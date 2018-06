Pitomost, pitomost, pitomost! Trapárna Miroslavy Němcové. Po vyhroceném jednání o Rozhlasu vyplouvá minulost, týkající se ČT

Rocker a někdejší místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek se rozhodl zareagovat na slova analytika Štěpána Kotrby, který obvinil ODS a jeho osobně, že se před lety pokoušela zničit veřejnoprávní Českou televizi. Štěpánek a Kotrba se na přelomu tisíciletí střetávali v pohledu na podobu veřejnoprávního vysílání. Kotrba nařkl Štěpánka a další lidi kolem ODS, že chtěli ČT, ČRo a ČTK zcela zrušit. Štěpánek to odmítá.

Štěpán Kotrba v článku uveřejněném na serveru ParlamentníListy.cz napsal, že na jednání volebního výboru Sněmovny se ukázalo, že někteří poslanci vůbec neznají zákon. Znát by jej přitom měli. Fatální neznalost údajně prokázala poslankyně Miroslava Němcová (ODS) a šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Piráti na jednání volebního výboru navrhli předvolat generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Už to bylo podle Kotrby za hranou zákona. „Už samo pozvání generálního ředitele, aby šel cokoliv vysvětlovat výboru, bylo za hranou zákona. Poslanecké sněmovně je ze zákona odpovědná Rada, nikoliv generální ředitel. A úkolem Rady není řídit rozhlas a ani se vměšovat generálnímu řediteli do řízení,“ napsal Kotrba.

Ale Němcová a Stanjura údajně předvedli i horší věci. René Zavoral se totiž rozhodl na jednání výboru dorazit a vysvětlit personální změny, které chystá. Český rozhlas má podle plánu opustit něco přes sto zaměstnanců, ostatním má být zvýšena mzda. A Stanjura začal debatu zostra.

„Jako první si vzal slovo Zbyněk Stanjura (ODS) a udal tón celému zasedání. Útočný a připomínající něco, o čem jsme doufali, že zde šedesát let již není. Obvinil ředitele z manažerského selhání, protože ‚chystá reorganizaci v půlce roku‘. Nechápal, proč byl schválen rozpočet na rok 2018 a podivil se, proč vlastně ředitel přišel, i když byl pozván. Po odpovědi Reného Zavorala následovala další slovní přestřelka, kdy Stanjura obvinil ze selhání Radu a aniž nechal kohokoliv reagovat, rychle opustil místnost,“ pokračoval v kanonádě Kotrba.

O chvíli později v kritice ještě nabral na obrátkách. Naznačil, že se ODS už v minulosti pokusila zničit Českou televizi, takže v případě Českého rozhlasu v podstatě jen strana pokračuje ve své tradici.

Když se rocker a rentiér, v minulosti redaktor České televize, tiskový tajemník předsedy vlády, v letech 1994-2003 člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v letech 2006-2011 člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (jak se sám oficiálně představil) pročetl až sem, rozhodl se Kotrbovi nekompromisně vrátit ránu.

Poslal serveru ParlamentníListy.cz vyjádření, v němž si nebral servítky. Kotrba podle jeho názoru stárne a ve vyšším věku zapomíná na zásady, které sám tak rád hlásá. Sám hlásá, že je nepřípustné míchat zprávy s komentářem, a pak to poruší. A jako by to samo o sobě nestačilo, tak Kotrba prý navíc píše kardinální pitomosti.

Zejména vypíchl odstavec o tom, jak „kmotrovská“ ODS chtěla veřejnoprávní média zlikvidovat, aby naplnila dogma neoliberální ideologie. „Nejdřív programově a ekonomicky rozvrátit, omezit rozsah i obsah veřejné služby, pak privatizovat,“ popsal Kotrba tehdejší operační postup. „Byl to boj, který občanští demokraté na jaře roku 2006 prohráli, ale byl to boj otevřený, s jasně rozdanými kartami. Cíl byl také zřetelný – monopolizovat mediální trh pouze pro soukromé hráče, nepřipustit programovou konkurenci a možnost srovnání kvality vysílání. Vyhovět Železnému a Fleischmanovi,“ dodal. Za Topolánka už prý nominanti z ODS v mediálních radách nikdy nenašli odvahu tento pokus opakovat.

