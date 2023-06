Pieta? Ne. Romové se neudrželi: Ukrajinci, táhněte na Ukrajinu! A Rakušan? Velký pozor! Toto sledujte...

reklama

Mladý muž Nikolas zemřel poté, co ho minulou sobotu před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady pobodal sedmatřicetiletý cizinec. Podle nepotvrzených informací to byl Ukrajinec, což u části Romů vyvolalo protiukrajinské reakce a komunitu rozdělilo.

„Co se stalo, udělal jednotlivec, nesmíme odsuzovat celou komunitu. Jak nás oni odsuzují, to dělat nebudeme,“ prohlásil v Brně směrem k davu za organizátory Jozef Daniel. Zatímco ale Daniel opakovaně vyzýval lidi, aby poklidně zavzpomínali, část přítomných dávala najevo nesouhlasné emoce.

„Putin jim dává dobře. Ať jim dá Putin, já mu fandím. Aby dostávali tady peníze, aby chlastali. Oni dostanou penízky, všechno tady,“ rozčiloval se jeden z Romů. „Proč nás napadají? Ať si táhnou bojovat na Ukrajinu. Mají mobilizaci, ať si je Zelenskyj vezme zpátky,“ dodal.

„Proč sem vláda nepřijede?! Vláda s tím musí něco udělat,“ rozčilovali se Romové na jednoho z reportérů, který na místě natáčel, proč přijede on, a ne vláda. „Ukrajinci budou dále zabíjet. My tady všichni stojíme, a na ho*no tady stojíme. Co s tím udělají, když tady natáčejí?“ pokračoval další Rom.



Protestní shromáždění Romů se změnilo v útoky na vládu.

Kritika Rakušana

Velké kritiky od jednoho z řečníků se následně dočkal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Nerozeznávám minoritu ani majoritu. Jsme všichni občané České republiky. Živím se jako advokát. K té věci bych chtěl říct jednu podstatnou záležitost. Uvědomte si, že to vyšetřuje Policie České republiky. V čele této policie stojí člověk, ministr vnitra Vít Rakušan. Člověk, který adoruje banderovce, který se fotí s banderovskými vlajkami. Jsem rád, že jste sem přišli a že tu záležitost budete sledovat. Musíme si dát velký pozor, opravdu velký pozor, kam se to požene, a jak to vyšetřování ve finále bude probíhat. Pokud někdo uznává takové zločinné uskupení, jako jsou banderovci, kteří mají na rukách krev dětí, pak se nemůžeme divit, že se něco takového přihodilo Nikolasovi, a příště se to může stát někomu dalšímu. Tady tahle sebranka se pokládá za výjimečné lidi. Neříkám Ukrajinci. Mezi nimi je spoustu správných lidí, kteří to odsuzují,“ rozhorlil se diskutér. Banderovci sem podle něj přišli, aniž by to někdo kontroloval.

„Doufám, a je to smutné, že smrt takového mladého hocha bude podnět pro všechny, aby začali sledovat tu situaci, co se tady děje, a aby se už nikomu dalšímu něco takového nestalo. Ať už další matka nebrečí a nenaříká,“ dodal.

Demisi!

„My je tady nechceme!“ začali skandovat další lidé na konto Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Podobně se lidé ptali na to, „co tady Ukrajinci (muži) dělají, když by měli bojovat za svou zemi".

Mají za to, že vláda ČR v přijímání Ukrajinců selhala. „Tato vláda by měla podat demisi,“ zaznívalo z davu. Účastníci kritizovali, že na shromáždění nepřišel nikdo z vedení města.

„Za současný stav může česká vláda. My musíme opravdu společně komunikovat, spolupracovat a vzájemně si všichni pomáhat. To, co se stalo, se nesmí stát, a musíme proti tomu udělat opatření. To, co dělá vláda, je neúnosné. Tato vláda by měla podat demisi a měla by skončit. Tato vláda jde proti nám, proti lidem,“ rozčílil se další z řečníků. „My nechceme v České republice vraždy, my chceme mír, klid, svobodu, demokracii. A já pevně věřím, že ten vrah, co to učinil, bude přísně potrestán,“ dodal.

Na demonstraci promluvil také jeden z Nikolasových kamarádů. „Chtěl bych říct jednu věc. Je mi líto, co se mu stalo. Miloval jsem ho. Naučil mě vařit, bydlel jsem s ním. Ukázal mi, jaký to je, dřít v práci. Jako pravý čávo (romský kluk, pozn. red.) jsme dřeli, kopali, dělali s lopatou. A normálně jsme chodili dělat s gádžema. Mezi náma a gádžema to bylo dobrý, dokud nedošli Ukrajinci. Ti to tady převrátili. Mám jeho památku v srdci,“ řekl.

Na pietním shromáždění v Brně promluvil kamarád zabitého Nikolase. pic.twitter.com/CQkXfMbUgN — OstraVanda (@ostravanda_) June 17, 2023

I další z demonstrantů apeloval na vládu, aby více kontrolovala příchozí z Ukrajiny. „My jsme tady doma. Jsme tady občany. Chceme tady klid. Chceme tady stop vraždám,“ poznamenal. „Černí – bílí, spojme síly. Nikdo nesmí zabíjet Romy,“ rozčilovali se přítomní lidé.

