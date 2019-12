Petříček o pomníku Vlasovcům: Je to provokace. Bez významu. Ty já neřeším

REPORTÁŽ „Myslím, že sebevědomá země, která má deset milionů obyvatel, by neměla mít problém přijmout čtyřicet sirotků, i kdyby to byli mladiství,“ sdělil na debatě na Technické univerzitě v Liberci ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Nemluvím starostům do toho, jak mají opravovat chodníky. Bylo by proto férové, kdyby nemluvili do zahraniční politiky. Ze strany Pavla Novotného je to provokace. Snažím se na to nereagovat, protože do diplomacie provokace nepatří. A pokud – tak musí mít nějaký strategický význam. Tohle žádný strategický význam nemá,“ konstatoval v odpovědi na jeden z dotazů.

„Víte, kolik žije v Česku muslimů?“ otázal se v jedné chvíli ministr plné auly Technické univerzity v Liberci, kde převažovali mezi návštěvníky debaty její studenti, a otázky kladli oni. Odpovídal přitom na dotaz studenta, jak se staví k přijetí syrských sirotků do České republiky. Anketa Byli jste letos spokojeni s činností vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 13808 lidí

„Myslím, že sebevědomá země, která má deset milionů obyvatel, by neměla mít problém přijmout čtyřicet sirotků, i kdyby to byli mladiství,“ sdělil. Má to podle něj tři důvody. První je pragmatický. „V Evropské unii se neustále řeší migrační politika, jak ji nastavit, a opakovaně se objevují návrhy na povinné kvóty na přejímání azylantů. My kvóty opakovaně odmítáme. Dobrovolné gesto, které si rozhodneme sami, nám může vyjednávací pozici vylepšit, než když neustále říkáme ne, ne, ne,“ řekl Tomáš Petříček.

Druhý je dle něj humanitární, vzhledem k tomu, že v Řecku v uprchlických táborech počet lidí neustále roste. „Jenom v jednom z táborů na ostrově Lesbos se za rok počet uprchlíků zvýšil z devíti na šestnáct tisíc. Čeká je zima. Gesto, které někomu pomůže v této situaci, bychom měli být schopni udělat,“ sdělil.

Třetím důvodem je fakt, že tito nezletilci budou jinak vystaveni vlivům, které my nechceme. „Ve chvíli, kdy dostanu možnost chodit v Česku do školy, být součástí rodiny, která se o ně chce postarat a na nějakou dobu jim dát domov, to vše může předcházet tomu, že budou vystaveni tlaku nějakých radikálních skupin,“ je přesvědčen Petříček.

Poté se právě ministr zeptal na počet muslimů v Česku, což nikdo z přítomných nevěděl. „25 až 30 tisíc. Věřím zpravodajským službám, které potvrzují, že česká muslimská obec je umírněná, sekularizovaná. V takovémto muslimském prostředí ty děti se můžou naučit islámu v podobě, která je lepší, než když se ho budou učit od nějakého radikálního imáma či od radikálních uprchlíků v těch táborech,“ vysvětlil. Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

Je to ze strany Pavla Novotného provokace

Odpovídal i na dotaz co říká na vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruské televizi a jeho snaze postavit pomník vlasovcům.

„Nemluvím pánům starostům do toho, jak mají opravovat chodníky či jak mají pořádat farmářské trhy. Bylo by proto férové, kdyby nemluvili do zahraniční politiky. To není v jejich kompetenci,“ uvedl Petříček a otázal se přítomných, jestli předtím věděli, kde jsou Řeporyje. „Je to ze strany Pavla Novotného provokace. Snažím se na to nereagovat, protože do diplomacie provokace nepatří. A pokud – tak to musí mít nějaký strategický význam. Tohle žádný strategický význam nemá,“ vysvětlil. Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Studenta zajímalo, zda na nás Spojené státy vytvářejí nějaký tlak okolo digitální daně, kterou vláda navrhuje zavést. „Spojené státy avizovaly, že v případě přijetí digitální daně budou zvažovat odvetná opatření,“ připustil ministr. „Vnímají, že digitální daň je namířena na americké giganty jako jsou Facebook či Google,“ upozornil.