„Celé je to výplod Štěpánovy bujné levičácké fantazie. Klasické Rádio Jerevan. Neoliberální ideologie? Pitomost. Škodící nominantky? Pitomost. Snaha zlikvidovat média veřejné služby? Pitomost. Programově a ekonomicky je rozvrátit? Pitomost. Zprivatizovat? Kardinální pitomost,“ zlobil se Štěpánek.

Štěpánkovi a dalším politikům ODS prý šlo jen a pouze o zefektivnění fungování veřejnoprávní televize a rozhlasu. „Konkrétně změnit způsob jejich financování, především zrušit nesmyslné, neefektivní, iracionální a asociální ‚koncesionářské‘ poplatky, ve skutečnosti jen a pouze další daň,“ dodal.

Měli na mysli mimo jiné také spojení rozhlasu a televize pod jednu organizaci. Tento model funguje už dlouho ve Velké Británii u slavné BBC, na Slovensku i v dalších zemích a Štěpánek na něm neviděl nic špatného. Stejně tak by prý nebylo nic špatného na tom, kdyby se změnil způsob financování ČT. „O jejich privatizaci v žádném dokumentu nikdy nepadlo ani slovo,“ ujišťuje.

A doplňuje, že jeho kolega Petr Pleva předtím než se stal poslancem pracoval jako režisér ve veřejnoprávním Českém rozhlase. Byl tedy tím posledním, kdo by měl zájem radiostanici likvidovat.

„S trapárnou, kterou předvádí současná ODS, naposledy Němcová se Stanjurou, už nemám nic společného. Jen se důrazně ohrazuju proti přepisování české mediální historie. Paměť mi zatím slouží dobře. Štěpáne, doporučuju, měl by ses napřed doléčit. Možná pak nebudeš psát podobné kraviny. Za víc slov to nestojí,“ uzavřel ostře své vyjádření Štěpánek.

Poslanci ODS Němcová a Stanjura se v týdnu stali hlavními hvězdami „grilování“ generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. Ten byl před výbor Poslanecké sněmovny předvolán kvůli svému ohlášenému záměru propustit některé zaměstnance rozhlasu. Už samotné předvolání iniciované Piráty vyvolalo otázky, doposud se totiž respektovalo, že poslancům se zpovídá pouze Rada Českého rozhlasu a pokud se objevily pochybnosti o krocích ředitele, byly řešeny právě na Radě, která je zákonným dozorčím orgánem a pravidla pro propouštění zaměstnanců Rozhlasu jsou jasně vymezena v zákoně. Ředitel Zavoral se však navzdory právním nejasnostem rozhodl před poslance přijít.

Jednání hned na začátku zhoustlo po vystoupení poslance ODS Zbyňka Stanjury, který se podivil, proč se reorganizace provádí v půlce roku a ne až na jeho konci, načež podle líčení svědků po vysvětlení Zaorala prohlásil, že Rada při kontrole ředitele selhala a rozčílen opustil jednání.

Pak se iniciativy chopila Miroslava Němcová, která měla starost, zda mezi propuštěnými nebude redaktor Janek Kroupa, kvůli jehož reportáži proti premiéru Babišovi se nedávno strhla bouře a jeho kolegové novináři protestovali proti omezování svobody slova, než i RRTV začala reportáž posuzovat kvůli nevyváženosti.

Psali jsme: Reportáž Janka Kroupy, na jejíž obranu se sepisovaly petice a bouřili redaktoři. Teď ji začala šetřit Rada, je prý skutečně nevyvážená

To však Miroslava Němcová nezmínila, místo toho Zavoralovi zvýšeným hlasem připomněla, že za Kroupu se postavilo „dvě stě redaktorů“ a pak řediteli naléhavě domlouvala, aby v žádném případě nedošlo k vyřizování účtů a „aby byla narušena svoboda lidí, kteří měli svůj názor a nebáli se generálnímu řediteli postavit“.

