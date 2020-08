Petr Hampl: „Černé životy“ dorazí do Česka. Budeme se omlouvat Romům. Pražáci...

reklama

Hampl úvodem odpověděl na otázku, jaké to je – být nejčtenějším sociologem v Česku. Anketa Co si myslíte o budoucnosti TOP 09? Skončí v propadlišti dějin 94% Multimilionář Pospíšil založí novou stranu 1% Odchodem pánů Kalouska a Schwarzenberga posílí 3% Bude žadonit STAN, aby se mohla připojit 2% hlasovalo: 4405 lidí

„Je-li člověk nejčtenějším, lze spočítat podle toho, kolik si lidé koupí vašich knih. Samozřejmě nemohu ručit za to, že každou tu knihu si někdo přečetl, i když si ji koupil, ale třeba v pražské knihovně, když si chcete půjčit moje Prolomení hradeb, tak se na to čeká dva roky,“ sdělil.

Následně už se věnoval Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek.

„To je takové, řekl bych, srandovní sdružení, které jsme založili před už třemi lety s několika kamarády s tím, že si občas vypijeme pivo, budeme si dělat legraci z feministek a budeme se chovat svobodně, dělat vtípky. Takové ty normální věci, které dělají normální chlapi. Byl v tom trochu politický záměr, že jsme si říkali: Využívejme svobodu projevu do krajnosti. Když je dneska v některých školách nebo velkých médiích neslušné dělat si legraci z některých feministických témat, tak my si z toho budeme dělat legraci, protože jsme v pohodě. Opravdu se stalo, že na naši schůzi přišla feministka, udělala hysterický záchvat, takže jsme si to opravdu užili, byla to paráda. To, co se za tři, čtyři roky změnilo je, že to, co tehdy bylo bráno jako legrace, je již dnes protistátní záležitost, to znamená, že se stáváme terčem nejrůznější nevítané pozornosti, zakazování pronájmů a podobně. To asi teď patří k tomu životu,“ sdělil Hampl, s tím, že jde o recesi, ale zároveň neříkají nic vulgárního ani rasistického.

„Snažíme se, aby to mělo rozumnou úroveň, ale myslíme si, že když se dělá recese, je to trochu politikum. Protože v době, kdy je humor někde zakázán, tak už jenom to, že si děláte vtípky, udržujete něco ve společnosti při životě,“ podotkl Hampl.

A co je podle něj normální chlap?

„Normální chlap je ten, když vyjdeme ven na ulici a tam se zeptáme nějakých lidí 50 km za Prahou, tak by všichni rozuměli tomu stejně. Byl by to ten chlap, co chodí po ulici, má kalhoty, má vousy, nebo nemá vousy – chová se normálně, možná má rodinu, nebo ji nemá, ale prostě takový normální člověk. Pro nás je to zásadní z toho pohledu, že se začalo mluvit o ‚toxické maskulinitě‘, začaly se razit takzvané alternativní formy maskulinity, což jsou takoví ti 50kiloví kluci v růžových kalhotech. Ale není žádný důvod tvrdit, že to je ta správná maskulinita,“ řekl, s tím, že nic proti tomu ale nemá.

Hampl se pak vyjádřil k současnému světu.

„Staly se v zásadě dvě věci. Jedna věc je to, že za posledních několik let, že západní společnosti, které byly relativně jednotné, se naprosto dramaticky rozdělily na dvě rozdílné skupiny. Když si vezmeme třeba Česko, rok 1955, nebo rok 1960, a kdybychom si vzali tehdy vysokého stranického funkcionáře, obyčejného chlapa z fabriky, a nějakého disidenta, který byl někde ve vězení, tak každý byl politicky jinde, ale měl každý stejný náhled na rodinu, stejný pohled na dějiny, na národ, na životní styl. Ty jejich pohledy byly docela podobné, stejně viděli výchovu dětí. Když bychom šli tehdy do USA, tak bychom zjistili, že tam sice někdo má obrovskou vilu a někdo malý byt, tak se i tak shodují na roli USA ve světě, na výchovu dětí – společnosti zkrátka byly v zásadě jednotné,“ připomněl.

„Dneska jsme ale v situaci, kdy když vezmeme takové základní věci, jako co se týče počtu pohlaví, role muže a ženy, to, jak má vypadat základní životní styl, strava, cokoliv, tak je společnost rozdělena na dvě skupiny, které to vidí zcela opačně," řekl. A že se to zlomilo někdy mezi roky 1985/1990 a rokem 2005. „Stalo se to, že jednak se zformovala nová vládnoucí elita. Ale to, co se změnilo, je to, že naše doba je dobou obrovských byrokratických aparátů, procesů, rolí. A v tom smyslu se dá říct, že jsme se posunuli od světa, kde byly nějaké demokratické aparáty – do světa, kde je všechno součástí byrokratických aparátů, včetně médií,“ zmínil. Podle jeho slov se v současné době dostávají nahoru jiné typy lidí, povahově, lidsky, než z jakých byla sestavena ta elita před nějakými 40-50 lety. Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 24212 lidí

„To, co se taky změnilo, je to, že ta skupina těch nahoře se zvětšila. Když máte prostě nějakou organizaci, která má 5000 lidí a ta demokracie je 10-15 lidí, tak pořád ještě chodíte do kantýny s normálními lidmi, pořád je ještě potkáváte. Jestliže už ti nahoře začnou být velcí, a oni jsou velcí, to je obrovská masa lidí, tak jste vyčlenění do jiné budovy, do jiné restaurace, trávíte dovolenou s lidmi ze stejné skupiny, takže vy se nemusíte za celý život potkat s lidmi, kteří do té skupiny nepatří,“ podotýká.

Pak se Hampl vyjádřil k hnutí Black Lives Matter.

„Přijde to sem, samozřejmě že ano. Všechno, co se děje ve Spojených státech, každý ten extremismus... Bude to vypadat velmi podobně jako tam, bude to zkopírováno. Umím si to představit,“ sdělil. Podle něj je možné, že se budeme omlouvat Romům. „Budeme se omlouvat tam, kde žádní Romové nežijí, to znamená třeba v centru Prahy, kde je filozofická fakulta, tam to bude určitě plné omluv Romům... ale v Chanově to určitě nebude,“ dodal.

A co americké volby a (ne)vítězství Donalda Trumpa?

„Myslím si, že to bude do poslední chvíle velice napínavé... já se bojím, že to neustojí,“ řekl. Joe Biden je, podle něj, nejslabší kandidát. „Problém je v tom, že proti Trumpovi nestojí protikandidát Biden... kdyby šlo jenom o to, tak ho rozdrtí v nějakém televizním utkání a bude vymalováno. Proti Trumpovi stojí celá ta struktura, které někdo říká ‚deep state‘ – velké peníze, téměř všechna média, sociální sítě. Tohle je všechno propojeno, tohle má jediný cíl – ukončit Trumpovu vládu za každou cenu,“ uzavřel Hampl; s tím, že Biden podle všeho však trpí počínající demencí.

Psali jsme: V Praze už se nepohnete? Nápad Hřibovy radnice, který je prý úplně mimo V pátek v Česku přibylo 232 případů covidu-19 Jana Zwyrtek Hamplová: CENZURA = TOTALITA Lidi cestující z Rumunska čeká od pondělí test, nebo karanténa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.