Návrh na sedmiprocentní daň je dle něj nyní v parlamentu. „Pro nás jsou dva zásadní argumenty, proč daň zavést. Spojené státy dlouhodobě odmítaly řešit tuto záležitost na mezinárodní půdě. Aby se situace řešila na úrovni OECD, což je Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Paradoxně fakt, že evropské státy začaly daň zavádět, přiměl Spojené státy k tomu, že jsou ochotni se o tom bavit v rámci OECD,“ sdělil ministr.

Dalším argumentem je to, že nechceme nikoho diskriminovat. „Chceme, aby všechny firmy měly stejné podmínky pro své podnikání,“ vysvětlil. Česko je dle Petříčka v tomto unikátní, jsme jediná země v Evropě, možná na světě, kde v oblasti internetového vyhledávání není Google dominantní. „Máme Seznam, českou firmu, který má přibližně stejný podíl na trhu jako má Google. Obě firmy mají u nás zhruba stejné příjmy, ale Seznam platí v Česku 300 milionu korun na daních, Google jen desetinu z toho,“ objasnil. „Z našeho pohledu je to tedy správný krok srovnávání podmínek,“ konstatoval.

Psali jsme: V příštím roce chce Hradec Králové investovat téměř 400 milionů Udženija (ODS): Zvrácené přerozdělování musí skončit Miroslav Macek: Tak tomu říkám sankce! Babiš má další prů…? Jeho politik byl zadržen

Lidská práva – naše vlajková loď posledních třicet let

Jak velký hlas máme na mezinárodním poli?

„Jsme slyšet jako jeden z 200 členských států OSN. Zároveň je pro nás důležité, že jsme součástí Evropské unie. Vím, že ne vždy se nám v Unii daří reagovat na nějaký problém jednotně, ale v řadě případů to tak je. Evropská unie má 500 milionů obyvatel, je to 20 procent světové ekonomiky, největší trh na světě,“ sdělil. I Čína má dle něj zájem na tom, aby měla přístup na evropský trh. „Jako aktivní členové Evropské unie máme možnost si budovat lepší vyjednávací postavení i vůči takovým gigantům, jako je právě Čína. V případě České republiky jako samotné – vůči zemi, kde je asi třicet měst větších než Česká republika, tak hrozba toho, že by přišli o přístup na náš trh, to by je asi moc nebolelo,“ řekl ministr zahraničních věcí.

„Náš hlas je slyšet tak moc, jak chceme, aby byl slyšet. Od počátku co jsem na ministerstvu, jsem se chtěl vrátit k tématu lidských práv, protože posledních třicet let to byla naše vlajková loď. Je to něco, kde Česká republika má ve světě jasný profil, jsme v řadě oblastí aktivní,“ dodal. Aktivní jsme třeba v Sýrii, kde jsme po celou dobu války v této zemi měli a máme svoji velvyslankyni a zastupujeme tam i jiné státy, dokonce i Spojené státy americké. „Když jsem nastupoval na ministerstvo zahraničí, tak jedna z mých prvních cest byla právě do Sýrie vyzvednout zachráněné humanitární pracovníky ze dvou nejmenovaných zemí,“ prozradil Tomáš Petříček.

Na přetřes přišly i události v Hongkongu.

Petříček nejdříve vysvětlil zvláštní status tohoto území po jeho předání Číně od Britů, který Hongkongu zajišťuje výraznou samosprávu. „Protesty, které se od léta objevují, byly reakcí na rozhodnutí úřadů přijmout legislativu umožňující vydávat občany i z pevninské Číny zpět. Přešlo to do násilností z obou stran. Demonstrace se do nich postupně přetavily a jsou tak i potlačovány,“ vysvětlit. Původní plány, které vyvolaly tuto výbušnou atmosféru, byly sice staženy, ale objevují se další požadavky, které hongkongské úřady odmítají. „Jako je všeobecné volební právo,“ upřesnil. „O tomto by měly hongkongské úřady s demonstranty jednat,“ domníval se. „Naše pozice je, že odmítáme násilí z obou stran, usilujeme o to, aby hongkongské úřady vedly dialog s představiteli demonstrujících, a do tohoto procesu by neměla vstupovat pevninská Čína,“ objasnil.

