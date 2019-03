Pitomost. Nic jste nepochopil. Kalousek se chopil klávesnice a ztratil trpělivost s Vondráčkem

Předseda Sněmovny Radek Vondráček před několika dny zavítal do Vatikánu, pozval papeže Františka do Česka a mimo jiné navštívil také baziliku sv. Klimenta, kde si pořídil foto. Nedaleko výstražné cedule, že se v tomto objektu opravdu fotit nesmí.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek Vondráčka na sociální síti Twitter požádal, aby své zemi nedělal ostudu alespoň za hranicemi, když už ji dělá doma, jestliže považuje za vhodné stát v botách na stolku předsedy Sněmovny s kytarou v ruce.

Zahájil tak příběh, který si dnes žije vlastním životem.

Vondráček se totiž ohradil, že v bazilice sv. Klimenta sice měli příslušné cedule, ale zcela výjimečně se tam fotit smělo. „Všechny mohu ujistit, že kvůli mimořádné události se v bazilice sv. Klimenta fotit SMĚLO, celou mši natáčelo dokonce několik TV štábů včetně České televize. Velvyslanectví předjednalo speciální povolení pro natáčení a fotografování u priora kláštera!“ zdůraznil.

Jedním dechem dodal, že je zvědav, zda se dočká omluv novinářů, kteří se z jeho focení údajně pokusili udělat mediální skandál.

Poukázal také na to, že Miroslav Kalousek sice tepe jiné, ale sám se fotí na místech, kde by se to dělat nemělo.

„Zajímalo by mě, jestli si i @kalousekm zařídil povolenku, když fotil na výstavě Picassa v Paříži či na koncertě České filharmonie. Přikládám jeho úlovky, které mi posílají lidé s komentáři o pokrytectví? Napsal na sociální síti Twitter. A přidal k tomu dva Kalouskovy příspěvky.