.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je třeba odlišovat vysokou politiku a Andreje Babiše s jeho monumentálním střetem zájmů, od té krajské, kde se volí pro uskutečňování vlastní politiky to, co jde a co je rozumné. „Ale ještě jednou: Samozřejmě budeme preferovat středopravé koalice, pokud by ale někde hrozily koalice socialistů s komunisty anebo s jinými extrémy, budeme k tomu přistupovat jinak,“ doplnil Fiala.

Stranou nezůstaly ani problémy hnutí ANO v Brně. Tady se podle něj v úplně jasném světle ukazuje, co ANO reálně představuje: Celé roky tady ve veřejných prohlášeních Andreje Babiše slýcháme cosi o Palermu a je to brněnské hnutí ANO. Nechutný příběh. Hnutí, které nám tady celé roky vykládá, jak je antikorupční, nakonec po několika letech ve vládě skončí jako mafiánská struktura s obrovskou ostudou, a musí se samo rozpustit,“ uzavřel předseda ODS.

Psali jsme: „Občan“ Petr Fiala mluví o Babišovi. Budete zírat „Maturitu jste udělal?“ „O tom nechci mluvit.“ Mladík z ODS a Milionu chvilek uctil Kalouska. Xavera obdaroval, že ten jen koukal Fiala (ODS): Návrhy připomínají vládě věci, které sama chtěla připravit, ale připravit je nestihla, nedokázala, nakonec nechtěla Rozpočet: Kalousek nadával Babišovi. Okamura sdělil, jak vyzrát na EU



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.