Němcovou a Stanjuru v průběhu jednání musel krotit předsedající poslanec Aleš Juchelka. Ředitel Zavoral se po jednání vyjadřil, že s takovým nátlakem, jaký předvedli tito dva poslanci, se ještě nesetkal.

Petr Štěpánek doslova napsal:

Štěpán Kotrba zřejmě ke stáru poněkud senilní, pročež svoje pomýlené představy vydává za realitu. A navíc zrazuje své vlastní zásady, podle kterých je v novinařině nepřípustné míchat zprávy s komentářem a nevhodné nálepkovat přídavnými jmény. Do tohoto textu , který zřejmě má být zprávou ze zasedání Volebního výboru PSP, vepsal i tento odstavec:

"V dobách tak zvané "kmotrovské ODS", tedy v dobách "korunního prince" Ivana Langera a "mediálního" poslance Petra Plevy bylo jasno. Tehdy chtěla ODS, hnaná neoliberální ideologií, Petrem Štěpánkem a Edvardem Kožušníkem, média veřejné služby zlikvidovat. Nejdřív programově a ekonomicky rozvrátit, omezit rozsah i obsah veřejné služby, pak privatizovat. Byl to boj, který občanští demokraté na jaře roku 2006 prohráli, ale byl to boj otevřený, s jasně rozdanými kartami. Cíl byl také zřetelný - monopolizovat mediální trh pouze pro soukromé hráče, nepřipustit programovou konkurenci a možnost srovnání kvality vysílání. Vyhovět Železnému a Fleischmanovi. Zjevné nominantky ODS Jaklová a Makrlíková se v radách pokusily škodit ještě i v době Topolánkovy a Nečasovy vlády, nikdy nezískaly většinu a odvahu k frontálnímu útoku nikdy nenašly..."

Nic z toho není pravda. Celé je to výplod Štěpánovy bujné levičácké fantazie. Klasické Rádio Jerevan. Neoliberální ideologie? Pitomost. Škodící nominantky? Pitomost. Snaha zlikvidovat média veřejné služby? Pitomost. Programově a ekonomicky je rozvrátit? Pitomost. Zprivatizovat? Kardinální pitomost.

Jaká byla skutečnost? Ambicí nevládní organizace eStat.cz - efektivní stát, ve které jsem spolu s tehdejším europoslancem Edvardem Kožušníkem působil, bylo jediné: zefektivnit provoz veřejnoprávních médií. Konkrétně změnit způsob jejich financování, především zrušit nesmyslné, neefektivní, iracionální a asociální "koncesionářské" poplatky, ve skutečnosti jen a pouze další daň. A zároveň otevřít debatu o možném spojení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. Tak jako to mají ve Velké Británii, v Rakousku a dnes už i na Slovensku. O jejich privatizaci v žádném dokumentu nikdy nepadlo ani slovo.

Nebo že by snad Petr Pleva, který předtím, než se stal poslancem, byl režisérem veřejnoprávního rozhlasu, chtěl svoji domovskou instituci likvidovat? Dokonalá pitomost!

S trapárnou, kterou předvádí současná ODS, naposledy Němcová se Stanjurou, už nemám nic společného. Jen se důrazně ohrazuju proti přepisování české mediální historie. Paměť mi zatím slouží dobře.

Štěpáne, doporučuju, měl by ses napřed doléčit. Možná pak nebudeš psát podobné kraviny. Za víc slov to nestojí.

Petr Štěpánek

(rocker a rentiér, v minulosti redaktor České televize, tiskový tajemník předsedy vlády, v letech 1994-2003 člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v letech 2006-2011 člen Rady Českého telekomunikačního úřadu)

