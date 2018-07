Pirát byl na PL pod palbou otázek: Cenzura u nás nefunguje jako v Číně, ale...

„Jste pro omezení dieselových motorů? Třeba v Německu plánují pro taková auta zákaz vjezdu do některých měst. To samé chce, tuším, udělat Francie. Zajímalo by mě, zda se k něčemu podobnému schyluje i u nás v Praze nebo jinde?“ zeptal se jeden ze čtenářů.

„Osobně nízkoemisní zóny nepodporuji, jelikož nezajistí řešení daného problému. Mnohem lepší je plošně omezit veškeré automobily na místech, kam nepatří (např. Staroměstské náměstí),“ odvětil Profant.

„Česká republika dosud nezrušila nástroje plošného šmírování lidí. Vy jste kvůli tomu podali žalobu k ÚS. Proč až teď, když jste poslanci, a ne třeba už před těma dvěma roky? A proč, když jste poslanci, zákon nezměníte? Údajně je podpořila většina stran. Zajímalo by mě, které vás nepodpořily a jestli vám řekly proč? A jak někdo pozná, kdo je na druhém konci telefonu nebo připojení? Jediné, kde to chápu, je u těch, co mají paušál, ale jak identifikují uživatele předplacené karty nebo ineternetu? A poslední otázka, co bude s daty, která o nás stát dosud shromáždil? Ta budou zničena?“ zeptala se další čtenářka.

„Zrušení zákona lze po Ústavním soudu požadovat dvěma způsoby. První je konkrétní – to znamená, že musíte být přímo postižen a využil jste všechny dostupné prostředky nápravy. Druhá metoda se nazývá abstraktní. Tato metoda nevyžaduje, aby byl někdo přímo poškozen, ale stačí, když nějaký předpis narušuje ústavní pořádek. Tuto metodu mohou využít pouze: skupina poslanců, skupina senátorů nebo prezident. Tedy nemohli jsme si stěžovat, dokud jsme nebyli poslanci,“ poznamenal Profant a přiložil i odkaz na text žaloby.

„Tento návrh podpořili všichni poslanci Pirátů a jednotliví poslanci z dalších stran. Avšak nikoliv strany jako celek. Podpisů je 58, což bohužel není sněmovní většina. Nejčastějším důvodem odmítnutí spolupráce ostatních stran je, ‚aby policie mohla konat svou práci‘,“ dodal Profant.

„Z předplacené SIM nelze zjistit, kdo volá, ani u paušálu nelze s jistotou říci, že zařízení užívá osoba, na kterou je číslo psané. To nic ale nemění na tom, že jde o nemalý zásah do soukromí. Shromážděná data se uchovávají jen nějakou dobu. Nyní nejsem schopen přesně říci, jak dlouho,“ řekl.

Otázky i odpovědi najdete ZDE.

„Jak se mě jako občana dotkne cenzura na internetu, kterou asi jako jediná strana kritizujete? Jak to, že proti není víc demokratických stran? A to když teď budu v diskusi někoho citovat a neuvedu zdroj, tak cenzor bude moci můj příspěvek jen tak smazat? Anebo se třeba budu muset nejdříve autora zeptat, zda třeba jeho názor můžu uvést v diskusi? A co když mi ten souhlas nedá – musí k tomu mít nějaký pádný důvod?“ zeptal se další čtenář.

„Proti cenzuře internetu se zcela jistě staví většina demokratických stran. Avšak ne vždy jsou starší strany schopny rozlišit, co je a co není cenzura. Typicky z důvodů nedostatku technických znalostí. Cenzura v dnešní době není u nás zaváděna tak, jak popisujete. To se může týkat států, jako je Čína. U nás je mnohem častější, že stát například ve jménu boje proti hazardu zavede seznam zakázaných stránek,“ zareagoval Profant.

Ondřej Profant Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

