Piráti, svazáci. Přijdou, okradou a jedou dál, zahřmělo. Babiš to prý na podzim „dá“

Oblíbený influencer v oblasti technologií Petr Mára „na férovku“ popsal, co si myslí o Pirátech. Předsedovi strany Ivanu Bartošovi by se to pravděpodobně ani trochu nelíbilo. „Sorry, ale co dělají piráti? Ti přijdou, okradou někoho a jedou dál, ne?“ nebral si influencer servítky. A to byl teprve začátek. Konstatoval mimo jiné také, že říjnové volby do Sněmovny vyhraje šéf hnutí ANO Andrej Babiš, protože svým voličům dokáže nabídnout něco, co nikdo jiný.

„Na férovku? Hele, ty vo*e sorry, ale když máš stranu, která se jmenuje Piráti, tak už jenom to jméno. Sorry, ale co dělají piráti? Ti přijdou, okradou někoho a jedou dál, ne?“ rozjel se v pořadu Brocast na serveru YouTube Petr Mára. „Ty vo*e, to přece nejde. A ještě jim to prochází. Kroutí hlavou, až dredy lítaj, a jedou dál, ty vo*e,“ pokračoval bez obalu.

Piráti mu připomínají Babiše. Lidé na ně dnes koukají jako na novou krev, která v této zemi něco změní. V roce 2013 řada voličů takhle koukala na Babiše, a po osmi letech vlády jeho ANO společně s ČSSD vidíme výsledky takových úvah.

„Já si myslím, že Piráti, to jsou prostě novodobí svazáci. Když tu byla padesátá léta, komunisti, a teď chodili ty mladý lidi a říkali: ‚My to tady celý změníme po tý válce.‘ A tohodle já se bojím úplně nejvíc,“ poznamenal influencer s tím, že Piráti, stejně jako kdysi komunisté, lákají ty Čechy, Moravany a Slezany, kteří nemají dost zkušeností a chtějí věřit tomu, že se všichni mohou mít dobře. „Já tomu nevěřím. To, aby se mladý lidi měli dobře, tak to někdo musel zaplatit,“ zdůraznil Mára s tím, že ve světě není nikdy nic zadarmo.

V obecné rovině by podle jeho názoru měl stát co nejméně házet lidem klacky pod nohy, a pokud si mohou vydělávat na živobytí, tak je nechat si vydělávat. A těm, kteří jsou nějak znevýhodněni, pomoct. To je podle influencera v pořádku.

Celý rozhovor naleznete zde

Pirátské radikály, kteří mluví např. o zdanění příliš velkých bytů, nelze podle něj brát na lehkou váhu, protože když mluví, jak mluví, tak není jisté, co lze čekat, pokud „Starostů a Pirátů“ volby v říjnu vyhrají.

Mára prý ale také věří, že nadcházející volby stejně vyhraje šéf hnutí ANO a stávající premiér Andrej Babiš.

„Von to dá, prostě. Von tý svý cílovce nabídne něco, co nikdo jim nedá. To, že teď mají Piráti vysoký preference, to vůbec nic neznamená. Piráti nebo STAN se můžou snažit, ale ta hra se hraje někde úplně jinde,“ vrátil se Mára k Babišovi s tím, že na podzim právě on dá své cílové skupině to, co bude chtít, a dostane od nich hlasy.

„Já ti říkám, ty vo*e, že Andrej přijede na bílým koni, ukáže tabulku ‚Českou republiku jsem zachránil já, protože jsem sehnal vakcíny odtamtaď, odtamtaď a odtamtaď‘. Ukáže to na tom svým debilním A3 papíře,“ pokračoval influencer.

Na rozdíl od předsedů opozičních stran vystupuje jako lídr s tahem na branku.

A pokud někdo věří, že do politiky konečně s Piráty přijde nezkorumpovatelná síla, tak je to podle influencera „blbost“, protože korupce je věčná, a nikdo proti ní není stoprocentně odolný.

„Ta hra se hraje tak, že všichni tam musej něco brát. Jde jenom o to, jaký tam kdo má ty morální hodnoty, jak hodně málo nebo hodně to bude, ale že by tam byl někdo absolutně čistej, tak to ne,“ konstatoval Mára.

Od Pirátů a korupce přešel k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho předchůdci Václavu Klausovi. Oba pánové vystupovali v 90. letech minulého století se zajímavými názory, zato dnes, když je slyší, tak si prý často říká: „To prostě ten člověk nemůže myslet vážně.“

