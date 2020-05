Plaga před poslanci: Při druhé vlně už školy úplně nezavřeme

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se vyjádřil k otázce, co by se mělo stát, pokud se do Česka koronavirus vrátí v nové vlně. Zavřou se znovu školy?

reklama

Šéf resortu školství za hnutí ANO Robert Plaga v Poslanecké sněmovně popsal, co bude dál s českým školstvím v časech po koronaviru a co se stane, pokud by se koronavirus vrátil v další vlně.

Ministr je toho názoru, že v případě nástupu druhé vlny koronaviru už by se školy plošně zavírat neměly, ale v případě lokálního ohniska nákazy by mělo být možné uzavřít nejbližší vzdělávací zařízení.

„Nejsem epidemiolog, ale předpokládám, že všechny ty kroky, tak jak jsou prezentovány, směřují k tomu, aby to potenciální vypnutí nebylo úplné, v žádném případě, ale aby se soustředilo na ta ohniska nákazy. Takže když to přenesu do oblasti školství, ano, může se stát, že na podzim se některé ze škol nebo spíše některé ze tříd dostanou do karantény, pokud dojde k návratu, za všech těch podmínek, to podmíněné ‚jestli‘,“ upozornil Plaga od řečnického pultíku.

Ministr věří, že jednotlivé školy jsou na možné lokální vypnutí připraveny, protože kantoři se již v první vně pandemie naučili vzdělávat žáky na dálku a kontrolovat práci, kterou jim zadali.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dobrou zprávou, ať nekončím tou špatnou zprávou, tak dobrou zprávou je, že valná většina škol na tu výzvu, která přišla znenadání, zareagovala výborně a vzdálené vyučování v různých podobách s různými aplikacemi, různými nástroji tam probíhá.

A podotknu jednu věc, která často zapadá: To, co rozhoduje u těch škol o tom úspěchu a úspěšném nasazení, tak není nějaký pokyn ministerstva školství nebo nasazení jednotné aplikace pro celou republiku, ale to, že ty školy okamžitě začaly komunikovat, nebo velmi rychle začaly komunikovat s rodiči. Zjistily si podmínky v té konkrétní třídě, ani ne v té škole, ale v konkrétní třídě, a podle toho nastavily mix. Pokud samozřejmě všichni měli dostupnou techniku, má smysl tam dělat čtyřhodinové on-line lekce. Pokud polovina dětí tu techniku nemá, má smysl pouze posílat úkoly přes mail a kombinovat to s nějakými občasnými on-line kurzy, lekcemi, potkáváním se anebo konzultace skypovými nebo jakýmikoliv jinými prostředky individuálně s žáky.

To znamená, školy, které dokázaly nastavit tento mix, byly velmi úspěšné a vycházely vstříc reálné situaci v rodinách. Ale ten konkrétní nástroj máme a je koncipován a realizován, teď rozběhnut i s výhledem na to, kdyby bylo potřeba v budoucnosti nějakou část té soustavy, resp. nějakou třídu nebo školu na chvíli dát do karantény,“ sdělil ministr.

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): V drtivé většině škol tam bude sedět jedno zdravé dítě vedle druhého Ministr Plaga: Manuály obsahují části, které jsou jasně právně závazné Senátor Valenta: Samozřejmě vítám jakoukoli podporu sportu Ministr Plaga: Urychlujeme v podstatě náběh Národní sportovní agentury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.