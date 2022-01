Plamenomet. Válek se v Blesku odvázal ještě více, než obvykle

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přirovnal koronavirovou variantu omikron k plamenometu. Tato varianta se šíří podobně rychle jako oheň. Ministr však přesto trvá na tom, že lockdown se vyhlašovat nebude. Ani kvůli omikronu. Považoval by to za své selhání. Jasně také popsal, proč je odpůrcem povinného očkování pro všechny.

Profesor Vlastimil Válek je v úřadu teprve pár týdnů, ale v covidových časech má práce až nad hlavu. V rozhovoru pro Blesk znovu občany vyzval, aby se proti covidu nechali očkovat.

„Omikron se šíří strašně rychle. Riziko, že se nakazíme omikronem, když je nás v místnosti víc než 10, je oproti deltě několikanásobně vyšší. Druhý problém je, že když se nakazíme deltou, tak než se to projeví, trvá to 5-7 dnů. U omikronu jsou to 2-3 dny. Delta je oproti omikronu pomalý požár, omikron je plamenomet. Proč tedy chci, aby všude, kde to jde, byli jen očkovaní? Protože když se nakazí omikronem očkovaný, tak je téměř nulová šance, že bude mít závažný průběh, zejména když má třetí dávku,“ uvedl ministr.

Pokud někdo prodělal covid v některé jeho starší variantě, proti omikronu je podle dosavadních poznatků prakticky bez ochrany. Pokud není naočkován. Omikron umí obejít protilátky získané proděláním nemoci.

Válek zdůraznil, že udělá všechno pro to, aby další lockdown už nebyl vyhlášen. Podle jeho názoru totiž lockdown neřeší problém případného přetížení nemocnic.

„Lockdown mi tohle nikdy nemůže vyřešit. Ve chvíli, kdy mám přetížené nemocnice a já vyhlásím lockdown a zakážu jezdit mezi kraji, jako minulá vláda, tak jsem selhal, nepřipravil jsem opatření s dostatečným předstihem a nevím, kam dál. U omikronu tohle nehrozí,“ sdělil Válek.

Rázně se postavil i proti zavírání škol. Opatření, která dělá, dělá prý i proto, aby se žáci a studenti nemuseli vyrovnávat s dalším zavřením škol.

Nakonec odmítl povinné očkování pro všechny proti covidu. Zatímco u některých profesních skupin, jako jsou zdravotníci, to podle člena vlády dává smysl, protože zdravotníci se pohybují v rizikovém prostředí, povinné očkování pro všechny by podle Válka bylo možné jen tehdy, kdyby to znamenalo konec covidu. Jenže to se zkrátka a dobře nestane. Na příkladu výborně proočkovaného Izraele, kde využili první, druhou, třetí a diskutuje se tam o dávce čtvrté, je dobře vidět, že očkování proti covidu k vymizení onemocnění nevede.

„My teď vidíme, že ani po třetí dávce se země, které mají vysokou proočkovanost, nemoci neumí zbavit, protože s každou novou mutací se objevuje nová výzva. My se musíme naučit s tou nemocí existovat tak, aby nezpůsobovala závažný průběh, zhruba jako chřipka, co nejvíce lidí očkovat, ale těm, kdo z různých důvodů to očkování nechtějí, nechat právo volby. Povinné očkování všech dospělých plošně je zkrátka politické rozhodnutí. Medicínsky se nedá zdůvodnit,“ zdůraznil ministr.