Jak je to s avizovanou cestou předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan?

„Panu předsedovi tuto cestu zakázat nemůžu, ani to nehodlám. Je to na jeho zvážení. Je to ústavní činitel, politik zvolený lidmi. Když jsme spolu mluvili, říkal, že nezpochybňuje naši politiku jedné Číny,“ uvedl. „Co se týče možných dopadů, je jasné, že to bude vnímáno velmi citlivě z čínské strany. Čína je na otázky týkající se Tchaj-wanu stále citlivější i s ohledem na to, co se děje v Hongkongu. Naše politika jedné Číny neznamená, že nemáme vztahy s Tchaj-wanem. Udržujeme s ním ekonomické i kulturní vztahy, podporujeme spolupráci univerzit a studentů. Kontakty vysokých ústavních činitelů jsou dle mého názoru už za hranou. Pan předseda to ode mě slyšel, svoji povinnost jsem splnil,“ prozradil.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jestli si někdo myslí, že pokud ČSSD odejde z vlády, že pak vláda padne, je na omylu

Ministr zahraničí odpovídal i na otázku jak je to nyní s Islámským státem. „Jsme součástí koalice proti Islámskému státu. Ten neskončil jako bezpečnostní problém, skončil jako problém teritoriální. Zanikl na začátku letošního roku,“ konstatoval s tím, že dle zpráv zpravodajských služeb část jeho bojovníků odešla do Libye a je podezření, že někteří působí v Jemenu. „Další věcí je, co budeme dělat se zadržovanými bojovníky Islámského státu, kteří jsou v zajateckých táborech v Sýrii. Kdo je má soudit, jak, kde si trest odpykají. Je to velký problém. Máme tu kolem dvanácti tisíc bojovníků a kolem sedmdesáti tisíc rodinných příslušníků,“ uvedl.

Tomáš Petříček byl nucen vyjádřit se i k demonstracím organizovaným spolkem Milion chvilek.

„Beru to. Je to podle mě ukázka zdravé občanské společnosti. Já sám na demonstraci nepůjdu, to by bylo trochu pokrytecké, demonstrovat proti vlastní vládě,“ vysvětlil. Řada požadavků chvilkařů je však podle něj správně. „Právní stát, nezávislost justice – to jsou legitimní požadavky. Souhlasím i s tím, že potřebujeme aktivní občanskou společnost,“ zmínil s tím, že lidé mohou požadovat odstoupení kohokoliv. „Ale volby někdo vyhrál, nějakou vládu sestavil a nese odpovědnost. Lidé mu dají v příštích volbách nějakou vizitku,“ řekl Petříček.

„Chápu, že nemusí premiéra mít někdo rád. Volby však nějak dopadly, voliči rozdali karty. A pokud si někdo myslí, že pokud by sociální demokraté odešli z vlády, že pak vláda padne, je na omylu,“ zdůraznil. „Vládu kdykoliv může podpořit SPD, Trikolóra, komunisti ji budou podporovat dál. Andrej Babiš může mít ve sněmovně 101 hlasů i jiným způsobem a nemusí se pak ohlížet na menšího koaličního partnera. Demonstrace jsou ale součástí občanské společnosti, a pokud nejsou každý druhý den stávky jako ve Francii, tak proč ne,“ dovysvětlil ministr zahraničí Tomáš Petříček... – jenž notně protáhl avizovanou hodinu debaty skoro o třicet minut, a studenti se stále hlásili s dalšími otázkami.

Na závěr ještě ministr vysvětlil dopady brexitu a vyjádřil optimistické přesvědčení, že Britové nakonec odejdou z Evropské unie s dohodou, a nedojde tedy k takzvanému tvrdému brexitu.

Psali jsme: VIDEO Peklo na zastupitelstvu v Řeporyjích: Jako Emanuel Moravec. Tohoto dobře živeného pána bych nechtěl potkat v nacistickém lágru... Ministr Petříček: Chceme s Poláky dojednat alespoň kompenzace EU má mít strategickou autonomii, shodli se ministři ČR a Francie Ministr Petříček: S partnery z V4 jsme znovu potvrdili náš solidární přístup k sousedním regionům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.