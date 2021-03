Pirátská raketa. Tak chválí Ivan Bartoš svou senátorku. Bojuji za slabé, tvrdí ona

Nezávislá senátorka Adéla Šípová, podporovaná Piráty, maminka pěti dětí, poskytla rozhovor magazínu Czech & Slovak Leaders. Předseda Pirátů Ivan Bartoš senátorce poděkoval za to, co všechno sdělila veřejnosti. Především ve věci exekucí, které se Piráti snaží řešit od roku 2017 a podle Bartoše budou v tomto úsilí pokračovat i po dalších volbách. Magazín Šípovou poctil přezdívkou „pirátská raketa“. „Raketa“, která možná na nějaký čas odletí do Tanzanie.

Ivan Bartoš poděkoval Adéle Šípové za rozhovor pro magazínu Czech & Slovak Leaders.

„Ve chvíli, kdy máme v České republice 775 000 lidí v exekucích, je podle mého exekuční byznys jedním z nich. S Piráty se tomu věnujeme od našeho příchodu do Sněmovny. Skvělou práci na napravení ohnutého vymáhání exekucí odvádí Lukáš Kolářík a v Senátu poslední půlrok také Adéla, za kterou bylo vidět mnoho odvedené práce už před jejím zvolením,“ napsal Bartoš na sociální síti Facebook.

„Ačkoliv si to často myslíme, že exekuce jsou pouze problémem těch, kteří se v nich ocitli, není to ve skutečnosti tak. Jsou problémem celé společnosti s řadou dlouhodobých socio-ekonomických dopadů. Proto bych si přál žít v takové zemi a s takovými zákony, kde by nikdo nemohl padnout na úplné dno. A když už se to stane, musíme vytvořit systém, který umožní se ode dna znovu rychle odrazit. Jak říká sama Adéla: ‚V civilizovaném státě silnější pomáhají slabším‘,“ zdůraznil ještě.

Šípová v Senátu řeší otázky spojené s exekucemi. Má za to, že musí být stanovena jasná pravidla pro to, pod kterého exekutora člověk spadne, když už se ocitne v problémech, podle principu teritoriality. Společnost jako celek by pak měla myslet na to, že silnější mají pomáhat slabším.

Stranou její pozornosti prý nezůstává ani boj se suchem. Tady vidí problém s infrastrukturou, která byla vybudována ještě za komunistů a dnes podle toho vypadá.

Naznačila, kam se jako senátorka možná vydá.

„Já se zatím nikam moc nechystám, i když vlastně něco v plánu přece jen mám. Umím najít krásu za rohem, třeba loni jsem byla úplně unešená z ploskovské kaštanové aleje, kterou mám asi 5 km od domova. Dosud jsem o ní ale nevěděla a objevila jsem ji na svých cyklistických toulkách. Jsem dobrodružná povaha, ráda vyrážím do světa, nicméně si také uvědomuji, že hustý turismus okrádá místní o jejich identitu, která se pak postupně ztrácí. Nechci tedy od nich jen těžit zážitky, chci také něco dát. Momentálně vážně uvažuji o tom, že se vydám na dobrovolnický pobyt do Tanzánie na dva týdny. Dostala jsem pozvání známých, kteří tam organizují pomoc sirotkům. Pokud mi to pracovní vytížení dovolí, vydám se tam pár dní pomáhat,“ uvedla.

Celý rozhovor naleznete zde

