Piráti mladé neoslovují. Na rozdíl od ANO, zjistil politolog

Mladí lidé volili hnutí ANO vždy, připomíná v podcastu Spotlight Generace politolog Jakub Lysek. „Hnutí ANO má velký počet mladých voličů, ale v mediálním prostoru se to nějak moc nereflektovalo, jsou to analýzy, které nejsou moc zábavné. Když se podíváme na nejnovější průzkumy, tak hnutí ANO má ve věkové kategorii 18–29 let více voličů než Piráti,“ říká Lysek v podcastu Spotlight Generace.

K tématu vytvořil Lysek i malý průzkum mezi studenty politologie Univerzity Palackého v Olomouci. „Šlo zhruba o sto lidí napříč ročníky. Oni odpovídali, že Piráti pro ně nepředstavují už generační stranu, že to není jejich krevní skupina, Piráti jsou na ně už staří, jsou ve věku jejich rodičů 40 až 45 let, a jejich voliči jsou dnes 40 až 55 let,“ míní politolog.

Generace "Z" tak podle jeho slov nemá na české politické scéně zastoupení, ale pouze dílčí postavy. „Je tam pan Turek, je tam paní Danuše Nerudová, částečně STAN. Takže se nám to spíše rozpadá napříč politickým spektrem, což je samo o sobě strašně zajímavé a zvláštní. Nemají koho volit, někoho, ke komu by vzhlíželi,“ dodal Lysek.

Piráti podle jeho slov pro generaci "Z" už nepředstavují identitární volbu a nevnímají je jako antisystémovou stranu, jako tomu bylo u mileniálů. „Piráti jsou dnes ODS těch nultých let. Myslím si, že by tady měla být nějaká strana ve stylu Harryho Stylese. Jestli tady taková strana vznikne a bude cílit na mladé, mohla by mít úspěch,“ míní politolog.

Popsal, jak velký vliv mají na mladé voliče tolik oblíbené sociální sítě. „Když jsem se ptal mladých lidí, koho sledují, tak je to Alena Schillerová, protože její marketingový tým to dělá dobře. Samozřejmě na studenty politologie nebo na vysokoškoláky to nepůsobí jako pozitivně, berou to jako politický bizár, zasmějí se,“ řekl Lysek.

„Vidět je velmi silná korelace mezi tím, koho volí rodiče a koho jejich děti. Když hnutí ANO má dnes volební podporu až 36-37 procent v některých krajích, v Ústeckém a Moravskoslezském to přesahuje až 40 procent voličů, tak ta skupina mladých lidí je celkem velká. Buď to tedy vidí u rodičů nebo na TikToku sledují Alenu Schillerovou, takže proč to házet nějaké liberální straně z Prahy,“ vyjádřil svůj pohled na toto téma politolog Jakub Lysek.

Psali jsme: Devatenáct procent důvěřuje. Německá vláda dál láme rekordy ČT kličkovala, ale marně. Jsou zde čísla. Kdo byl u Moravce nejčastěji a kdo vůbec Babiš jasně první. Ale kdo je u dveří sněmovny? Velká hádka nad čísly Zima se blíží. Ukrajinci začali „přemýšlet“